- A B12-vitamin új lehetőséget kínálhat ritka genetikai betegségek kezelésében.
- Állatkísérletekben jelentősen javultak a fejlődési rendellenességek.
- Verheij-szindrómás betegeknél is hasonló anyagcsere-eltéréseket találtak.
- A B12-vitamin gyógyító hatását embereknél még nem bizonyították.
A kutatók felfedezték, hogy a B12-vitamin jelentősen csökkentheti egy súlyos fejlődési rendellenesség következményeit. A laboratóriumi kísérletek eredményei különösen biztatók, ráadásul emberi betegeknél is azonosítottak hasonló biológiai elváltozásokat.
Meglepő hatást váltott ki a B12-vitamin
A Max Planck Öregedésbiológiai Intézet kutatói a ritka Verheij-szindrómával összefüggő genetikai mutációt vizsgálták. A betegség fejlődési elmaradást, növekedési zavarokat és alacsony testmagasságot okozhat – írja a ScienceDaily.com ismeretterjesztő oldal.
A tudósok apró fonálférgeken végeztek kísérleteket, amelyekben a betegséggel kapcsolatba hozható génmutáció jelentősen lelassította a növekedést. A vizsgálatok során kiderült, hogy a mutáció megzavarja a szervezet B12-vitamintól függő anyagcsere-folyamatait. Amikor a kutatók további B12-vitamint adtak az állatoknak, az érintett anyagcsere-folyamatok helyreálltak, a fejlődési rendellenességek pedig nagyrészt megszűntek.
Jonathan Kölschbach, a tanulmány egyik szerzője szerint különösen meglepő volt, hogy egy alapvető genetikai folyamat zavarának következményeit ilyen jelentős mértékben sikerült korrigálni.
Embereknél is működhet az új megközelítés?
A kutatók Verheij-szindrómában szenvedő betegek vérmintáit is megvizsgálták, és az állatkísérletekben tapasztaltakhoz hasonló anyagcsere-eltéréseket találtak. Ez arra utalhat, hogy a B12-vitaminhoz kapcsolódó folyamatok az emberi betegség kialakulásában is szerepet játszanak.
Adam Antebi kutatásvezető szerint az eredmények új kezelési lehetőségek előtt nyithatják meg az utat, akár más ritka genetikai betegségek esetében is. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy egyelőre nem bizonyított, hogy a B12-vitamin pótlása embereknél is javítaná a betegség tüneteit.
Ennek megállapításához további kutatások szükségesek.