Egészen más képet fest a ma sivatagos Arab-félsziget múltjáról egy nemzetközi kutatócsoport régészeti felfedezése. Szaúd-Arábia déli részén, az Uruq al-Julaybah nevű lelőhelyen több ezer kőeszközre, valamint növényi és állati maradványokra bukkantak. A Science tudományos folyóiratban publikált kutatás eredményei azt is megmutatják, hogyan alkalmazkodtak az ősemberek az egykori környezethez.
Milyen volt az Arab-félsziget 125 ezer évvel ezelőtt?
Az utolsó jégkorszakot megelőző meleg, csapadékos időszakban az Arab-félsziget egyes részeit tavak és füves területek borították. Ezt az időszakot Zöld-Arábiának is nevezik.
A kutatók műholdas domborzati adatok segítségével rekonstruálták az egykori Mundafan-tavat, amely megközelítőleg 340 négyzetkilométeren terült el, mélysége pedig helyenként elérte a 29 métert. Az üledékek és a vízi élőlények maradványai arra utalnak, hogy tartósan fennálló édesvizű tó lehetett, amelyet nyílt füves területek öleltek körbe.
A szakemberek több mint 130 helyszínen összesen 500-nál is több állati és növényi fosszíliát azonosítottak. Az egykor itt élő állatok között voltak:
- vízilovak,
- mára kihalt, hosszú szarvú bivalyok,
- tevék,
- arab orixok,
- gazellák,
- struccok.
A tó környéke az őskori emberek számára is ideális élőhelyet biztosíthatott, hiszen ivóvíz, táplálék és eszközkészítésre alkalmas nyersanyag egyaránt rendelkezésükre állt.
Mérgezett fegyverekkel is vadászhattak az őskori emberek
A régészek 5511, két centiméternél nagyobb kőeszközt találtak a lelőhelyen, amelyek több mint 98 százaléka kovakőből készült. Megmunkálásukhoz az úgynevezett Levallois-techbológiát alkalmazták, amellyel előre megtervezett formájú kőszilánkokat tudtak előállítani.
Az eszközök felületén megőrződött növényi maradványok alapján a kutatók azt is megállapították, hogy az egykori lakók milyen tevékenységeket végezhettek a tó partján:
- kőeszközöket és vadászfegyvereket készítettek;
- állatokat dolgoztak fel;
- gumókat és más növényi részeket munkáltak meg;
- növényi rostokat használtak fel.
Különösen érdekes, hogy egyes kőeszközökön olyan növények nyomait is megtalálták, amelyek mérgező vegyületeket tartalmaznak. A kutatók szerint elképzelhető, hogy az őskori vadászok már 125 ezer évvel ezelőtt is használtak növényi eredetű mérgeket a vadászathoz, ezt azonban egyelőre nem sikerült egyértelműen bizonyítani.
A lelőhely jelentőségét az adja, hogy az állati fosszíliák, a növényi maradványok és az ember által készített eszközök ugyanabból az időszakból és régészeti környezetből származnak. Ezek együttes vizsgálata ritka lehetőséget kínál arra, hogy a tudósok rekonstruálják az őskori emberek mindennapjait, táplálkozását, eszközhasználatát és a környezetükhöz való alkalmazkodásukat – írja a ScienceDaily.com.