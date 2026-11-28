Egészen más képet fest a ma sivatagos Arab-félsziget múltjáról egy nemzetközi kutatócsoport régészeti felfedezése. Szaúd-Arábia déli részén, az Uruq al-Julaybah nevű lelőhelyen több ezer kőeszközre, valamint növényi és állati maradványokra bukkantak. A Science tudományos folyóiratban publikált kutatás eredményei azt is megmutatják, hogyan alkalmazkodtak az ősemberek az egykori környezethez.

A ma ismert, sivatagos Arab-félsziget egyes részeit tavak és füves területek borították 125 ezer évvel ezelőtt – a kutatások szerint Fotó: Mesteréges intelligencia segítségével létrehozott illusztráció

Milyen volt az Arab-félsziget 125 ezer évvel ezelőtt?

Az utolsó jégkorszakot megelőző meleg, csapadékos időszakban az Arab-félsziget egyes részeit tavak és füves területek borították. Ezt az időszakot Zöld-Arábiának is nevezik.

A kutatók műholdas domborzati adatok segítségével rekonstruálták az egykori Mundafan-tavat, amely megközelítőleg 340 négyzetkilométeren terült el, mélysége pedig helyenként elérte a 29 métert. Az üledékek és a vízi élőlények maradványai arra utalnak, hogy tartósan fennálló édesvizű tó lehetett, amelyet nyílt füves területek öleltek körbe.

A szakemberek több mint 130 helyszínen összesen 500-nál is több állati és növényi fosszíliát azonosítottak. Az egykor itt élő állatok között voltak:

vízilovak,

mára kihalt, hosszú szarvú bivalyok,

tevék,

arab orixok,

gazellák,

struccok.

A tó környéke az őskori emberek számára is ideális élőhelyet biztosíthatott, hiszen ivóvíz, táplálék és eszközkészítésre alkalmas nyersanyag egyaránt rendelkezésükre állt.

Mérgezett fegyverekkel is vadászhattak az őskori emberek

A régészek 5511, két centiméternél nagyobb kőeszközt találtak a lelőhelyen, amelyek több mint 98 százaléka kovakőből készült. Megmunkálásukhoz az úgynevezett Levallois-techbológiát alkalmazták, amellyel előre megtervezett formájú kőszilánkokat tudtak előállítani.

Az eszközök felületén megőrződött növényi maradványok alapján a kutatók azt is megállapították, hogy az egykori lakók milyen tevékenységeket végezhettek a tó partján:

kőeszközöket és vadászfegyvereket készítettek;

állatokat dolgoztak fel;

gumókat és más növényi részeket munkáltak meg;

növényi rostokat használtak fel.

Különösen érdekes, hogy egyes kőeszközökön olyan növények nyomait is megtalálták, amelyek mérgező vegyületeket tartalmaznak. A kutatók szerint elképzelhető, hogy az őskori vadászok már 125 ezer évvel ezelőtt is használtak növényi eredetű mérgeket a vadászathoz, ezt azonban egyelőre nem sikerült egyértelműen bizonyítani.