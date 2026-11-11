Vérfagyasztó dolgot művelhetnek a bélbaktériumok, ha nem kapnak elég rostot

A bélbaktériumok az emésztés kulcsszereplői: segítenek feldolgozni azokat a táplálék-összetevőket, amelyeket az emberi szervezet önmagában nem tud lebontani. Eközben különféle anyagokat termelnek, amelyek a körülményektől függően kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásolhatják az egészséget. A Ludwig Rákkutató Intézet munkatársai két tanulmányban vizsgálták ezeket a folyamatokat. Az eredmények arra utalnak, hogy az élelmiszerek jótékony hatásai nem kizárólag a rostoknak köszönhetők, hanem más, kevésbé ismert összetevők is szerepet játszhatnak bennük.

Növényi rost hiánya esetén a bélbaktériumok a bélrendszert védő nyálkahártya ellen fordulhatnak

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Mi történik, ha a bélbaktériumok nem jutnak elegendő rosthoz?

A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban megjelent tanulmány szerint a növényi rostok nem csupán táplálják a bélbaktériumokat, hanem a káros hatásoktól is védik a bélrendszert.

A kutatók egérkísérletekkel igazolták, hogy ha a baktériumok nem jutnak elegendő rosthoz, elkezdik lebontani a bélfalat borító védő nyákréteg fehérjéit.

Ez azért jelent problémát, mert a nyákréteg természetes védőgátat képez a bélbaktériumok és a bélfal sejtjei között.

Azt is megvizsgálták, milyen anyagok keletkeznek a különféle fehérjék lebontásakor. Kiderült, hogy a folyamat során hasznos és kifejezetten káros vegyületek egyaránt képződnek. Egyes bomlástermékek például ronthatják a daganatellenes kezelések hatékonyságát, mások pedig a vesebetegeknél fellépő szövődményekkel hozhatók összefüggésbe.

Egy különleges jelölési módszerrel a kutatók nyomon tudták követni a fehérjék lebontását az egerek emésztőrendszerében, így azt is megállapíthatták, honnan származnak az egyes vegyületek. Az eredmények szerint a potenciálisan káros anyagok egy része akkor keletkezett, amikor a baktériumok elkezdték lebontani a belet védő nyákréteget. Az élelmi rostok ugyanakkor akadályozták ezt a folyamatot, így kevesebb káros anyag képződött.

Nemcsak a rostok, hanem egyes növényi fehérjék is fontosak

A kutatás másik figyelemre méltó megállapítása a növényi fehérjékhez kapcsolódik. Mivel a szervezet bizonyos növényi fehérjéket nem tud teljesen megemészteni, azok eljutnak a bélbaktériumokhoz, és egyfajta táplálékforrásként szolgálnak számukra. A tanulmány szerzői ezeket az anyagokat rostot utánzó fehérjéknek, röviden Prifnek nevezik.

A rostok és az emészthetetlen növényi fehérjék egymást kiegészítve fejtik ki jótékony hatásukat. Míg a rostok megakadályozzák, hogy a baktériumok lebontsák a belet védő nyákréteget, addig a növényi fehérjék alternatív táplálékot biztosítanak számukra.

Ez a kettős védelem elősegíti a hasznos vegyületek képződését, miközben csökkenti a potenciálisan káros anyagok termelődését.