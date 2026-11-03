Különös robotot készítettek, amely végigkúszik az ember belein

A BIOSENTER nevű bélvizsgáló robot a vékonybél betegségeinek felismerésében segíthet. A szerv vizsgálata különösen nehéz, mivel hossza akár a hat métert is elérheti, és a hasüregben szorosan feltekeredve helyezkedik el. Jelenleg az egyik legelterjedtebb vizsgálati módszer az úgynevezett kettős ballonos enteroszkópia, amelynek során két ballon segítségével juttatják előre a vizsgálóeszközt. Az eljárás azonban lassú, és szakember folyamatos felügyeletét igényli.

Kép a bélvizsgáló robotról

Fotó: MIT

Hogyan működik az új bélvizsgáló robot?

A BIOSENTER tervezőit a kígyók és földigiliszták mozgása ihlette meg. A körülbelül 9,4 centiméter hosszú és 1,3 centiméter átmérőjű robot testében négy felfújható kamra található. Ezek felváltva megtelnek levegővel, majd leeresztenek, így a szerkezet képes előrehaladni és irányt változtatni. A robot külsejét pikkelyszerű bevonat borítja, amely javítja a tapadását. A szerkezet fejénél és hátsó részénél további felfújható elemek találhatók, amelyek felváltva kapaszkodnak meg a bélfalban, majd engedik el azt. Ezáltal a robot anélkül tud előrehaladni, hogy túlzottan megnyújtaná a vékonybél érzékeny szöveteit.

Üreges testében kamerák, gyógyszeradagolásra alkalmas eszköz és apró szövetmintavevő szerkezetek kaptak helyet.

A BIOSENTER egy kábelen keresztül kapcsolódik a külső vezérlőrendszerhez, és szükség esetén kézzel is irányítható.

Állatkísérletekben már sikeresen működött

A fejlesztők altatásban lévő sertéseken próbálták ki a robotot, mivel ezeknek az állatoknak az emésztőrendszere anatómiailag hasonlít az emberéhez. A BIOSENTER a kísérletek során 11 percen keresztül haladt a bélrendszerben, miközben valós idejű felvételeket készített, szövetmintákat vett, és meghatározott helyekre folyadékot juttatott.

A kutatók szerint az eszköz segítségével a jövőben gyorsabban és egyszerűbben vizsgálható majd a vékonybél.