Nő lehetett egy vaskori brit uralkodó : Miles Russell régész szerint Verica, az atrebaták törzsének eddig férfinak tartott királya valójában nő volt.

: Miles Russell régész szerint Verica, az atrebaták törzsének eddig férfinak tartott királya valójában nő volt. Ősi pénzérmék tárhatják fel múltat: A brit király neve és a pénzérméken látható nőies alak Russell szerint alátámasztja az elméletét.

A brit király neve és a pénzérméken látható nőies alak Russell szerint alátámasztja az elméletét. A régészek és történészek vitatják a felfedezést: Más szakértők szerint a pénzérmék és a latin rex cím nem bizonyítják, hogy Verica nő volt.

Más szakértők szerint a pénzérmék és a latin rex cím nem bizonyítják, hogy Verica nő volt. A Római Birodalom történelmét is újraértelmezhetik: Verica segítségkérése hozzájárulhatott Britannia Kr. u. 43-ban kezdődő római meghódításához, így az uralkodó szerepe a korábban feltételezettnél jelentősebb lehetett.

Egy csaknem kétezer éve élt brit uralkodóról állítja egy régész, hogy valójában nő volt, noha a történészek eddig férfinak tartották. Verica nem egész Britanniát irányította, hanem az atrebaták nevű törzs vezetőjeként a mai Hampshire és Nyugat-Sussex területén uralkodott. Miles Russell, a Bournemouth Egyetem régésze szerint az uralkodó személye azért is lehet történelmi jelentőségű, mert kulcsszerepet játszhatott a rómaiak Britannia elleni hadjáratában.

Nő lehetett egy ókori brit király, aki a római birodalom történetében is szerepet játszott (A képe Verica pénzérméi láthatók) Fotó: Wiipedia Forrás: By Geni - photo by user:geni, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Redirect/page/95048277

Ősi pénzérmék árulkodhatnak a brit király nemének valódi kilétéről

Russell szerint Verica nevének „a” végződése női névre utalhat. Az uralkodó pénzérméin ráadásul egy karcsú, nőies vonásokkal ábrázolt, fedetlen mellű lovas alak látható. A régész úgy véli, hogy az érméken szereplő latin rex, vagyis király cím sem bizonyítja, hogy Verica férfi volt, mert azt szerinte női uralkodókra is alkalmazhatták.

A feltételezést azonban más szakértők vitatják. Roger Tomlin szerint nincs bizonyíték arra, hogy a rómaiakkal szövetséges területek női uralkodói is viselték volna a rex címet. Arra is figyelmeztetett, hogy a pénzérmék ábrázolásaiból nem lehet egyértelműen következtetni az uralkodó nemére.

Daphne Nash régészeti megfigyelései szintén ellentmondanak Russell elméletének: egyes pénzérméken Vericát ádámcsutkával és férfi papi öltözetben ábrázolták. Az uralkodó neme tehát továbbra is tudományos vita tárgya.