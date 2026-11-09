Atomrobbanáson múlhat a Föld megmenekülése – a tudósok veszélyes problémára bukkantak

Egy hatalmas aszteroida becsapódása katasztrofális következményekkel járhatna a Földön, ám a tudósok szerint atomrobbanással akár meg is akadályozható lenne a tragédia. Egy új kutatás azonban komoly problémára világított rá: a nukleáris robbanás sikere nagymértékben függhet attól, hogy az égitest melyik oldalát éri a sugárzás. Egy rosszul megválasztott irány akár töredékére is csökkentheti a bolygóvédelmi beavatkozás hatékonyságát.

Egy aszteroida-becsapódás esetén akár atomfegyver bevetésével is védhetnénk a Föld nevű boygót, az emberiség otthonát (A kép illusztráció) Fotó: MARK STEVENSON / StockTrek Images via AFP

Az Icarus tudományos folyóiratban megjelent tanulmányban Nathan Moore, az amerikai Sandia National Laboratories fizikusa és munkatársai azt vizsgálták, hogyan lehetne atomrobbanással eltéríteni egy Föld felé tartó aszteroidát. A számítógépes szimulációk során kiderült, hogy ugyanaz az égitest a sugárzás irányától függően közel ötször eltérő mértékben változtathatja meg a sebességét – olvasható a ScienceDaily.com oldalán megjelent ismeretterjesztő cikkben.