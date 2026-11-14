57 éve indult útnak az Apollo–12, amely másodszor juttatott embereket a Holdra

A floridai Kennedy Űrközpontból felszálló Saturn V rakétát már az indulás első percében villámcsapás érte, ráadásul kétszer is. A jelenség miatt a földi irányítás átmenetileg elveszítette az Apollo–12 űrhajó telemetriai adatait, így egy pillanatra kérdésessé vált, hogy minden rendszer megfelelően működik-e. John Aaron repülésirányító gyors helyzetfelismerésének és a személyzet higgadtságának köszönhetően sikerült elhárítani a problémát, és a küldetés folytatódhatott.

A Kennedy Űrközpont 39-es indítókomplexumában készült felvétel, amely az Apollo–12 űrjárművet (108-as űrhajó / 6-os holdkomp / 507-es Saturn rakéta) ábrázolja

Fotó: STOCKTREK IMAGES / NASA

Három űrhajós indult a Hold felé az Apollo–12 űrhajóval

A fedélzeten három tapasztalt amerikai űrhajós utazott: Charles „Pete” Conrad volt a küldetés parancsnoka, Richard F. Gordon a parancsnoki egység pilótája, Alan L. Bean pedig a holdkomp pilótája. A feladatok megoszlottak közöttük: míg Conrad és Bean a Hold felszínére ereszkedett, Gordon a Hold körüli pályán maradt, és az űrhajóval várta társait.

Öt nappal később már a Holdon jártak

Az Apollo–12 1969. november 19-én ért célba: Conrad és Bean a Viharok óceánjának nevezett holdi területen hajtott végre sikeres leszállást. Ezzel az Apollo–11 után ők lettek a második olyan űrhajóspáros, amely a Hold felszínére lépett. A leszállás különlegessége az is volt, hogy a tervezett helyszínt nagy pontossággal sikerült elérniük – írja a NASA.

A küldetés egyik érdekes feladata az volt, hogy az űrhajósok felkeressék a NASA 1967-ben a Holdra küldött Surveyor–3 szondáját.

Conrad és Bean mintákat gyűjtött a környező területről, valamint a szonda egyes alkatrészeit is visszahozták a Földre. A vizsgálatok révén a kutatók azt is tanulmányozhatták, hogyan hatott a holdi környezet az évek óta ott álló eszközre.

A két űrhajós összesen két alkalommal hagyta el a holdkompot, hogy a felszínen dolgozzon.

Műszereket telepítettek, fényképeket készítettek, és kőzetmintákat gyűjtöttek. A küldetés során mintegy 34 kilogrammnyi holdi kőzetet és talajmintát hoztak magukkal, amelyek később a tudományos kutatások fontos alapanyagává váltak.

November 24-én tértek vissza a Földre

A sikeres holdi munka után Conrad és Bean visszatért Gordonhoz, majd az űrhajósok elindultak hazafelé. Az Apollo–12 november 24-én a Csendes-óceánban ért földet, tíznapos küldetését sikeresen teljesítve. Az út fontos mérföldkő volt az Apollo-programban: bebizonyította, hogy a holdra szállás nem egyszeri bravúr, hanem megismételhető és egyre pontosabban végrehajtható űrkutatási feladat.