Érdemes lesz az eget pásztázni novemberben: 5 bolygót szabad szemmel is kiszúrhatsz

Ez a hónap kiváló lehetőséget nyújt a bolygómegfigyelésre mind az esti, mind a hajnali órákban. A kora esti órák leglátványosabb célpontja a Szaturnusz, amely magasan a déli égbolton ragyog. Az éjszaka közepén a Mars és a Jupiter is feltűnik az északkeleti horizont felett, miközben a hajnal előtti égen a Vénusz egyre fényesebben ragyog. November közepétől ráadásul a tőle balra, jóval alacsonyabban elhelyezkedő, szintén nagyon fényes Merkúr is csatlakozik hozzájuk.
Most összegyűjtöttük, hogy pontosan mikor és hol érdemes keresgélni a csillagos égbolton, ha te is szeretnéd látni ezeket a bolygókat.
Merkúr
A napokban még a Nap takarásában lévő Merkúr a hónap második hete után tűnik fel a keleti hajnali égbolton, és kiváló reggeli láthatósága lesz az északi féltekén.
A bolygó november 20-án éri el legnagyobb távolságát a Naptól. A legszebb látványra november 16. és 26. között számíthatsz: a Merkúr ekkor bő másfél órával a Nap előtt kel fel délkeleten, így még a teljes sötétségben, a hajnalpír megjelenése előtt megpillanthatod.
Vénusz
A Vénusz miatt novemberben érdemes korán kelni: a hajnali égbolt keleti-délkeleti horizontja felett ragyog majd, mint egy ezüstös lámpás. Bár október 24-én még alsó együttállásban volt, az őszi ekliptika meredek szöge miatt a közepes északi szélességekről nézve napról napra látványosan magasabbra tör. November elején még alig egy órával a Nap előtt kelt fel, a hónap végére viszont már csaknem 3,5 órával a napkelte előtt látható, és ekkorra már 35 fokos magasságban függ majd az égen.
A bolygó egész hónapban lenyűgözően fényesedik. November 29-én éri el ragyogása csúcsát, és ha olyan helyen vagy, ahol hó is van, akár még árnyékot is vethet a fénye. Távcsővel nézve a bolygó fázisai a hónap elején a legizgalmasabbak, amikor még csak néhány százalékos, vékony sarlóként mutatkozik meg.
A Vénusz nincs egyedül a hajnali égen: november 3-án már elhaladt a Szűz csillagkép kékesen fénylő főcsillaga, a Spica mellett. Legközelebb pedig november 19-én hajnalban lesznek egymáshoz közel - írja a Space.com.
Mars
A Mars több mint egy évnyi láthatatlanság után végre újra megjelenik az éjszakai égbolton: éjfél előtt kel fel keleten. Érdemes lesz minden este figyelni, ugyanis a narancssárga bolygó mindig egy kicsit közelebb kerül a Jupiterhez, végül november 16-án együttállásban lesznek
November 26-án hajnalban a Mars egy másik ritka látványosságot is tartogat: szorosan elhalad az Oroszlán legfényesebb csillaga, a kékesfehér Regulus mellett. A két égitest színkontrasztja szabad szemmel, de különösen egy kézitávcsővel nézve lesz igazán lenyűgöző.
Jupiter
A Jupiter már hajnali 3 óra körül elég magasan jár a távcsöves megfigyeléshez, de sötét felhősávjai és a Nagy Vörös Folt a hajnalhasadás után, a délkeleti égbolt legmagasabb pontján látszanak a legtisztábban.
A hónap során két kiemelkedő égi eseményt érdemes figyelni. November 16-án a Mars szorosan elhalad a Jupiter mellett. Az óriásbolygó ekkor tizenháromszor fényesebben ragyog majd, mint a vörös bolygó. Végül november 29-én késő este és 30-án a hajnali órákban egy ritka, látványos csoportosulás tanúi lehetünk a keleti-északkeleti horizont felett. A fogyó Hold, a Jupiter, a Regulus csillag és a Mars egymáshoz közel, egy szűk területen sorakozik fel.
Szaturnusz
A Szaturnusz egész este kiválóan megfigyelhető a Cethal csillagképben. Sárgás, nyugodt fénnyel világít, és a környező égbolt legfényesebb pontjaként szabad szemmel is könnyen felismerhető, távcsővel pedig lenyűgöző látványt nyújt a bolygótest és a gyűrűrendszer.
A hónap eleji este 10 óra helyett november végére már este 8 óra körül eléri a legmagasabb pontját a déli égbolton. A hónap leglátványosabb eseménye november 18-án este várható, amikor a Szaturnusz egy fényes pontként ragyog majd a Hold alatt.