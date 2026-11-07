Szokatlan látvány a Balatonnál: kagylóhéjak százai borítják a kiszáradt tófeneket

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tájékoztatása szerint a kagylók korábban a víz alatt, erős fonalakkal rögzítették magukat a kemény felületekhez. A víz visszahúzódásával azonban sok példány szárazra került és elpusztult, a hátramaradt héjak pedig megmutatják, meddig ért korábban a tó vize.

Visszahúzódott a Balaton vize. Fotó: Ildikó Fülöp/VEOL

A Balaton alacsony vízállása a kagylók versenyét is eldöntheti

A kutatóintézet és a Toruni Nicolaus Copernicus Egyetem szakemberei két inváziós fajt, a kvagga kagylót és a vándorkagylót vizsgálták. Arra keresték a választ, miként viselik a kiszáradást, illetve azt, ha üledék temeti be őket.

Az eredmények szerint a kvagga kagyló hatékonyabban jut ki a finom iszapból, ezért a mélyebb, iszapos területeken kerülhet előnybe. A vándorkagyló ugyanakkor tovább marad életben az üledék alatt és a vízből kiemelve, valamint a vízszint csökkenésekor aktívabban húzódik a mélyebb részek felé. A durvább szemcséjű üledék mindkét faj túlélési esélyeit javította.

A kutatók szerint a vándorkagyló jobban alkalmazkodhat a sekély, köves és időnként kiszáradó élőhelyekhez. A változó vízszint ezért nemcsak a kagylók túlélését, hanem a két inváziós faj közötti versenyt is befolyásolhatja.