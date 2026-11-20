A Van Jü-seng, a Kínai Földtudományi Akadémia kutatója által vezetett csoport eredményeit a Nature tudományos folyóiratban tették közzé. A kőzetek korát 3,95 milliárd évben határozták meg.

A Kínában megtalált, 3,95 milliárd éves leletek Ázsia eddig ismert legősibb kőzetei.

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Ázsia legősibb kőzetei a Föld hajnalából származnak

A Föld körülbelül 4,5 milliárd évvel ezelőtt alakult ki, történetének első néhány százmillió évéből azonban nagyon kevés kőzet maradt fenn. A Kínában megtalált leletek mindössze 50 millió évvel fiatalabbak a bolygó legidősebb ismert kőzeténél.

Ez utóbbi a Kanadában található, mintegy négymilliárd éves Acasta-gneisz. A hopeji felfedezés ezért különösen értékes betekintést kínálhat a fiatal Föld geológiai folyamataiba.

A kutatók szerint a kőzetek arra utalnak, hogy már 3,95 milliárd évvel ezelőtt is megtörténhetett az egyik kőzetlemez alábukása egy másik alá. Ez a folyamat a lemeztektonika egyik meghatározó eleme.

A leletek közvetlen bizonyítékot nyújtanak arra is, hogy a földköpenyben már a hadaikumban csökkent bizonyos kémiai elemek aránya. A hadaikum a Föld kialakulását követő első néhány százmillió évet jelenti.