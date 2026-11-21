Az ECDC az Európai Antibiotikum Nap alkalmából közzétett közleményében arra figyelmeztetett, hogy sürgős intézkedésekre van szükség az antibiotikum-rezisztencia visszaszorítására. Különösen aggasztó a Klebsiella pneumoniae baktérium egyes, karbapenem típusú antibiotikumoknak ellenálló változatainak terjedése. Ezek a gyógyszerek a súlyos fertőzések kezelésében játszanak fontos szerepet.

Sürgős intézkedésekre van szükség az antibiotikum-rezisztencia visszaszorítására

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Az ilyen baktériumok által okozott véráramfertőzések száma 2019 óta 72 százalékkal emelkedett az uniós adatok szerint, miközben a cél 2030-ig 5 százalékos csökkenés lenne.

A harmadik generációs cefalosporinokkal szemben ellenálló E. coli okozta véráramfertőzések előfordulása ugyancsak nőtt, méghozzá 16,4 százalékkal.

Az MRSA okozta véráramfertőzések száma ugyan 19 százalékkal csökkent 2019-hez képest, az elmúlt két év emelkedő tendenciája azonban veszélyezteti az eddigi eredményeket.

Az ECDC antibiotikum-rezisztencia figyelmeztetése

Az uniós célkitűzések szerint 2030-ig 20 százalékkal kellene csökkenteni az emberi antibiotikum-felhasználást a 2019-es szinthez képest. A csökkenés 2025-re azonban mindössze 5 százalékos volt.

Az ECDC kiemelte, hogy az emberi antibiotikum-felhasználás 90 százaléka a közösségi és járóbeteg-ellátáshoz kapcsolódik.

A szervezet ezért 2026-os kampányában különösen a gyermekek megfelelő gyógyszeres kezelésére hívja fel a figyelmet.

Sok gyakori gyermekkori betegség, például a megfázás, a köhögéssel járó fertőzések és a torokfájás hátterében vírusok állnak, amelyek ellen az antibiotikumok hatástalanok.

Pamela Rendi-Wagner, az ECDC igazgatója szerint a korszerű genetikai vizsgálatok lehetővé teszik a rezisztens baktériumok gyorsabb azonosítását és terjedésük pontosabb követését.

A szakemberek szerint a helyzet javításához megfelelő antibiotikum-használatra, hatékony kórházi fertőzésmegelőzésre, kézhigiéniára és összehangolt járványügyi intézkedésekre van szükség.