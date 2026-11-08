Érdemes lesz az eget pásztázni novemberben: 5 bolygót szabad szemmel is kiszúrhatsz

Ez a hónap kiváló lehetőséget nyújt a bolygómegfigyelésre mind az esti, mind a hajnali órákban. A kora esti órák leglátványosabb célpontja a Szaturnusz, amely magasan a déli égbolton ragyog. Az éjszaka közepén a Mars és a Jupiter is feltűnik az északkeleti horizont felett, miközben a hajnal előtti égen a Vénusz egyre fényesebben ragyog. November közepétől ráadásul a tőle balra, jóval alacsonyabban elhelyezkedő, szintén nagyon fényes Merkúr is csatlakozik hozzájuk.

Novemberben akár szabad szemmel is kiszúrhatsz pár bolygót az éjszakai égbolton. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Most összegyűjtöttük, hogy pontosan mikor és hol érdemes keresgélni a csillagos égbolton, ha te is szeretnéd látni ezeket a bolygókat.

Merkúr

A napokban még a Nap takarásában lévő Merkúr a hónap második hete után tűnik fel a keleti hajnali égbolton, és kiváló reggeli láthatósága lesz az északi féltekén.

A bolygó november 20-án éri el legnagyobb távolságát a Naptól. A legszebb látványra november 16. és 26. között számíthatsz: a Merkúr ekkor bő másfél órával a Nap előtt kel fel délkeleten, így még a teljes sötétségben, a hajnalpír megjelenése előtt megpillanthatod.

Vénusz

A Vénusz miatt novemberben érdemes korán kelni: a hajnali égbolt keleti-délkeleti horizontja felett ragyog majd, mint egy ezüstös lámpás. Bár október 24-én még alsó együttállásban volt, az őszi ekliptika meredek szöge miatt a közepes északi szélességekről nézve napról napra látványosan magasabbra tör. November elején még alig egy órával a Nap előtt kelt fel, a hónap végére viszont már csaknem 3,5 órával a napkelte előtt látható, és ekkorra már 35 fokos magasságban függ majd az égen.

A bolygó egész hónapban lenyűgözően fényesedik. November 29-én éri el ragyogása csúcsát, és ha olyan helyen vagy, ahol hó is van, akár még árnyékot is vethet a fénye. Távcsővel nézve a bolygó fázisai a hónap elején a legizgalmasabbak, amikor még csak néhány százalékos, vékony sarlóként mutatkozik meg.

A Vénusz nincs egyedül a hajnali égen: november 3-án már elhaladt a Szűz csillagkép kékesen fénylő főcsillaga, a Spica mellett. Legközelebb pedig november 19-én hajnalban lesznek egymáshoz közel - írja a Space.com.

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