Olyan veszély fenyegeti a méheket, amelyről eddig keveset tudtunk

A Journal of the American Veterinary Medical Association folyóiratban megjelent tanulmány szerint a méheket fenyegető veszélyek kutatása főként a klímaváltozásra, az élőhelyek elvesztésére, az élősködőkre és a növényvédő szerekre összpontosít. Az antibiotikum-szennyezés ezzel szemben kevés figyelmet kap, és környezeti hatásairól is alig tudunk valamit.

A méheket az antibiotikum-szennyezés is veszélyezteti

Fotó: RONEN TIVONY / NurPhoto

Az antibiotikum-szennyezés forrása: hogyan kerülhetnek antibiotikumok a méhek szervezetébe?

A méhek közvetlenül is érintkezhetnek antibiotikumokkal, mivel ezeket a szereket a mezőgazdaságban és a kaptárakban is alkalmazzák. A gyógyszermaradványok azonban más úton is a környezetbe kerülhetnek. Szennyvízzel, trágyával vagy a mezőgazdasági területekről lefolyó vízzel a talajba és a természetes vizekbe juthatnak.

A méhek táplálékgyűjtés közben érintkezhetnek ezekkel a szennyeződésekkel, amelyeket aztán a kaptárakba is behurcolhatnak.

Az antibiotikumok önmagukban is károsíthatják a méhek egészségét, és más veszélyforrások hatását is felerősíthetik. Bár a méheket közvetlenül érő antibiotikumok hatásait már vizsgálták, a környezetből származó antibiotikum-maradványok következményeiről egyelőre keveset tudunk. Az sem tisztázott, hogy ez a szennyezés milyen mértékben járulhat hozzá a méhcsaládok pusztulásához.

Szemléletváltásra van szükség

A mézelő méhek fontos szerepet játszanak a növények beporzásában, ezért pusztulásuk az élelmiszer-termelést is érintheti. A tanulmány szerzői ezért további kutatásokat sürgetnek, amelyek segíthetnek feltárni a környezeti antibiotikum-szennyezés következményeit. Emellett azt javasolják, hogy csökkentsék az állattartásban a nem feltétlenül szükséges antibiotikumok használatát, és fejlesszenek alternatív módszereket a méhbetegségek kezelésére.