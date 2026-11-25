A HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont közleménye szerint a BepiColombo két kutatószondája egyelőre összekapcsolva kering a Merkúr körül. Szétválasztásukat december 9–10-re tervezik. A tudományos mérések a végleges pályák kialakítása után, várhatóan 2027 áprilisában kezdődnek.

BepiColombo: magyar fejlesztés segíti a Merkúr kutatását

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Az Európai Űrügynökség (ESA) és a Japán Űrügynökség (JAXA) közös küldetésében a két szonda más-más feladatot kap. Az európai Mercury Planetary Orbiter (MPO) elsősorban a Merkúr felszínét, belső szerkezetét és környezetét vizsgálja majd. A japán Mio a bolygó mágneses terét és magnetoszféráját kutatja.

Magyar tápegység működteti a BepiColombo egyik műszerét

A Wigner szakemberei az európai szondán elhelyezett SERENA műszercsomag egyik készülékéhez, a PICAM iontömeg-spektrométerhez fejlesztettek speciális tápegységet. A PICAM azt vizsgálja majd, milyen ionok találhatók a Merkúr környezetében, mekkora az energiájuk, és milyen irányból érkeznek. Az adatok segíthetnek megérteni, milyen folyamatok zajlanak a bolygó ritka külső légkörében és mágneses környezetében.

Bebesi Zsófia, a HUN-REN Wigner Űrfizikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa szerint a küldetés lehetőséget ad arra is, hogy részletesebben vizsgálják a Merkúr és a napszél kölcsönhatását. A két szonda önálló működéséhez a következő hónapokban még több összetett pályamódosításra lesz szükség.