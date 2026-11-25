- Nő lehetett egy vaskori brit uralkodó: Miles Russell régész szerint Verica, az atrebaták törzsének eddig férfinak tartott királya valójában nő volt.
- Ősi pénzérmék tárhatják fel múltat: A brit király neve és a pénzérméken látható nőies alak Russell szerint alátámasztja az elméletét.
- A régészek és történészek vitatják a felfedezést: Más szakértők szerint a pénzérmék és a latin rex cím nem bizonyítják, hogy Verica nő volt.
- A Római Birodalom történelmét is újraértelmezhetik: Verica segítségkérése hozzájárulhatott Britannia Kr. u. 43-ban kezdődő római meghódításához, így az uralkodó szerepe a korábban feltételezettnél jelentősebb lehetett.
Egy csaknem kétezer éve élt brit uralkodóról állítja egy régész, hogy valójában nő volt, noha a történészek eddig férfinak tartották. Verica nem egész Britanniát irányította, hanem az atrebaták nevű törzs vezetőjeként a mai Hampshire és Nyugat-Sussex területén uralkodott. Miles Russell, a Bournemouth Egyetem régésze szerint az uralkodó személye azért is lehet történelmi jelentőségű, mert kulcsszerepet játszhatott a rómaiak Britannia elleni hadjáratában.
Ősi pénzérmék árulkodhatnak a brit király nemének valódi kilétéről
Russell szerint Verica nevének „a” végződése női névre utalhat. Az uralkodó pénzérméin ráadásul egy karcsú, nőies vonásokkal ábrázolt, fedetlen mellű lovas alak látható. A régész úgy véli, hogy az érméken szereplő latin rex, vagyis király cím sem bizonyítja, hogy Verica férfi volt, mert azt szerinte női uralkodókra is alkalmazhatták.
A feltételezést azonban más szakértők vitatják. Roger Tomlin szerint nincs bizonyíték arra, hogy a rómaiakkal szövetséges területek női uralkodói is viselték volna a rex címet. Arra is figyelmeztetett, hogy a pénzérmék ábrázolásaiból nem lehet egyértelműen következtetni az uralkodó nemére.
Daphne Nash régészeti megfigyelései szintén ellentmondanak Russell elméletének: egyes pénzérméken Vericát ádámcsutkával és férfi papi öltözetben ábrázolták. Az uralkodó neme tehát továbbra is tudományos vita tárgya.
A Római Birodalom hódításaiban is kulcsszerepet játszhatott a brit uralkodó
Vericát Kr. u. 40 körül elűzték a hatalomból. A száműzött uralkodó Rómába menekült, ahol Claudius császártól kért segítséget. Cassius Dio római történetíró szerint Verica segítségkérése szolgáltatta az indokot Britannia Kr. u. 43-ban megindított római meghódításához.
Russell azonban úgy véli, Verica szerepe ennél jóval jelentősebb lehetett. A száműzött uralkodó helyismeretével és katonai támogatásával hozzájárulhatott a Britanniában zajló római hadjáratok sikeréhez.
A kutató szerint az sem kizárt, hogy Verica elűzése és Claudiushoz való fordulása nélkül a Római Birodalom nem indította volna meg a Britannia meghódítását. Ez azonban egyelőre történelmi feltételezés, ahogyan az uralkodó női kiléte sem tekinthető bizonyítottnak.
Cikkünk forrásai: ScienceDaily.com, tudományos portál, The Past történelmi oldal, és a Wikipedia Verica szócikke.