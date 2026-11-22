Egy több mint 340 ezer felnőtt bevonásával készült kutatás szerint az alkoholfogyasztás egészségügyi kockázatai az elfogyasztott ital típusától is függhetnek. Az Amerikai Kardiológiai Kollégium (ACC) tudományos konferenciáján bemutatott eredmények alapján a mérsékelt borfogyasztás alacsonyabb szív- és érrendszeri halálozási kockázattal állt összefüggésben, míg a sör, az almabor és a tömény szeszes italok esetében már kisebb mennyiségnél is magasabb kockázatot figyeltek meg.
A kutatók a brit UK Biobank adatbázisában szereplő 340 924 felnőtt adatait elemezték, akiknek egészségi állapotát átlagosan több mint 13 éven keresztül követték nyomon. A résztvevőket alkoholfogyasztási szokásaik alapján csoportosították, majd megvizsgálták, hogy az elfogyasztott alkohol mennyisége és típusa milyen összefüggést mutat a különböző betegségek miatti halálozással.
Az alkoholfogyasztás mennyisége jelentősen befolyásolhatja a kockázatokat
A vizsgálat egyik legegyértelműbb megállapítása az volt, hogy a nagy mennyiségű alkoholfogyasztás az ital típusától függetlenül magasabb halálozási kockázattal járt.
Azoknál, akik rendszeresen nagy mennyiségű alkoholt fogyasztottak, az alkoholt nem vagy csak alkalmanként fogyasztókhoz képest:
- 24 százalékkal magasabb volt az összes halálokból eredő halálozás kockázata;
- 36 százalékkal magasabb volt a daganatos betegségek miatti halálozás kockázata;
- 14 százalékkal magasabb volt a szívbetegségek miatti halálozás kockázata.
A kutatásban a nagy mennyiségű alkoholfogyasztás férfiaknál napi 40 grammnál, nőknél napi 20 grammnál több tiszta alkoholt jelentett. Összehasonlításképpen egy körülbelül 3,5 deciliteres sör vagy másfél deciliter bor nagyjából 14 gramm tiszta alkoholt tartalmazhat.
A bor és a sör között jelentős különbséget találtak
A kisebb mennyiségű alkoholt fogyasztóknál ugyanakkor eltérő eredmények születtek.
A mérsékelt borfogyasztók körében 21 százalékkal alacsonyabb volt a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás kockázata, mint azoknál, akik egyáltalán nem vagy csak alkalmanként ittak alkoholt.
Ezzel szemben már a kis mennyiségű sör, almabor vagy tömény szeszes ital fogyasztása is 9 százalékkal magasabb szív- és érrendszeri halálozási kockázattal állt összefüggésben.
A kutatók hangsúlyozták, hogy ezek az adatok a vizsgált csoportok közötti relatív kockázatkülönbségeket mutatják. Az eredmények nem bizonyítják, hogy a bor önmagában védene a szívbetegségekkel szemben, vagy hogy az egyik alkoholos ital másikra cserélése közvetlenül csökkentené a betegségek kialakulásának veszélyét.
Miért lehet különbség az alkoholos italok egészségügyi hatásai között?
A kutatók szerint az eltérések hátterében az italok összetétele és a fogyasztók életmódja egyaránt szerepet játszhat.
A vörösbor például polifenolokat tartalmaz, amelyek antioxidáns tulajdonságokkal rendelkező természetes vegyületek. Ezek lehetséges kedvező hatásait korábban már vizsgálták a szív- és érrendszer működésével kapcsolatban, a mostani kutatás azonban nem igazolta, hogy ezek felelősek az alacsonyabb halálozási kockázatért.
Az életmódbeli különbségek szintén befolyásolhatják az eredményeket. A borfogyasztók gyakrabban isznak étkezés közben, és sok esetben egészségesebben táplálkoznak. Ezzel szemben a sört és a tömény szeszes italokat gyakrabban fogyasztják étkezéseken kívül, az ezeket előnyben részesítő résztvevőknél pedig több kedvezőtlen életmódbeli tényezőt azonosítottak.
Zhangling Chen, a kutatás vezető szerzője szerint az eredmények arra utalnak, hogy az alkoholfogyasztás egészségügyi kockázatait nemcsak az elfogyasztott mennyiség, hanem az ital típusa, a fogyasztás módja és az életmódbeli szokások is befolyásolhatják – számolt be róla a Science Daily.
Nem jelenti azt, hogy érdemes bort inni az egészségünkért
A szakemberek ugyanakkor óvatosságra intenek az eredmények értelmezésével kapcsolatban.
A vizsgálat megfigyeléses kutatás volt, vagyis összefüggéseket azonosított, de nem bizonyított közvetlen ok-okozati kapcsolatot az alkoholfogyasztás és a halálozási kockázatok között. További korlátot jelent, hogy a résztvevők alkoholfogyasztási szokásait a kutatás kezdetén kitöltött kérdőívek alapján mérték fel, így az évek során bekövetkező változásokat nem tudták figyelembe venni.
A kutatók szerint az eredmények nem adnak okot arra, hogy bárki egészségügyi megfontolásból kezdjen bort fogyasztani. A nagy mennyiségű alkoholfogyasztás minden vizsgált italtípus esetében magasabb halálozási kockázattal járt, a korábbi kutatások pedig általánosságban azt támasztják alá, hogy az alkoholfogyasztás csökkentése kedvezőbb az egészség szempontjából.