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alvás

Rosszul alszol éjszaka? Van egy gyümölcs, ami segíthet a pihentetőbb alvásban

32 perce
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Ha esténként nehezen alszunk el, vagy éjszaka többször felébredünk, érdemes lehet az étkezési szokásainkra is odafigyelni. A kivi rendszeres fogyasztása egyes kutatások szerint javíthatja az alvás minőségét, időtartamát és hatékonyságát is.
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alváskivigyümölcs

A kivi nemcsak frissítő gyümölcs, hanem számos értékes tápanyagot is tartalmaz. Egyes vizsgálatok szerint azok, akik rendszeresen esznek belőle lefekvés előtt, könnyebben elaludhatnak éjszaka, és pihentetőbb lesz az alvásuk.

Photo of sleeping young woman lying in bed with eyes closed, alvás
A rendszeres kivi-evés segítheti a pihentetőbb alvást - Illusztráció
Fotó: Shutterstock

A kutatások szerint már egy hónapnyi kivi-evés után is sokat javulhat az alvás minősége és időtartama.

A gyümölcs szerotonint és antioxidánsokat tartalmaz, emellett folátban és B-vitaminokban is gazdag.

Ezek az összetevők szerepet játszhatnak a szervezet működésében, és hozzájárulhatnak a nyugodtabb pihenéshez. Fontos azonban, hogy a kivi önmagában nem jelent biztos megoldást az alvási problémákra.

Illusztráció
Fotó: Pixabay

A késői kávézás is megnehezítheti az elalvást

Nemcsak az esti étkezés, hanem a napközbeni szokásaink is befolyásolhatják, mennyire tudjuk kipihenni magunkat. A koffein például akár tíz órán keresztül is a véráramban maradhat, ezért a délutáni és esti kávézás megnehezítheti az elalvást – írja a Mindmegette.

Az intenzív testmozgás időzítése szintén fontos lehet.

Egy korábbi vizsgálat szerint a közvetlenül lefekvés előtt végzett megerőltető edzés csökkentheti a REM-alvás mennyiségét, míg a reggeli intenzív mozgás kedvezőbb hatással lehet a pihenésre.

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Illusztráció
Fotó: Pixabay

Ezekkel a szokásokkal tehetünk a jobb alvásért

A pihentető alvás több apró szokáson múlik. A legtöbb egészséges felnőttnek éjszakánként 7–9 óra alvásra van szüksége, de az ideális mennyiség egyénenként eltérhet.

A jobb alvás érdekében érdemes rendszeres napirendet kialakítani, kerülni a késői koffeinfogyasztást, nyugodt környezetet teremteni a hálószobában, és lefekvés előtt félretenni a telefont. A megerőltető edzéseket is célszerű korábbra időzíteni.

Napi 10 perc mozgás is segíthet a pihentetőbb alvásban

Már napi tíz perc intenzívebb mozgás is összefügghet a pihentetőbb éjszakai pihenéssel egy amerikai kutatás szerint. Az alvás minőségét a rendszeres testmozgás mellett a napközbeni séta és az ülőmunka megszakítása is kedvezően befolyásolhatja, miközben a kutatók szerint a mozgás gyakorisága legalább olyan fontos lehet, mint az edzésre fordított idő.

 

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