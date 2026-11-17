A B12-vitamin új lehetőséget kínálhat ritka genetikai betegségek kezelésében.

Állatkísérletekben jelentősen javultak a fejlődési rendellenességek.

Verheij-szindrómás betegeknél is hasonló anyagcsere-eltéréseket találtak.

A B12-vitamin gyógyító hatását embereknél még nem bizonyították.

A kutatók felfedezték, hogy a B12-vitamin jelentősen csökkentheti egy súlyos fejlődési rendellenesség következményeit. A laboratóriumi kísérletek eredményei különösen biztatók, ráadásul emberi betegeknél is azonosítottak hasonló biológiai elváltozásokat.

a B12-vitamin jelentősen csökkentheti egy súlyos fejlődési rendellenesség következményeit (illusztráció)

Fotó: FLORIAN GAERTNER / Photothek Media Lab

Meglepő hatást váltott ki a B12-vitamin

A Max Planck Öregedésbiológiai Intézet kutatói a ritka Verheij-szindrómával összefüggő genetikai mutációt vizsgálták. A betegség fejlődési elmaradást, növekedési zavarokat és alacsony testmagasságot okozhat – írja a ScienceDaily.com ismeretterjesztő oldal.

A tudósok apró fonálférgeken végeztek kísérleteket, amelyekben a betegséggel kapcsolatba hozható génmutáció jelentősen lelassította a növekedést. A vizsgálatok során kiderült, hogy a mutáció megzavarja a szervezet B12-vitamintól függő anyagcsere-folyamatait. Amikor a kutatók további B12-vitamint adtak az állatoknak, az érintett anyagcsere-folyamatok helyreálltak, a fejlődési rendellenességek pedig nagyrészt megszűntek.