A Van Jü-seng, a Kínai Földtudományi Akadémia kutatója által vezetett csoport eredményeit a Nature tudományos folyóiratban tették közzé. A kőzetek korát 3,95 milliárd évben határozták meg.
Ázsia legősibb kőzetei a Föld hajnalából származnak
A Föld körülbelül 4,5 milliárd évvel ezelőtt alakult ki, történetének első néhány százmillió évéből azonban nagyon kevés kőzet maradt fenn. A Kínában megtalált leletek mindössze 50 millió évvel fiatalabbak a bolygó legidősebb ismert kőzeténél.
Ez utóbbi a Kanadában található, mintegy négymilliárd éves Acasta-gneisz. A hopeji felfedezés ezért különösen értékes betekintést kínálhat a fiatal Föld geológiai folyamataiba.
A kutatók szerint a kőzetek arra utalnak, hogy már 3,95 milliárd évvel ezelőtt is megtörténhetett az egyik kőzetlemez alábukása egy másik alá. Ez a folyamat a lemeztektonika egyik meghatározó eleme.
A leletek közvetlen bizonyítékot nyújtanak arra is, hogy a földköpenyben már a hadaikumban csökkent bizonyos kémiai elemek aránya. A hadaikum a Föld kialakulását követő első néhány százmillió évet jelenti.