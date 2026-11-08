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bolygó

Érdemes lesz az eget pásztázni novemberben: 5 bolygót szabad szemmel is kiszúrhatsz

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
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A Mars és a Jupiter közeli találkozásától a káprázatos Vénuszon át a nehezen megfogható Merkúrig novemberben számos bolygót lehet kiszúrni a csillagos égen. Most összegyűjtöttük, hogy mikor és hol érdemes keresgélni a bolygók után.
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bolygóégboltcsillagászat

Ez a hónap kiváló lehetőséget nyújt a bolygómegfigyelésre mind az esti, mind a hajnali órákban. A kora esti órák leglátványosabb célpontja a Szaturnusz, amely magasan a déli égbolton ragyog. Az éjszaka közepén a Mars és a Jupiter is feltűnik az északkeleti horizont felett, miközben a hajnal előtti égen a Vénusz egyre fényesebben ragyog. November közepétől ráadásul a tőle balra, jóval alacsonyabban elhelyezkedő, szintén nagyon fényes Merkúr is csatlakozik hozzájuk.

Novemberben akár szabad szemmel is kiszúrhatsz pár bolygót az éjszakai égbolton.
Novemberben akár szabad szemmel is kiszúrhatsz pár bolygót az éjszakai égbolton. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Most összegyűjtöttük, hogy pontosan mikor és hol érdemes keresgélni a csillagos égbolton, ha te is szeretnéd látni ezeket a bolygókat.

Merkúr

A napokban még a Nap takarásában lévő Merkúr a hónap második hete után tűnik fel a keleti hajnali égbolton, és kiváló reggeli láthatósága lesz az északi féltekén.

A bolygó november 20-án éri el legnagyobb távolságát a Naptól. A legszebb látványra november 16. és 26. között számíthatsz: a Merkúr ekkor bő másfél órával a Nap előtt kel fel délkeleten, így még a teljes sötétségben, a hajnalpír megjelenése előtt megpillanthatod.

Vénusz

A Vénusz miatt novemberben érdemes korán kelni: a hajnali égbolt keleti-délkeleti horizontja felett ragyog majd, mint egy ezüstös lámpás. Bár október 24-én még alsó együttállásban volt, az őszi ekliptika meredek szöge miatt a közepes északi szélességekről nézve napról napra látványosan magasabbra tör. November elején még alig egy órával a Nap előtt kelt fel, a hónap végére viszont már csaknem 3,5 órával a napkelte előtt látható, és ekkorra már 35 fokos magasságban függ majd az égen.

A bolygó egész hónapban lenyűgözően fényesedik. November 29-én éri el ragyogása csúcsát, és ha olyan helyen vagy, ahol hó is van, akár még árnyékot is vethet a fénye. Távcsővel nézve a bolygó fázisai a hónap elején a legizgalmasabbak, amikor még csak néhány százalékos, vékony sarlóként mutatkozik meg.

A Vénusz nincs egyedül a hajnali égen: november 3-án már elhaladt a Szűz csillagkép kékesen fénylő főcsillaga, a Spica mellett. Legközelebb pedig november 19-én hajnalban lesznek egymáshoz közel - írja a Space.com.
Mars

A Mars több mint egy évnyi láthatatlanság után végre újra megjelenik az éjszakai égbolton: éjfél előtt kel fel keleten. Érdemes lesz minden este figyelni, ugyanis a narancssárga bolygó mindig egy kicsit közelebb kerül a Jupiterhez, végül november 16-án együttállásban lesznek

November 26-án hajnalban a Mars egy másik ritka látványosságot is tartogat: szorosan elhalad az Oroszlán legfényesebb csillaga, a kékesfehér Regulus mellett. A két égitest színkontrasztja szabad szemmel, de különösen egy kézitávcsővel nézve lesz igazán lenyűgöző.

Jupiter

A Jupiter már hajnali 3 óra körül elég magasan jár a távcsöves megfigyeléshez, de sötét felhősávjai és a Nagy Vörös Folt a hajnalhasadás után, a délkeleti égbolt legmagasabb pontján látszanak a legtisztábban.

A hónap során két kiemelkedő égi eseményt érdemes figyelni. November 16-án a Mars szorosan elhalad a Jupiter mellett. Az óriásbolygó ekkor tizenháromszor fényesebben ragyog majd, mint a vörös bolygó. Végül november 29-én késő este és 30-án a hajnali órákban egy ritka, látványos csoportosulás tanúi lehetünk a keleti-északkeleti horizont felett. A fogyó Hold, a Jupiter, a Regulus csillag és a Mars egymáshoz közel, egy szűk területen sorakozik fel.

Szaturnusz

A Szaturnusz egész este kiválóan megfigyelhető a Cethal csillagképben. Sárgás, nyugodt fénnyel világít, és a környező égbolt legfényesebb pontjaként szabad szemmel is könnyen felismerhető, távcsővel pedig lenyűgöző látványt nyújt a bolygótest és a gyűrűrendszer.

A hónap eleji este 10 óra helyett november végére már este 8 óra körül eléri a legmagasabb pontját a déli égbolton. A hónap leglátványosabb eseménye november 18-án este várható, amikor a Szaturnusz egy fényes pontként ragyog majd a Hold alatt.

 

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