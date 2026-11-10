Jól járhat, aki korán kel vasárnap – nem mindennapi jelenséget csodálhat meg

Vasárnap hajnalban, fél hat körül érdemes lesz kinézni az ablakon, ugyanis látványos bolygóegyüttállás várható az égen. A Jupiter és a Mars az Oroszlán csillagképben tűnik fel, egymástól mindössze 1,2 fokos látszólagos távolságban. A Svábhegyi Csillagvizsgáló közleménye szerint a Jupiter ekkor mintegy 56 fokkal a déli látóhatár fölött helyezkedik majd el, így megfelelő kilátás esetén akár egy déli fekvésű ablakból is megfigyelhetjük a két bolygót.

A bolygóegyüttállás Magyarországról is látható lesz (a kép illusztráció)

Fotó: ALAN DYER / StockTrek Images via AFP

Bolygóegyüttállás novemberben: hogyan találjuk meg a két bolygót az égbolton?

A két égitest közül a Jupiter lesz a feltűnőbb. A Naprendszer legnagyobb bolygója −2,1 magnitúdós fényességével messze túlragyogja a környező csillagokat. Felette láthatjuk majd a vöröses árnyalatú Marsot, amely 0,7 magnitúdós fényességével szintén könnyen észrevehető lesz.

A két bolygó látszólagos távolsága nagyjából akkora lesz, mint a kinyújtott karunk végén tartott kisujjunk szélessége. A közelükben egy harmadik fényes égitestet is megpillanthatunk: a Regulust, amely a Jupitertől balra, mintegy 4,4 fokos távolságban helyezkedik el. A Regulus az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga, így a kezdő csillagászoknak is segíthet a tájékozódásban.

Érdemes megfigyelni az égitestek eltérő színét is.

A Jupiter fehéres, a Mars narancsvörös, míg a Regulus kékesfehér fénnyel ragyog majd.

A bolygók közelsége természetesen csak látszólagos: a világűrben nem kerülnek egymás mellé, csupán a Földről nézve tűnnek egymáshoz közelinek.

Távcsővel az érdekesebb részletek is feltárulhatnak

A bolygóegyüttállás szabad szemmel is csodás látványt nyújt, ám egy egyszerű binokulárral még többet kihozhatunk belőle. Egy 10×50-es kézitávcsövön keresztül nézve a Mars és a Jupiter egyszerre tűnik fel a látómezőben – a Jupiter már szépen kirajzolódó, apró korongként látszik, míg a Mars távcsővel is csillagszerű fényforrás marad.

Nagyobb, megfelelő teljesítményű csillagászati távcsővel a Jupiter felhősávjai is megfigyelhetők. Kedvező körülmények között a bolygó légkörében tomboló hatalmas vihart, a Nagy Vörös Foltot is megpillanthatjuk. Emellett a Jupiter négy legnagyobb holdja, az Io, az Europa, a Ganymedes és a Callisto is feltűnhet apró fénypontként a gázóriás közelében.