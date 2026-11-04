Valami hatalmas rejtőzik egy közeli csillagrendszerben

A Földtől 63 fényévre található Beta Pictoris egy mindössze 20 millió éves csillag, amelyet hatalmas, porból és kőzettörmelékből álló korong vesz körül. Ebben található az a nagyjából 150 milliárd kilométer hosszan elnyúló, Macskafaroknak elnevezett képződmény, amelyet korábban a James Webb-űrtávcső azonosított infravörös tartományban. A Hubble új felvételei és a több mint 14 év megfigyelési adatai most segíthetnek megmagyarázni, hogyan keletkezett a különös struktúra.
Miért maradt sokáig láthatatlan a Beta Pictoris hatalmas porfelhője?
A kutatókat régóta foglalkoztatta, hogy a Macskafarok miért nem látható a rövidebb hullámhosszakon működő távcsövekkel. A magyarázat a képződményt alkotó porszemcsék összetételében rejlik.
Arin Avsar, az Arizonai Egyetem kutatója szerint a porfelhő szinte teljes egészében szénben gazdag, nehezen párolgó szerves anyagból áll. Az ilyen anyagokban található hosszú szénatomláncok elnyelik a látható fényt, ezért a porszemcsék rendkívül sötétek. A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a porszemcsék rendkívül aprók, átmérőjük mindössze egy mikrométer körüli. Belső szerkezetük ugyanakkor szokatlanul porózus és laza. Egyelőre nem tudni, pontosan hogyan jöhettek létre ilyen tulajdonságú részecskék.
Hatalmas égitestek ütközése hozhatta létre
A szakemberek szerint a Macskafarok két nagy méretű, Plútóhoz hasonló égitest ütközésének maradványa lehet. A becsapódás hatalmas mennyiségű port szórhatott szét a csillag környezetében.
Az ütközés olyan nagy sebességgel történhetett, hogy a felszabaduló hő hatására a szilárd szén elpárolgott. A keletkező gáz később lehűlt, és ismét apró szemcsékké formálódott.
A folyamat magyarázatot adhat a részecskék rendkívül porózus szerkezetére is.
A kutatók azonban hangsúlyozzák, hogy a porfelhő keletkezésének pontos körülményei továbbra sem ismertek.
Máshogy nézhet ki, mint gondolták
A Hubble és a James Webb megfigyeléseinek összevetése a Macskafarok térbeli elhelyezkedéséről alkotott elképzeléseket is megváltoztatta. A csillagászok korábban úgy gondolták, hogy a porfelhő a Földről nézve messze a csillag mögé nyúlik. Az új számítógépes modellek azonban mást mutatnak. A képződmény valószínűleg elsősorban oldalirányban terjed ki, így nagyjából ugyanolyan távolságra található a Földtől, mint maga a csillag. Pontos háromdimenziós alakja ugyanakkor még nem ismert.
Egy óriásbolygó alakíthatja a csillag környezetét
A Hubble felvételein a kutatók egy másik érdekes jelenséget is felfedeztek. A csillagot körülvevő porfelhő egy részén torzulást figyeltek meg, amelyet egy hatalmas bolygó gravitációs hatása okozhat.
A Beta Pictoris b nevű gázóriás tömege körülbelül tízszerese a Jupiterének, gravitációja akár több száz csillagászati egységnyi távolságban is befolyásolhatja a por és a jeges égitestek mozgását.
Hasonló folyamatok zajlottak a Naprendszer korai történetében. A Kuiper-öv egykor jóval sűrűbb lehetett, és több száz Plútó méretű égitestnek adhatott otthont. Az óriásbolygók gravitációja később számos objektum pályáját megváltoztatta, egyeseket pedig teljesen kiszorított a Naprendszerből.
- A The Astrophysical Journal Letters folyóiratban ismertetett eredmények ezért nemcsak a Beta Pictoris csillagrendszer jobb megértését segíthetik, hanem abba is betekintést nyújthatnak, hogyan fejlődnek a fiatal bolygórendszerek.