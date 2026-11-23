Jelentős különbségek vannak Magyarország régiói között abban, hogy hány boldog évre számíthatnak az ott élők. Egy nemzetközi kutatás szerint Budapesten 51,1, míg a Dél-Dunántúlon mindössze 46,9 év a boldog életévek becsült száma. A Budapesti Corvinus Egyetem részvételével készült felmérés mintegy 250 európai régió életminőségét hasonlította össze.

Kiderült, melyik a legboldogabb része Magyarországnak - Fotó: ARPAD KURUCZ / ANADOLU AGENCY

Budapest vezet, a Dél-Dunántúl lemaradt

A WISER nemzetközi kutatási projekt egy interaktív térképen tette közzé az európai régiók életminőségét bemutató adatokat. A boldog életévek száma elnevezésű mutató a várható élettartamot és az emberek szubjektív jóllétét együttesen veszi figyelembe.

A magyarországi adatok szerint Budapest áll az első helyen 51,1 évvel, Pest régióban 50,1 év az érték. Nyugat- és Közép-Dunántúlon egyaránt 49,9, Dél-Alföldön 48,7, Észak-Alföldön 48,4, Észak-Magyarországon 47,8, míg a Dél-Dunántúlon mindössze 46,9 év.

A főváros és a legrosszabbul teljesítő magyar régió között tehát 4,2 év a különbség.

Régiók boldogság szerint - Forrás: Wiser

Európában is jelentős eltérések vannak a boldog éveket tekintve

A nemzetközi rangsorban Közép-Dánia végzett az élen 68 boldog életévvel. Stockholm 64,2, Madrid 59,9, Bécs 57,9, Prága 56,8 évvel szerepel az adatbázisban. Pozsonyban 47,5 év a mutató értéke.

A kutatás nemcsak a boldog életéveket vizsgálja: további 22 mutató alapján is összehasonlíthatók a régiók.

Ezek között szerepel többek között a várható élettartam, az egy főre jutó GDP, a foglalkoztatottság, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a jövedelmi egyenlőtlenségek és a levegőminőség.

A projekt egy másik interaktív eszköze a regionális fejlesztési szükségleteket mutatja be. A hat legfontosabbnak ítélt tényező – az intézmények minősége, a társadalmi bizalom, a digitális készségek, az egy főre jutó GDP, az anyagi nélkülözés és a levegőminőség – alapján Budapest két területen teljesít az átlag felett: a társadalmi bizalom és az anyagi nélkülözés mutatójában.

A magyar régiók közül Pest vármegyében a társadalmi bizalom, Közép- és Nyugat-Dunántúlon pedig az anyagi nélkülözés mutatója haladja meg az átlagot. Összehasonlításképpen Bécs mind a hat vizsgált területen átlag feletti eredményt ért el.

A kutatásban a holland Open Universiteit vezetésével több európai intézmény vett részt, Magyarországot a Budapesti Corvinus Egyetem képviselte. A projekt célja olyan gazdaságfejlesztési és szakpolitikai megoldások támogatása, amelyek egyszerre javítják az életminőséget, növelik a termelékenységet és mérséklik a társadalmi különbségeket.

Az eredmények és az interaktív térképek a WISER projekt honlapján érhetők el.