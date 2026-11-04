Rosszul alszol éjszaka? Van egy gyümölcs, ami segíthet a pihentetőbb alvásban

A kivi nemcsak frissítő gyümölcs, hanem számos értékes tápanyagot is tartalmaz. Egyes vizsgálatok szerint azok, akik rendszeresen esznek belőle lefekvés előtt, könnyebben elaludhatnak éjszaka, és pihentetőbb lesz az alvásuk.

A rendszeres kivi-evés segítheti a pihentetőbb alvást - Illusztráció

Fotó: Shutterstock

A kutatások szerint már egy hónapnyi kivi-evés után is sokat javulhat az alvás minősége és időtartama.

A gyümölcs szerotonint és antioxidánsokat tartalmaz, emellett folátban és B-vitaminokban is gazdag.

Ezek az összetevők szerepet játszhatnak a szervezet működésében, és hozzájárulhatnak a nyugodtabb pihenéshez. Fontos azonban, hogy a kivi önmagában nem jelent biztos megoldást az alvási problémákra.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

A késői kávézás is megnehezítheti az elalvást

Nemcsak az esti étkezés, hanem a napközbeni szokásaink is befolyásolhatják, mennyire tudjuk kipihenni magunkat. A koffein például akár tíz órán keresztül is a véráramban maradhat, ezért a délutáni és esti kávézás megnehezítheti az elalvást – írja a Mindmegette.

Az intenzív testmozgás időzítése szintén fontos lehet.

Egy korábbi vizsgálat szerint a közvetlenül lefekvés előtt végzett megerőltető edzés csökkentheti a REM-alvás mennyiségét, míg a reggeli intenzív mozgás kedvezőbb hatással lehet a pihenésre.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

Ezekkel a szokásokkal tehetünk a jobb alvásért

A pihentető alvás több apró szokáson múlik. A legtöbb egészséges felnőttnek éjszakánként 7–9 óra alvásra van szüksége, de az ideális mennyiség egyénenként eltérhet.

A jobb alvás érdekében érdemes rendszeres napirendet kialakítani, kerülni a késői koffeinfogyasztást, nyugodt környezetet teremteni a hálószobában, és lefekvés előtt félretenni a telefont. A megerőltető edzéseket is célszerű korábbra időzíteni.

Napi 10 perc mozgás is segíthet a pihentetőbb alvásban

Már napi tíz perc intenzívebb mozgás is összefügghet a pihentetőbb éjszakai pihenéssel egy amerikai kutatás szerint. Az alvás minőségét a rendszeres testmozgás mellett a napközbeni séta és az ülőmunka megszakítása is kedvezően befolyásolhatja, miközben a kutatók szerint a mozgás gyakorisága legalább olyan fontos lehet, mint az edzésre fordított idő.