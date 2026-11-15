"Mi történne, ha becsapódna egy bolygó a Napba?" - ez egy kiemelkedő példája egy olyan "mi lenne, ha?" kérdésnek, ami még a kutatóknak is fejtörést okoz. Elsőként érdemes leszögezni: egyetlen teljesen kialakult bolygó sem lesz képes valójában valaha is a Napba csapódni, mivel a Nap pokoli hősége már a közeledése során elkezdené megolvasztani és elpárologtatni az érkező világot felépítő anyagot, az árapályerők pedig darabokra szaggatnák, amint túl közel érne.

Mi történne, ha becsapódna egy bolygó a Napba? Hátborzongató kérdésre adott választ egy kutató. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

De tegyük félre ezt az asztrofizikai valóságot, és fogjuk meg inkább a sci-fi és világvége filmek oldaláról: képzeljük el, mi történne, ha egy bolygó mégis a Napnak ütközne.

Elárulta a Harvard egyik kutatója, mi történhet egy bolygóbecsapódás során

Morgan MacLeod, a Harvard-Smithsonian Asztrofizikai Központ munkatársa szerint a válasz a kérdéses bolygótól függ.

A fizikai törvényeket figyelmen kívül hagyva, azt mondhatjuk, hogy ha egy kőzetbolygó csapódna a Napba, valószínűleg semmilyen drámai hatást nem vennénk észre - hacsak természetesen ez a bolygó nem a Föld lenne. Az ebből fakadó energiafelszabadulás egy meglehetősen intenzív koronakidobódáshoz (CME) hasonló eseményt idézhetne elő, amely a sarki fényt kiváltó, töltött részecskék hatalmas áradatát lőné felénk nagy sebességgel. Más szóval, egy lenyűgöző égi színjátékot produkálhatna, amit élvezhetnénk.

Másrészről, ha a Jupiter csapódna a Napba, a következmények katasztrofálisak lennének számunkra a Földön. Még ha kilépünk is a képzeletbeli forgatókönyvünkből, és feltételezzük, hogy a magas hőmérséklet és a hatalmas árapályerők darabokra szaggatnák a Jupiter anyagát, a becsapódásból származó energiafelszabadulás miatt a Nap jelentősen megduzzadna. Bár a tágulás mértéke és időtartama bizonytalan, és relatív értelemben csekély, az ebből adódó megnövekedett napfényesség feltehetőleg minden életet elpusztítana a Földön, míg a fizikailag nagyobb Nap elnyelné a Merkúrt és a Vénuszt.

Szóval, ha a Merkúrt dobjuk a Napba, csak egy kis megingást látunk majd. Ha a Jupitert vagy a Szaturnuszt dobjuk a Napba, az a földi élet végét jelenti.

Szerencsére nincs miért aggódni a Jupiter 791 millió kilométerre van a Naptól, és az elkövetkező több milliárd évre egy stabil pályára van zárva. Ha valahogy mégis kiszabadulna a pályájáról, a Napba való becsapódása lenne a legkisebb gondunk itt a Földön, mivel a tömegvonzása már jóval azelőtt az egész naprendszerre kiterjedő apokalipszist teremtene, hogy elérné központi csillagunkat - írta az Astronomy.