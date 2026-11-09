Atomrobbanáson múlhat a Föld megmenekülése – a tudósok veszélyes problémára bukkantak

Egy hatalmas aszteroida becsapódása katasztrofális következményekkel járhatna a Földön, ám a tudósok szerint atomrobbanással akár meg is akadályozható lenne a tragédia. Egy új kutatás azonban komoly problémára világított rá: a nukleáris robbanás sikere nagymértékben függhet attól, hogy az égitest melyik oldalát éri a sugárzás. Egy rosszul megválasztott irány akár töredékére is csökkentheti a bolygóvédelmi beavatkozás hatékonyságát.
Az Icarus tudományos folyóiratban megjelent tanulmányban Nathan Moore, az amerikai Sandia National Laboratories fizikusa és munkatársai azt vizsgálták, hogyan lehetne atomrobbanással eltéríteni egy Föld felé tartó aszteroidát. A számítógépes szimulációk során kiderült, hogy ugyanaz az égitest a sugárzás irányától függően közel ötször eltérő mértékben változtathatja meg a sebességét – olvasható a ScienceDaily.com oldalán megjelent ismeretterjesztő cikkben.
A kutatók egyik modelljében az aszteroida sebessége az egyik irányból érkező sugárzás hatására 3,9 milliméterrel változott másodpercenként, míg egy másik irányból mindössze 0,8 milliméterrel. Egy másik szimulációban az égitest forgási sebességére gyakorolt hatásban 17-szeres különbséget mértek.
Atomrobbanással téríthetnék el a Föld felé tartó aszteroidát
A bolygóvédelem egyik lehetséges módszere, hogy egy veszélyes kisbolygó közelében nukleáris robbanást idéznek elő. A felszabaduló intenzív röntgensugárzás felhevítené az aszteroida felszínét, amelynek egy része elpárologna. Az így távozó anyag ellenkező irányú lökést adhatna az égitestnek, megváltoztatva annak pályáját.
A módszer sikerét azonban jelentősen befolyásolhatja az aszteroida alakja. A korábbi számítógépes modellek gyakran szabályos gömbként kezelték ezeket az égitesteket, miközben a valóságban felszínük egyenetlen, mélyedésekkel és kiemelkedésekkel tarkított.
Nathan Moore és kutatócsoportja ezért olyan új szimulációs eljárást dolgozott ki, amely az aszteroidák szabálytalan alakját is képes figyelembe venni. A korábbi módszereknél több mint 1600-szor gyorsabb algoritmus segítségével részletesebben vizsgálhatják, hogyan reagálnának a különböző égitestek egy atomrobbanásra.
A kutatók szerint az új modell segítségével meghatározható lehet a robbanás megfelelő erőssége, távolsága és iránya, amellyel a legnagyobb eséllyel lehetne eltéríteni egy veszélyes aszteroidát.
Egy rossz robbantás súlyos következményekkel járhat
A tudósoknak azonban nemcsak az aszteroida pályájának megváltoztatásával kell számolniuk. Fontos kérdés az is, hogy a nukleáris robbanás milyen károkat okozhat az égitest szerkezetében.
Egy sikeres bolygóvédelmi művelet során ideális esetben úgy kellene eltéríteni a kisbolygót, hogy az ne essen szét több veszélyes darabra. A jelenlegi számítógépes modell azonban még nem képes pontosan előre jelezni egy teljes aszteroida szétesését, csupán a felszíni kőzetek károsodását tudja vizsgálni.
- További nehézséget jelent, hogy a megfelelő beavatkozáshoz az égitest alakját minden irányból pontosan ismerni kellene. Ha egy becsapódással fenyegető aszteroidát túl későn fedeznének fel, előfordulhat, hogy nem maradna elegendő idő a szükséges megfigyelésekre.
- A nukleáris eszköz megfelelő helyre juttatása és pontos pozicionálása szintén rendkívüli technikai kihívást jelentene, különösen egy nagy sebességgel haladó égitest esetében.