Mi történne, ha becsapódna egy bolygó a Napba? Hátborzongató kérdésre adott választ egy kutató

"Mi történne, ha becsapódna egy bolygó a Napba?" - ez egy kiemelkedő példája egy olyan "mi lenne, ha?" kérdésnek, ami még a kutatóknak is fejtörést okoz. Elsőként érdemes leszögezni: egyetlen teljesen kialakult bolygó sem lesz képes valójában valaha is a Napba csapódni, mivel a Nap pokoli hősége már a közeledése során elkezdené megolvasztani és elpárologtatni az érkező világot felépítő anyagot, az árapályerők pedig darabokra szaggatnák, amint túl közel érne.
De tegyük félre ezt az asztrofizikai valóságot, és fogjuk meg inkább a sci-fi és világvége filmek oldaláról: képzeljük el, mi történne, ha egy bolygó mégis a Napnak ütközne.
Elárulta a Harvard egyik kutatója, mi történhet egy bolygóbecsapódás során
Morgan MacLeod, a Harvard-Smithsonian Asztrofizikai Központ munkatársa szerint a válasz a kérdéses bolygótól függ.
A fizikai törvényeket figyelmen kívül hagyva, azt mondhatjuk, hogy ha egy kőzetbolygó csapódna a Napba, valószínűleg semmilyen drámai hatást nem vennénk észre - hacsak természetesen ez a bolygó nem a Föld lenne. Az ebből fakadó energiafelszabadulás egy meglehetősen intenzív koronakidobódáshoz (CME) hasonló eseményt idézhetne elő, amely a sarki fényt kiváltó, töltött részecskék hatalmas áradatát lőné felénk nagy sebességgel. Más szóval, egy lenyűgöző égi színjátékot produkálhatna, amit élvezhetnénk.
Másrészről, ha a Jupiter csapódna a Napba, a következmények katasztrofálisak lennének számunkra a Földön. Még ha kilépünk is a képzeletbeli forgatókönyvünkből, és feltételezzük, hogy a magas hőmérséklet és a hatalmas árapályerők darabokra szaggatnák a Jupiter anyagát, a becsapódásból származó energiafelszabadulás miatt a Nap jelentősen megduzzadna. Bár a tágulás mértéke és időtartama bizonytalan, és relatív értelemben csekély, az ebből adódó megnövekedett napfényesség feltehetőleg minden életet elpusztítana a Földön, míg a fizikailag nagyobb Nap elnyelné a Merkúrt és a Vénuszt.
Szóval, ha a Merkúrt dobjuk a Napba, csak egy kis megingást látunk majd. Ha a Jupitert vagy a Szaturnuszt dobjuk a Napba, az a földi élet végét jelenti.
Szerencsére nincs miért aggódni a Jupiter 791 millió kilométerre van a Naptól, és az elkövetkező több milliárd évre egy stabil pályára van zárva. Ha valahogy mégis kiszabadulna a pályájáról, a Napba való becsapódása lenne a legkisebb gondunk itt a Földön, mivel a tömegvonzása már jóval azelőtt az egész naprendszerre kiterjedő apokalipszist teremtene, hogy elérné központi csillagunkat - írta az Astronomy.