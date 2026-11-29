Az alvási paralízis az alvás és az ébrenlét közötti átmeneti állapot, amely során az ember tudata már részben vagy teljesen felébred, a teste azonban még nem képes mozogni. A jelenség hátterében a REM-alvás, vagyis az álmodással leginkább összefüggő alvási szakasz sajátos működése áll. Egy 2026-os kutatás újabb érdekes összefüggésre világított rá az alvási paralízissel kapcsolatban. A Journal of Sleep Research folyóiratban megjelent tanulmány 210 felnőtt tapasztalatait vizsgálta, és arra jutott, hogy a jelenség összefügghet a test belső jelzéseire irányuló fokozott figyelemmel. Ez magyarázatot adhat arra, miért érzik az érintettek annyira valóságosnak a mellkasukra nehezedő nyomást, a bénultságot vagy azt, mintha valaki állna az ágyuk mellett. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az eredmények egyelőre összefüggést mutatnak, nem bizonyítják az ok-okozati kapcsolatot.

Az alvási paralízis megrázó élmény

Fotó: Pexels / Alvaro Diaz

Az alvási paralízis jelensége

A REM-fázisban az agy átmenetileg gátolja az izmok mozgását. Ez egy természetes védelmi mechanizmus, amely megakadályozza, hogy az ember fizikailag is végrehajtsa az álmaiban megjelenő mozdulatokat. Alvási paralízis esetén azonban ez az izomgátlás az ébredés után is rövid ideig fennmarad. Az érintett tehát már érzékeli a környezetét, de nem tud megmozdulni vagy megszólalni. A kutatók szerint ez az állapot azt is megmagyarázhatja, miért tapasztalnak sokan rendkívül valóságosnak tűnő hallucinációkat. Az álomképek ugyanis részben átszűrődhetnek az ébrenlétbe, ilyenkor az ember úgy érezheti, hogy valaki áll az ágya mellett, egy idegen alak közeledik hozzá, vagy egy láthatatlan lény tartja fogva.

A mellkasra nehezedő nyomás érzése szintén gyakori. A REM-alvás során a légzés és a légzőizmok működése is megváltozik, és az ébredéskor ezek az érzetek különösen ijesztővé válhatnak. Az agy a testi érzéseket fenyegető jelenlétként vagy fojtogató támadásként értelmezheti.

Mi válthatja ki az alvási paralízist?

A jelenség pontos kiváltó oka még nem teljesen tisztázott, a kutatások azonban több olyan tényezőt is azonosítottak, amelyek növelhetik az előfordulásának esélyét. Az egyik legfontosabb a kialvatlanság. A rendszertelen alvás, a gyakori éjszakázás, a több műszakos munka és az alvási ritmus felborulása szintén összefüggésbe hozható az epizódokkal. A stressz, a szorongás és bizonyos mentális egészségi problémák ugyancsak szerepet játszhatnak.