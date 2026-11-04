Mintha egy másik bolygóról érkezett volna: elképesztő élőlényt találtak a tenger mélyén – videó

Egészen bizarr külsejű élőlényt találtak amerikai kutatók Kalifornia partjainál, mintegy 600 méteres mélységben. A különleges, átlátszó fejű halat most először sikerült 4K-felbontásban megörökíteni, a felvétel pedig még a tapasztalt tudósokat is lenyűgözte. A Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) kutatói eredetileg medúzákat és más kocsonyás tengeri élőlényeket kerestek, amikor a felszínre visszatérő távirányítású kutatóeszköz kameráján váratlanul feltűnt a ritka állat.

Átlátszó fejű hal Fotó: NOAA Ocean Exploration

Átlátszó fejű halat találtak a tenger mélyén

Shannon Johnson kutató azonnal megállította a szerkezetet, a tudományos csapat pedig húsz percen keresztül figyelte és filmezte a különleges mélytengeri halat. A kutatóintézet közel 40 éves története és mintegy 7000 merülése során korábban mindössze 11 alkalommal találkoztak ezzel a fajjal.

A Macropinna microstoma nevű, átlátszó fejű hal az óceán 200 és 1000 méter közötti, úgynevezett szürkületi zónájában él.

Legkülönlegesebb tulajdonsága, hogy szemei a fejét borító átlátszó, kocsonyás védőréteg mögött helyezkednek el. A hal ezeken keresztül figyeli a felette úszó zsákmányok körvonalait, szemeit pedig el is tudja fordítani, hogy kövesse mozgásukat. Nagy úszói segítenek abban, hogy stabilan lebegjen a vízben, miközben táplálék után kutat.