A B12-vitamin elsősorban az emberi szervezet működésében betöltött szerepéről ismert, spanyol kutatók azonban egészen más területen is hasznosnak találták. A Córdobai Egyetem munkatársai egy cink-levegő akkumulátorban alkalmazták, ahol a vitamin a töltéshez és az áramtermeléshez szükséges kémiai reakciókat támogatja. A megoldásnak köszönhetően sikerült újratölthetővé tenniük a kísérleti telepet.

A B12-vitamin a töltéshez és az áramtermeléshez szükséges kémiai reakciókat támogatja

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A cink-levegő akkumulátorok működéséhez a környező levegő oxigénjére is szükség van. Mivel ezt nem kell a készülék belsejében tárolni, a telepek viszonylag könnyűek, mégis nagy energiakapacitással bírnak. A technológiát már most is alkalmazzák kisebb eszközökben, például hallókészülékekben. A cink további előnye, hogy bőségesen rendelkezésre áll, és újrahasznosítható. Az ilyen akkumulátorok ráadásul nem gyúlékony, víz alapú elektrolitot használnak, így biztonságosabbak lehetnek a hagyományos lítiumion-akkumulátoroknál. Az újratöltésük azonban nem könnyű, mert olyan anyagra van szükség, amely az áramtermelést és a töltés során zajló fordított kémiai folyamatot egyaránt segíti. A spanyol kutatók erre találtak megoldást a B12-vitamin segítségével.

Hogyan segít a B12-vitamin az akkumulátor működésében?

A B12-vitamin molekulájában található kobalt támogatja az akkumulátor működéséhez szükséges kémiai reakciókat: kisütéskor az oxigén vízzé alakulását, töltéskor pedig annak keletkezését mozdítja elő.

A vitamin tehát nem energiaforrásként, hanem katalizátorként vesz részt a folyamatban.

A kutatóknak ugyanakkor egy másik problémával is meg kellett birkózniuk. A B12-vitamin könnyen oldódik vízben, ezért nem lehetett egyszerűen belekeverni az akkumulátor víz alapú elektrolitjába.

Végül úgy sikerült áthidalniuk ezt a kihívást, hogy a vitaminmolekulákat rendkívül vékony szénnanocsövekhez rögzítették.

Ezek stabilan a helyükön tartják a vegyületet anélkül, hogy gátolnák annak működését. Az eljárás kidolgozásához a kutatók a fehérjékben összekapcsolódó aminosavak szerkezetéből merítettek ihletet.

Hol tart most a fejlesztés?

A córdobai kutatócsoport korábban már két másik biológiai molekulával, a hemoglobinnal és a katalázzal is kísérletezett. A B12-vitamin alkalmazásával azonban sikerült elérniük, hogy az akkumulátort újra fel lehessen tölteni.

A prototípus a tesztek során akár 250 töltési és kisütési ciklust is sikeresen teljesített.

Az új akkumulátor egyelőre kísérleti fejlesztés, így a gyakorlatban még nem alkalmazzák. Az eredmények azonban biztatók, mivel a természetben előforduló molekulák felhasználásával a jelenlegieknél olcsóbb és környezetkímélőbb energiatároló rendszerek készülhetnek.

A kísérleti akkumulátort a Journal of Materials Chemistry A. című szakfolyóiratban mutatták be.