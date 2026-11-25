2025-ben az Óbudai Egyetem és a Huawei Technologies Magyarország együttműködési megállapodást írt alá, amelynek célja egy Smart Solution labor és bemutatóterem létrehozása, valamint az infokommunikációs tehetséggondozás további erősítése volt. Az együttműködés az egyetem és a technológiai vállalat közös elköteleződését tükrözi a korszerű oktatási technológiák, a gyakorlatorientált képzés és a digitális készségek fejlesztése iránt.

Átadták az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán létrehozott, Huawei-technológiára épülő MI-oktatástechnológiai bemutatóközpontot - fotó: Huawei

A megállapodás keretében megvalósult fejlesztés újabb lépést jelent az Óbudai Egyetem digitális transzformációjában. Az intézmény országosan az elsők között indított mesterséges intelligenciára épülő, intézményszintű fejlesztési programot, amely nemcsak az oktatás tartalmát és módszertanát, hanem az egyetem működését is érinti.

Az új MI-alapú oktatási környezet a technológia egyetemi alkalmazásának gyakorlati lehetőségeit mutatja be, és támogatja az innovatív, személyre szabott, adatvezérelt oktatási megoldások kialakítását.

„Az Óbudai Egyetem és a Huawei Technologies között évek óta gyümölcsöző, stratégiai szintű szakmai kapcsolat működik, amelynek egyik alappillére a Huawei ICT Academy keretében zajló gyakorlatorientált képzés és nemzetközi tanúsítványszerzés. Közös munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra – többek között a Seeds for the Future program és az ösztöndíjak révén –, valamint a közös kutatás-fejlesztési projektekre az 5G, a kiberbiztonság és a mesterséges intelligencia területén. Az új MI-oktatástechnológiai bemutatóközpont átadása ennek az együttműködésnek a természetes folytatása, amely közvetlenül támogatja intézményünk digitális transzformációját.” – emelte ki Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora a Huawei sajtóközleménye szerint. Az egyetem AI-stratégiája többek között a moduláris oktatás, a valós idejű tanulási adatokra épülő megoldások, a személyre szabott tanulmányi utak és az adatalapú egyetemvezetés fejlesztését helyezi előtérbe.

Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora - Fotó: Óbudai Egyetem - SJ

Az új oktatási környezet és a bemutatóközpont lehetőséget biztosít a korszerű technológiák gyakorlati megismerésére, az innovatív oktatási módszerek kipróbálására, valamint az informatikai tudás és kompetenciák fejlesztésére. A fejlesztés egyben azt is szemlélteti, hogyan járulhatnak hozzá a technológiai vállalatok és a felsőoktatási intézmények együttműködései az oktatás megújulásához és a jövő szakembereinek felkészítéséhez. Az „AI-Native Education Technologies Showcase” keretében az érdeklődők az új MI-alapú oktatási környezet mellett az egyetem Neumann János Informatikai Karán kialakított oktatási laborokat és intelligens tantermet is megismerhetik, többek között az AI Talent Cultivation Lab, a Datacom Talent Cultivation Lab és a Smart Classroom helyszínein.