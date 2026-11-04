Mintha egy másik bolygóról érkezett volna: elképesztő élőlényt találtak a tenger mélyén – videó

Egészen bizarr külsejű élőlényt találtak amerikai kutatók Kalifornia partjainál, mintegy 600 méteres mélységben. A különleges, átlátszó fejű halat most először sikerült 4K-felbontásban megörökíteni, a felvétel pedig még a tapasztalt tudósokat is lenyűgözte. A Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) kutatói eredetileg medúzákat és más kocsonyás tengeri élőlényeket kerestek, amikor a felszínre visszatérő távirányítású kutatóeszköz kameráján váratlanul feltűnt a ritka állat.
Átlátszó fejű halat találtak a tenger mélyén
Shannon Johnson kutató azonnal megállította a szerkezetet, a tudományos csapat pedig húsz percen keresztül figyelte és filmezte a különleges mélytengeri halat. A kutatóintézet közel 40 éves története és mintegy 7000 merülése során korábban mindössze 11 alkalommal találkoztak ezzel a fajjal.
- A Macropinna microstoma nevű, átlátszó fejű hal az óceán 200 és 1000 méter közötti, úgynevezett szürkületi zónájában él.
Legkülönlegesebb tulajdonsága, hogy szemei a fejét borító átlátszó, kocsonyás védőréteg mögött helyezkednek el. A hal ezeken keresztül figyeli a felette úszó zsákmányok körvonalait, szemeit pedig el is tudja fordítani, hogy kövesse mozgásukat. Nagy úszói segítenek abban, hogy stabilan lebegjen a vízben, miközben táplálék után kutat.
Először készült 4K-videó a ritka mélytengeri élőlényről
A Kalifornia partjaitól mintegy 90 kilométerre készült felvétel a kutatók szerint segíthet megérteni, hogyan alkalmazkodtak a mélytengeri állatok a rendkívül gyenge fényviszonyokhoz. A videó az interneten is nagy érdeklődést váltott ki. Több néző egyszerre nevezte lenyűgözőnek és hátborzongatónak az átlátszó fejű hal megjelenését – írja a Daily Mail.
Hátborzongató lényt vettek filmre az óceán mélyén
Most először sikerült természetes környezetében lefilmezni a tengerek mélyének egyik legbizarrabb külsejű teremtményét. A friss adatok alapján a koboldcápák a korábban véltnél kiterjedtebb területeken és lényegesen nagyobb mélységben élnek.