Vérfagyasztó dolgot művelhetnek a bélbaktériumok, ha nem kapnak elég rostot

A bélbaktériumok az emésztés kulcsszereplői: segítenek feldolgozni azokat a táplálék-összetevőket, amelyeket az emberi szervezet önmagában nem tud lebontani. Eközben különféle anyagokat termelnek, amelyek a körülményektől függően kedvezően vagy kedvezőtlenül befolyásolhatják az egészséget. A Ludwig Rákkutató Intézet munkatársai két tanulmányban vizsgálták ezeket a folyamatokat. Az eredmények arra utalnak, hogy az élelmiszerek jótékony hatásai nem kizárólag a rostoknak köszönhetők, hanem más, kevésbé ismert összetevők is szerepet játszhatnak bennük.
Mi történik, ha a bélbaktériumok nem jutnak elegendő rosthoz?
A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban megjelent tanulmány szerint a növényi rostok nem csupán táplálják a bélbaktériumokat, hanem a káros hatásoktól is védik a bélrendszert.
A kutatók egérkísérletekkel igazolták, hogy ha a baktériumok nem jutnak elegendő rosthoz, elkezdik lebontani a bélfalat borító védő nyákréteg fehérjéit.
- Ez azért jelent problémát, mert a nyákréteg természetes védőgátat képez a bélbaktériumok és a bélfal sejtjei között.
Azt is megvizsgálták, milyen anyagok keletkeznek a különféle fehérjék lebontásakor. Kiderült, hogy a folyamat során hasznos és kifejezetten káros vegyületek egyaránt képződnek. Egyes bomlástermékek például ronthatják a daganatellenes kezelések hatékonyságát, mások pedig a vesebetegeknél fellépő szövődményekkel hozhatók összefüggésbe.
Egy különleges jelölési módszerrel a kutatók nyomon tudták követni a fehérjék lebontását az egerek emésztőrendszerében, így azt is megállapíthatták, honnan származnak az egyes vegyületek. Az eredmények szerint a potenciálisan káros anyagok egy része akkor keletkezett, amikor a baktériumok elkezdték lebontani a belet védő nyákréteget. Az élelmi rostok ugyanakkor akadályozták ezt a folyamatot, így kevesebb káros anyag képződött.
Nemcsak a rostok, hanem egyes növényi fehérjék is fontosak
A kutatás másik figyelemre méltó megállapítása a növényi fehérjékhez kapcsolódik. Mivel a szervezet bizonyos növényi fehérjéket nem tud teljesen megemészteni, azok eljutnak a bélbaktériumokhoz, és egyfajta táplálékforrásként szolgálnak számukra. A tanulmány szerzői ezeket az anyagokat rostot utánzó fehérjéknek, röviden Prifnek nevezik.
A rostok és az emészthetetlen növényi fehérjék egymást kiegészítve fejtik ki jótékony hatásukat. Míg a rostok megakadályozzák, hogy a baktériumok lebontsák a belet védő nyákréteget, addig a növényi fehérjék alternatív táplálékot biztosítanak számukra.
Ez a kettős védelem elősegíti a hasznos vegyületek képződését, miközben csökkenti a potenciálisan káros anyagok termelődését.
Joshua Rabinowitz, a kutatás egyik vezetője szerint elképzelhető, hogy a jövőben az élelmiszerek csomagolásán a rosttartalom mellett a különleges növényi fehérjéknek a mennyiségét is feltüntetik majd.
Nem minden a bélbaktériumok feladata, a szervezet maga is előállíthat fontos vegyületeket
A kutatócsoport a témában egy másik tanulmányt is publikált a Nature Metabolism szakfolyóiratban. Ebben kimutatták, hogy az emlősök sejtjei maguk is képesek előállítani több olyan vegyületet, amelyeket korábban kizárólag a bélbaktériumok anyagcsere-termékeinek tartottak. Ezek a molekulák többek között a gyulladásos folyamatokban és az immunrendszer működésében játszanak szerepet. Egyes vegyületek a daganatok terjedésére és a daganatellenes immunválaszra is hatással lehetnek.
A kutatók azt is megvizsgálták, hogyan befolyásolja az antibiotikumos kezelés ezeknek a vegyületeknek a mennyiségét. Az antibiotikumok ugyanis jelentősen csökkentik a bélbaktériumok számát. Ha egy anyagot kizárólag a bélrendszerben élő mikroorganizmusok termelnének, akkor a mennyiségének is jelentősen csökkennie kellene a szervezetben.
A kísérletek során azonban több vizsgált anyag továbbra is nagy mennyiségben jelen volt az antibiotikummal kezelt egerek vérében. Hasonló eredményeket mutattak az antibiotikumot szedő betegek vérmintái is. Más vegyületek szintje ugyanakkor valóban csökkent a kezelés hatására.
A felfedezések idővel pontosabb táplálkozási ajánlásokhoz és új kezelési lehetőségekhez vezethetnek. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eredmények jelentős része állatkísérleteken és laboratóriumi vizsgálatokon alapul, így további kutatásokra van szükség annak megállapításához, hogy e folyamatok hosszú távon milyen hatással vannak az emberi egészségre.