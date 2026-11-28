Első hallásra egy sci-fi történetének tűnhet, de valódi tudományos kísérlet zajlott a Nemzetközi Űrállomáson: emberi agyszövetből laboratóriumban növesztett miniatűr modelleket küldtek a világűrbe, hogy megvizsgálják, miként reagálnak az űrbeli körülményekre. A kutatók elsősorban az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó folyamatokra voltak kíváncsiak.

Az agyi organoidok 40 napot töltöttek az űrállomáson, az Alzheimer-kórhoz kapcsolódó folyamatokat vizsgálták - Illusztráció

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A Kaliforniai Egyetem San Diegó-i kutatócsoportja által készített úgynevezett agyi organoidok 2024 márciusában indultak az űrállomásra, ahol 40 napot töltöttek. A mintákat a visszatérésük után elemezték, eredményeiket pedig 2026. november 25-én publikálták a Science Advances tudományos folyóiratban.

Miniatűr szövetmodelleket küldtek az űrbe

Az organoidok őssejtekből létrehozott, háromdimenziós szövetmodellek, amelyek az emberi agy bizonyos szerkezeti és működési tulajdonságait utánozzák.

Nem teljes értékű agyakról van szó, hanem olyan laboratóriumi rendszerekről, amelyek segítségével a kutatók az idegsejtek működését és a betegségekhez kapcsolódó változásokat vizsgálhatják.

A kísérlethez olyan mintákat is készítettek, amelyekbe az örökletes Alzheimer-kórral összefüggő három gén, az APP, a PSEN1 és a PSEN2 bizonyos mutációit építették be. Kontrollként olyan organoidokat is használtak, amelyek nem hordozták ezeket a genetikai változásokat.

Az űrállomáson a minták egy lezárt laboratóriumi egységben, testhőmérsékleten voltak. A kutatók a Földön is hasonló körülmények között tartottak kontrollmintákat, így össze tudták hasonlítani, milyen eltéréseket okozhatott az űrutazás – írja a Science Alert.

Nem minden mintára hatott egyformán a világűr

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Más-más változásokat idézett elő a különböző genetikai háttér

Az eredmények azt mutatták, hogy a világűrben töltött idő nem minden mintára hatott egyformán.

Az APP-mutációt hordozó organoidokban megnövekedett a béta-amiloid 42 nevű fehérjefragmens mennyisége. Ez az anyag különösen hajlamos összecsomósodni, és az Alzheimer-kóros agyakban megfigyelhető plakkok kialakulásában is szerepet játszik.

A PSEN2-mutációt hordozó mintákban a betegséggel összefüggő, módosult tau-fehérje szintje emelkedett meg.

A PSEN1-mutációval rendelkező organoidokban pedig különösen jelentős génaktivitásbeli változásokat mértek: 7404 gén működése különbözött az űrben tartott és a földi kontrollminták között.

A kutatók az idegsejtek közötti kommunikációban, az energiatermelésben és az RNS feldolgozásában is változásokat figyeltek meg. Ezek arra utalnak, hogy az űrbeli környezet olyan sejtszintű folyamatokat is befolyásolhat, amelyek az Alzheimer-kór kialakulásában fontosak lehetnek.