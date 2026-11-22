Egy több mint 340 ezer felnőtt bevonásával készült kutatás szerint az alkoholfogyasztás egészségügyi kockázatai az elfogyasztott ital típusától is függhetnek. Az Amerikai Kardiológiai Kollégium (ACC) tudományos konferenciáján bemutatott eredmények alapján a mérsékelt borfogyasztás alacsonyabb szív- és érrendszeri halálozási kockázattal állt összefüggésben, míg a sör, az almabor és a tömény szeszes italok esetében már kisebb mennyiségnél is magasabb kockázatot figyeltek meg.

Az alkoholfogyasztás mennyisége és az ital típusa is összefügghet a szív- és érrendszeri betegségek kockázatával

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A kutatók a brit UK Biobank adatbázisában szereplő 340 924 felnőtt adatait elemezték, akiknek egészségi állapotát átlagosan több mint 13 éven keresztül követték nyomon. A résztvevőket alkoholfogyasztási szokásaik alapján csoportosították, majd megvizsgálták, hogy az elfogyasztott alkohol mennyisége és típusa milyen összefüggést mutat a különböző betegségek miatti halálozással.

Az alkoholfogyasztás mennyisége jelentősen befolyásolhatja a kockázatokat

A vizsgálat egyik legegyértelműbb megállapítása az volt, hogy a nagy mennyiségű alkoholfogyasztás az ital típusától függetlenül magasabb halálozási kockázattal járt.

Azoknál, akik rendszeresen nagy mennyiségű alkoholt fogyasztottak, az alkoholt nem vagy csak alkalmanként fogyasztókhoz képest:

24 százalékkal magasabb volt az összes halálokból eredő halálozás kockázata;

36 százalékkal magasabb volt a daganatos betegségek miatti halálozás kockázata;

14 százalékkal magasabb volt a szívbetegségek miatti halálozás kockázata.

A kutatásban a nagy mennyiségű alkoholfogyasztás férfiaknál napi 40 grammnál, nőknél napi 20 grammnál több tiszta alkoholt jelentett. Összehasonlításképpen egy körülbelül 3,5 deciliteres sör vagy másfél deciliter bor nagyjából 14 gramm tiszta alkoholt tartalmazhat.

A bor és a sör között jelentős különbséget találtak

A kisebb mennyiségű alkoholt fogyasztóknál ugyanakkor eltérő eredmények születtek.

A mérsékelt borfogyasztók körében 21 százalékkal alacsonyabb volt a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás kockázata, mint azoknál, akik egyáltalán nem vagy csak alkalmanként ittak alkoholt.