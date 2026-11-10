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bolygó

Jól járhat, aki korán kel vasárnap – nem mindennapi jelenséget csodálhat meg

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November 15-én hajnalban különleges látványban lehet részük azoknak, akik a déli égboltra tekintenek: a Jupiter és a Mars egymás közelében ragyog majd. A bolygóegyüttállást Magyarországról is könnyen megfigyelhetjük, ráadásul a jelenség megtekintéséhez távcsőre sem lesz szükség.
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Vasárnap hajnalban, fél hat körül érdemes lesz kinézni az ablakon, ugyanis látványos bolygóegyüttállás várható az égen. A Jupiter és a Mars az Oroszlán csillagképben tűnik fel, egymástól mindössze 1,2 fokos látszólagos távolságban. A Svábhegyi Csillagvizsgáló közleménye szerint a Jupiter ekkor mintegy 56 fokkal a déli látóhatár fölött helyezkedik majd el, így megfelelő kilátás esetén akár egy déli fekvésű ablakból is megfigyelhetjük a két bolygót. 

A bolygóegyüttállás Magyarországról is látható lesz
A bolygóegyüttállás Magyarországról is látható lesz (a kép illusztráció)
Fotó: ALAN DYER / StockTrek Images via AFP

Bolygóegyüttállás novemberben: hogyan találjuk meg a két bolygót az égbolton?

A két égitest közül a Jupiter lesz a feltűnőbb. A Naprendszer legnagyobb bolygója −2,1 magnitúdós fényességével messze túlragyogja a környező csillagokat. Felette láthatjuk majd a vöröses árnyalatú Marsot, amely 0,7 magnitúdós fényességével szintén könnyen észrevehető lesz.

A két bolygó látszólagos távolsága nagyjából akkora lesz, mint a kinyújtott karunk végén tartott kisujjunk szélessége. A közelükben egy harmadik fényes égitestet is megpillanthatunk: a Regulust, amely a Jupitertől balra, mintegy 4,4 fokos távolságban helyezkedik el. A Regulus az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga, így a kezdő csillagászoknak is segíthet a tájékozódásban.

Érdemes megfigyelni az égitestek eltérő színét is. 

A Jupiter fehéres, a Mars narancsvörös, míg a Regulus kékesfehér fénnyel ragyog majd.

A bolygók közelsége természetesen csak látszólagos: a világűrben nem kerülnek egymás mellé, csupán a Földről nézve tűnnek egymáshoz közelinek.

Távcsővel az érdekesebb részletek is feltárulhatnak

A bolygóegyüttállás szabad szemmel is csodás látványt nyújt, ám egy egyszerű binokulárral még többet kihozhatunk belőle. Egy 10×50-es kézitávcsövön keresztül nézve a Mars és a Jupiter egyszerre tűnik fel a látómezőben – a Jupiter már szépen kirajzolódó, apró korongként látszik, míg a Mars távcsővel is csillagszerű fényforrás marad.

Nagyobb, megfelelő teljesítményű csillagászati távcsővel a Jupiter felhősávjai is megfigyelhetők. Kedvező körülmények között a bolygó légkörében tomboló hatalmas vihart, a Nagy Vörös Foltot is megpillanthatjuk. Emellett a Jupiter négy legnagyobb holdja, az Io, az Europa, a Ganymedes és a Callisto is feltűnhet apró fénypontként a gázóriás közelében.

Mi történik, ha felhős lesz az ég?

Szerencsére a jelenség nem csupán egyetlen hajnalon lesz megfigyelhető. November 14-én a két bolygó még 1,4 fokra látszik majd egymástól, november 15-én és 16-án hajnalban pedig egyaránt mintegy 1,2 fok lesz a látszólagos távolságuk.

A Space.com beszámolója szerint a Jupiter és a Mars november 16-án, magyar idő szerint hajnali 3 óra 4 perckor kerül egymáshoz a legközelebb az égbolton. Ezt követően fokozatosan eltávolodnak egymástól. 

Hasonlóan szoros együttállásra legközelebb 2029 júliusában számíthatunk, amikor a két bolygó a Szűz csillagképben kerül majd ismét egymás közelébe.

A novemberi égi látványosság megfigyeléséhez nincs szükség különleges felszerelésre vagy csillagászati előképzettségre. Egy derült hajnal és néhány perc is elegendő ahhoz, hogy megcsodálhassuk a Naprendszer két bolygójának látványos égi találkozását.

 

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