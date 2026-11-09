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méh

Olyan veszély fenyegeti a méheket, amelyről eddig keveset tudtunk

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Világszerte aggodalomra ad okot a méhcsaládok pusztulása. Egy vizsgálat szerint az antibiotikum-szennyezés is veszélyeztetheti a mézelő méheket.
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méhantibiotikumkörnyezetszennyezés

A Journal of the American Veterinary Medical Association folyóiratban megjelent tanulmány szerint a méheket fenyegető veszélyek kutatása főként a klímaváltozásra, az élőhelyek elvesztésére, az élősködőkre és a növényvédő szerekre összpontosít. Az antibiotikum-szennyezés ezzel szemben kevés figyelmet kap, és környezeti hatásairól is alig tudunk valamit. 

A méheket az antibiotikum-szennyezés is veszélyezteti
A méheket az antibiotikum-szennyezés is veszélyezteti
Fotó: RONEN TIVONY / NurPhoto

Az antibiotikum-szennyezés forrása: hogyan kerülhetnek antibiotikumok a méhek szervezetébe?

A méhek közvetlenül is érintkezhetnek antibiotikumokkal, mivel ezeket a szereket a mezőgazdaságban és a kaptárakban is alkalmazzák. A gyógyszermaradványok azonban más úton is a környezetbe kerülhetnek. Szennyvízzel, trágyával vagy a mezőgazdasági területekről lefolyó vízzel a talajba és a természetes vizekbe juthatnak. 

A méhek táplálékgyűjtés közben érintkezhetnek ezekkel a szennyeződésekkel, amelyeket aztán a kaptárakba is behurcolhatnak.

Az antibiotikumok önmagukban is károsíthatják a méhek egészségét, és más veszélyforrások hatását is felerősíthetik. Bár a méheket közvetlenül érő antibiotikumok hatásait már vizsgálták, a környezetből származó antibiotikum-maradványok következményeiről egyelőre keveset tudunk. Az sem tisztázott, hogy ez a szennyezés milyen mértékben járulhat hozzá a méhcsaládok pusztulásához. 

Szemléletváltásra van szükség

A mézelő méhek fontos szerepet játszanak a növények beporzásában, ezért pusztulásuk az élelmiszer-termelést is érintheti. A tanulmány szerzői ezért további kutatásokat sürgetnek, amelyek segíthetnek feltárni a környezeti antibiotikum-szennyezés következményeit. Emellett azt javasolják, hogy csökkentsék az állattartásban a nem feltétlenül szükséges antibiotikumok használatát, és fejlesszenek alternatív módszereket a méhbetegségek kezelésére.

 

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