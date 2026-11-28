Első hallásra egy sci-fi történetének tűnhet, de valódi tudományos kísérlet zajlott a Nemzetközi Űrállomáson: emberi agyszövetből laboratóriumban növesztett miniatűr modelleket küldtek a világűrbe, hogy megvizsgálják, miként reagálnak az űrbeli körülményekre. A kutatók elsősorban az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó folyamatokra voltak kíváncsiak.
A Kaliforniai Egyetem San Diegó-i kutatócsoportja által készített úgynevezett agyi organoidok 2024 márciusában indultak az űrállomásra, ahol 40 napot töltöttek. A mintákat a visszatérésük után elemezték, eredményeiket pedig 2026. november 25-én publikálták a Science Advances tudományos folyóiratban.
Miniatűr szövetmodelleket küldtek az űrbe
Az organoidok őssejtekből létrehozott, háromdimenziós szövetmodellek, amelyek az emberi agy bizonyos szerkezeti és működési tulajdonságait utánozzák.
Nem teljes értékű agyakról van szó, hanem olyan laboratóriumi rendszerekről, amelyek segítségével a kutatók az idegsejtek működését és a betegségekhez kapcsolódó változásokat vizsgálhatják.
A kísérlethez olyan mintákat is készítettek, amelyekbe az örökletes Alzheimer-kórral összefüggő három gén, az APP, a PSEN1 és a PSEN2 bizonyos mutációit építették be. Kontrollként olyan organoidokat is használtak, amelyek nem hordozták ezeket a genetikai változásokat.
Az űrállomáson a minták egy lezárt laboratóriumi egységben, testhőmérsékleten voltak. A kutatók a Földön is hasonló körülmények között tartottak kontrollmintákat, így össze tudták hasonlítani, milyen eltéréseket okozhatott az űrutazás – írja a Science Alert.
Más-más változásokat idézett elő a különböző genetikai háttér
Az eredmények azt mutatták, hogy a világűrben töltött idő nem minden mintára hatott egyformán.
- Az APP-mutációt hordozó organoidokban megnövekedett a béta-amiloid 42 nevű fehérjefragmens mennyisége. Ez az anyag különösen hajlamos összecsomósodni, és az Alzheimer-kóros agyakban megfigyelhető plakkok kialakulásában is szerepet játszik.
- A PSEN2-mutációt hordozó mintákban a betegséggel összefüggő, módosult tau-fehérje szintje emelkedett meg.
- A PSEN1-mutációval rendelkező organoidokban pedig különösen jelentős génaktivitásbeli változásokat mértek: 7404 gén működése különbözött az űrben tartott és a földi kontrollminták között.
A kutatók az idegsejtek közötti kommunikációban, az energiatermelésben és az RNS feldolgozásában is változásokat figyeltek meg. Ezek arra utalnak, hogy az űrbeli környezet olyan sejtszintű folyamatokat is befolyásolhat, amelyek az Alzheimer-kór kialakulásában fontosak lehetnek.
Egy különleges fehérje minden mintában megemelkedett
A vizsgálat egyik érdekes eredménye a CIRBP nevű fehérjéhez kapcsolódik. Ennek mennyisége valamennyi vizsgált mintában emelkedett az űrben töltött idő után. A CIRBP részt vesz a sejtek különféle környezeti és fizikai stresszhatásokra adott válaszában, és a DNS-javítással összefüggő folyamatokban is szerepet játszhat.
A fehérje azért is felkeltette a kutatók figyelmét, mert korábban a különösen hosszú életű grönlandi bálnákkal kapcsolatban is vizsgálták. Az azonban egyelőre nem bizonyított, hogy a CIRBP az emberi idegsejtekben is hasonló védőhatást fejtene ki.
Még messze van az Alzheimer-kór elleni új kezelés
A kutatók hangsúlyozzák, hogy a kísérlet eredményei egyelőre előzetesek. Az organoidok nem képezik le tökéletesen az emberi agyat, a vizsgált genetikai mutációk pedig az Alzheimer-kóros esetek viszonylag kis részéhez kapcsolódnak.
A következő lépésben a kutatók összetettebb agymodellekkel folytatnák a kísérleteket.
A kutatás hosszabb távon abban segíthet, hogy a tudósok jobban megértsék, miként reagálnak az idegsejtek a különböző stresszhatásokra, és miért alakulhat ki eltérő módon ugyanaz a neurodegeneratív betegség különböző genetikai háttér mellett.
Sokan nem is tudják, hogy fiataloknál ezek az Alzheimer-kór korai jelei
A probléma globális méreteit jól mutatja, hogy világszerte már több mint 57 millió embert érint a demencia valamilyen formája. Ezeknek az eseteknek a döntő többségéért éppen az Alzheimer-kór a felelős.