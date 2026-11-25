Évekkel a kezelés befejezése után is kimutatható lehet a bélflórában, ha valaki korábban bizonyos gyógyszereket szedett. A Tartui Egyetem Genomikai Intézetének kutatói több mint 2500 ember adatait vizsgálták meg, és arra jutottak, hogy számos széles körben használt készítmény tartósan befolyásolhatja a bélben élő baktériumok összetételét – derül ki a ScienceDaily.com oldalán megjelent ismeretterjesztő cikkben.

Antidepresszánsok és vérnyomáscsökkentők megváltoztathatják a bélflóránkat

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Antidepresszánsok és vérnyomáscsökkentők megváltoztathatják a bélflóránkat

A kutatók nemcsak azt vizsgálták, hogy a résztvevők milyen gyógyszereket szednek jelenleg, hanem a korábbi gyógyszeres kezeléseiket is. Egy kisebb csoportnál azt is nyomon követték, hogyan változik a bélflóra, amikor valaki elkezdi vagy abbahagyja egy gyógyszer szedését. A bélbaktériumok összetétele a gyógyszerszedés változásával együtt módosult, ami arra utal, hogy a készítmények közvetlenül is befolyásolhatják a bélflórát.

Az érintett készítmények között szerepeltek antidepresszánsok, magas vérnyomásra és szívbetegségekre felírt béta-blokkolók, gyomorsavcsökkentő protonpumpagátlók, valamint szorongásoldó benzodiazepinek.

Oliver Aasmets, a kutatás vezető szerzője szerint a korábbi gyógyszerszedés legalább olyan fontos lehet a bélflóra egyéni különbségeinek megértésében, mint a jelenleg alkalmazott kezelések.

Egyes szorongásoldók is hatással lehetnek szervezetünk belső működésére

Különösen figyelemre méltó, hogy egyes benzodiazepinek használata mellett akkora eltéréseket figyeltek meg a bélbaktériumok összetételében, mint a széles spektrumú antibiotikumok esetében. Az azonos gyógyszercsoportba tartozó készítmények sem feltétlenül hatottak egyformán: a diazepam és az alprazolam eltérő mértékű változásokkal függött össze.

A kutatók egy kisebb csoportnál újabb székletminták segítségével azt is követték, mi történik a bélbaktériumokkal, amikor valaki elkezd vagy abbahagy egy kezelést. Az eredmények alátámasztották, hogy maguk a gyógyszerek is hozzájárulhatnak a változásokhoz.

A kisebb vizsgálat többek között a gyomorsavcsökkentők, az SSRI-típusú antidepresszánsok és egyes antibiotikumok esetében is megerősítette a tartós hatásokra utaló eredményeket.