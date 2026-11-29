Különleges tudományos áttörést értek el a Northwestern Egyetem fizikusai: sikerült befogniuk, lehűteniük és hónapokon át csapdában tartaniuk egyetlen antianyag-részecskét. A pozitron, amely az elektron antianyagbeli megfelelője, rendkívül pontos vizsgálatokra ad lehetőséget. A kutatók azt remélik, hogy a kísérlet segíthet megérteni, miért maradt fenn az anyag az univerzumban.

Áttörést értek el az antianyag kutatásában. Egy pozitront hónapokig csapdában tartottak és szabályoztak (illusztráció)

Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB

Hónapokig sikerült fogva tartani egy pozitront

A kísérlet egyik legnagyobb kihívását az jelentette, hogy az antianyag a közönséges anyaggal érintkezve megsemmisülhet. A kutatók ezért elektromos és mágneses mezőkkel tartották a pozitront a vákuumban, távol a berendezés falaitól.

A csapda belsejében mindössze 0,3 kelvin, vagyis az abszolút nulla fokhoz rendkívül közeli hőmérséklet uralkodott. Ilyen körülmények között a részecskét sikerült a legalacsonyabb kvantumenergia-állapotába juttatni, és hónapokon át fogva tartani.

Az antianyag kvantumállapotát is képesek szabályozni

A fizikusok nemcsak befogták a pozitront, hanem mikrohullámok segítségével az energiaszintjeit is szabályozni tudták. Így pontosan megfigyelhették, hogyan változik a részecske kvantumállapota.

Ez lehetővé teheti, hogy minden eddiginél pontosabban megmérjék a pozitron mágneses tulajdonságait, majd összehasonlítsák azokat az elektronéval.

A kutatócsoport korábban már rendkívüli pontossággal vizsgálta az elektront. Most ugyanezt szeretnék megvalósítani annak antianyagbeli megfelelőjével.

Miért maradt fenn az anyag az univerzumban?

A fizika egyik legnagyobb megoldatlan kérdése, hogy az ősrobbanás után miért nem semmisült meg szinte minden anyag. Az elméletek szerint ugyanis közel azonos mennyiségű anyagnak és antianyagnak kellett keletkeznie, amelyek találkozásukkor megsemmisítik egymást. A világegyetemben mégis az anyag került túlsúlyba, és ebből alakultak ki a csillagok, a bolygók és az élet.

A részecskefizika Standard Modellje egyelőre nem ad kielégítő magyarázatot erre a különbségre. Ha a kutatók eltérést találnának az elektron és a pozitron tulajdonságai között, az eddig ismeretlen fizikai jelenségekre utalhatna. A mostani áttörés az ehhez szükséges pontos mérések előtt nyitotta meg az utat.