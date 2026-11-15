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szem

Mesterséges intelligencia segíthet visszaadni a vak emberek látását

6 perce
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Mesterséges intelligenciával sikerült pontosabban szabályozni egy vak férfi látókérgének elektromos ingerlését. Az új módszer előrelendítheti a bionikus szem fejlesztését, és közelebb viheti a szakembereket a látás részleges helyreállításához.
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szemmesterséges intelligenciaagy

A bionikus szem egyik változata a szemet és a látóideget megkerülve közvetlenül az agy látásért felelős területét, a látókérget ingerli elektromos jelekkel. A módszer azoknak jelenthet megoldást, akik például baleset vagy idegrendszeri betegség miatt veszítették el a látásukat, de a látókérgük még képes reagálni az ingerlésre. A technikával már sikerült egyszerű fényérzeteket előidézni, a kutatók azonban egyelőre nehezen tudják szabályozni, hogy az érintettek pontosan mit érzékeljenek.

A mesterséges intelligencia a bionikus szem fejlesztését is előrelendítheti
A mesterséges intelligencia a bionikus szem fejlesztését is előrelendítheti
Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

Hogyan működik a bionikus szem?

A Santa Barbara-i Kaliforniai Egyetem kutatói két másik intézménnyel együttműködve azt vizsgálták, hogyan tehetnék megbízhatóbbá az agyi implantátumok működését. A kísérleteket 2024-ben, Spanyolországban végezték egy 27 éves férfival, aki súlyos agysérülés következtében veszítette el a látását.

A férfi látókérgébe korábban egy 96 elektródából álló implantátumot ültettek. Amikor elektromos árammal aktiválták az elektródákat, a résztvevő fénylő pontokat, felvillanásokat és különböző fényalakzatokat érzékelt. 

  • Ezeket a jelenségeket foszféneknek nevezik, megjelenésük pedig olykor csillagokra vagy tűzijátékra emlékeztet.

A gond az volt, hogy ugyanaz az elektromos ingerlés nem mindig váltott ki azonos látásérzetet. A kutatók tehát hiába aktiváltak meghatározott elektródákat, nem tudhatták biztosan, milyen fényalakzatot érzékel majd a férfi.

A mesterséges intelligencia segített megoldani a problémát

A kutatók ezért egy mélytanuláson alapuló mesterségesintelligencia-modellt vetettek be. A rendszert arra tanították, hogy az elektromos ingerlés beállításaiból megjósolja, hogyan reagál majd a látókéreg. Ehhez az implantátummal rögzített agyi aktivitást is felhasználták. A modell azt is figyelembe vette, milyen állapotban volt a férfi agya közvetlenül az ingerlés előtt. Ez azért lényeges, mert az agy nem mindig reagál ugyanúgy az elektromos jelekre. A válaszreakciók akár egyik napról a másikra is változhatnak.

Az új módszer bevált: a mesterséges intelligencia által kiválasztott ingerlési mintázatokkal a korábbi összehasonlító eljárásoknál pontosabban sikerült előidézni a kívánt agyi aktivitást. Ráadásul ehhez kevesebb elektromos áramra volt szükség.

A kutatók egy másik fontos összefüggést is felismertek. Kiderült, hogy az agyból közvetlenül rögzített jelek sokkal többet árulnak el a résztvevő látásélményéről, mint az, hogy milyen elektromos ingerlést alkalmaztak. 

Vagyis nem elég önmagában tudni, milyen jeleket kap az agy: azt is figyelni kell, hogyan reagál rájuk.

Visszaadhatja a látást a bionikus szem?

Michael Beyeler, a kutatás egyik vezetője szerint a jövő látóprotéziseinek alkalmazkodniuk kell az egyes emberek agyműködéséhez. Ehhez folyamatosan figyelniük kell az idegi válaszokat, és azok alapján módosítaniuk az elektromos ingerlést.

A kutató úgy fogalmazott, hogy végső soron az eszköznek kell alkalmazkodnia az emberhez, nem pedig fordítva.

A technológia egyelőre kísérleti stádiumban van. A vizsgálatban részt vevő férfi nem nyerte vissza a látását, csupán egyszerű fényfelvillanásokat és alakzatokat érzékelt. A Neuron című tudományos folyóiratban bemutatott eredmények mégis fontosak lehetnek a további fejlesztések szempontjából. A mesterséges intelligencia ugyanis segíthet abban, hogy az agyi implantátumok egyre megbízhatóbban működjenek, és idővel a mindennapokban is használható látást biztosítsanak az érintetteknek.

 

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