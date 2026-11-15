Mesterséges intelligencia segíthet visszaadni a vak emberek látását

A bionikus szem egyik változata a szemet és a látóideget megkerülve közvetlenül az agy látásért felelős területét, a látókérget ingerli elektromos jelekkel. A módszer azoknak jelenthet megoldást, akik például baleset vagy idegrendszeri betegség miatt veszítették el a látásukat, de a látókérgük még képes reagálni az ingerlésre. A technikával már sikerült egyszerű fényérzeteket előidézni, a kutatók azonban egyelőre nehezen tudják szabályozni, hogy az érintettek pontosan mit érzékeljenek.
Hogyan működik a bionikus szem?
A Santa Barbara-i Kaliforniai Egyetem kutatói két másik intézménnyel együttműködve azt vizsgálták, hogyan tehetnék megbízhatóbbá az agyi implantátumok működését. A kísérleteket 2024-ben, Spanyolországban végezték egy 27 éves férfival, aki súlyos agysérülés következtében veszítette el a látását.
A férfi látókérgébe korábban egy 96 elektródából álló implantátumot ültettek. Amikor elektromos árammal aktiválták az elektródákat, a résztvevő fénylő pontokat, felvillanásokat és különböző fényalakzatokat érzékelt.
- Ezeket a jelenségeket foszféneknek nevezik, megjelenésük pedig olykor csillagokra vagy tűzijátékra emlékeztet.
A gond az volt, hogy ugyanaz az elektromos ingerlés nem mindig váltott ki azonos látásérzetet. A kutatók tehát hiába aktiváltak meghatározott elektródákat, nem tudhatták biztosan, milyen fényalakzatot érzékel majd a férfi.
A mesterséges intelligencia segített megoldani a problémát
A kutatók ezért egy mélytanuláson alapuló mesterségesintelligencia-modellt vetettek be. A rendszert arra tanították, hogy az elektromos ingerlés beállításaiból megjósolja, hogyan reagál majd a látókéreg. Ehhez az implantátummal rögzített agyi aktivitást is felhasználták. A modell azt is figyelembe vette, milyen állapotban volt a férfi agya közvetlenül az ingerlés előtt. Ez azért lényeges, mert az agy nem mindig reagál ugyanúgy az elektromos jelekre. A válaszreakciók akár egyik napról a másikra is változhatnak.
Az új módszer bevált: a mesterséges intelligencia által kiválasztott ingerlési mintázatokkal a korábbi összehasonlító eljárásoknál pontosabban sikerült előidézni a kívánt agyi aktivitást. Ráadásul ehhez kevesebb elektromos áramra volt szükség.
A kutatók egy másik fontos összefüggést is felismertek. Kiderült, hogy az agyból közvetlenül rögzített jelek sokkal többet árulnak el a résztvevő látásélményéről, mint az, hogy milyen elektromos ingerlést alkalmaztak.
Vagyis nem elég önmagában tudni, milyen jeleket kap az agy: azt is figyelni kell, hogyan reagál rájuk.
Visszaadhatja a látást a bionikus szem?
Michael Beyeler, a kutatás egyik vezetője szerint a jövő látóprotéziseinek alkalmazkodniuk kell az egyes emberek agyműködéséhez. Ehhez folyamatosan figyelniük kell az idegi válaszokat, és azok alapján módosítaniuk az elektromos ingerlést.
A kutató úgy fogalmazott, hogy végső soron az eszköznek kell alkalmazkodnia az emberhez, nem pedig fordítva.
A technológia egyelőre kísérleti stádiumban van. A vizsgálatban részt vevő férfi nem nyerte vissza a látását, csupán egyszerű fényfelvillanásokat és alakzatokat érzékelt. A Neuron című tudományos folyóiratban bemutatott eredmények mégis fontosak lehetnek a további fejlesztések szempontjából. A mesterséges intelligencia ugyanis segíthet abban, hogy az agyi implantátumok egyre megbízhatóbban működjenek, és idővel a mindennapokban is használható látást biztosítsanak az érintetteknek.