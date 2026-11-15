Elsüllyedt város nyomaira bukkantak a Bakonyban

Folytatódik a késő bronzkori halomsírmezők és települések feltérképezését célzó bakonyi régészeti kutatás. A munkát Urbán Dani, a kutatócsapat doktorandusza és a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének régésze, valamint Wolf Ernő, az MNM NRI munkatársa vezeti.

Bronzkori leleteket találtak a Bakonyban. Fotó: Kostyantyn Skuridin / Shutterstock

A projektben Wolf Ernő által toborzott helyi önkéntesek és diákok is részt vesznek. A csapat folyamatosan bővíti a megvizsgált területeket, hogy minél pontosabban feltérképezhesse a Bakony egykori településeit és temetkezési helyeit.

Bronzkori leletek rajzolják ki az egykori élet színtereit

Az előkerülő tárgyak nem minden esetben látványosak, régészeti jelentőségük azonban annál nagyobb. A kutatók hétköznapi eszközök és viseleti elemek ép, illetve töredékes darabjait, bronzöntéshez használt nyersanyagrögöket és öntési hulladékokat is találtak.

Előkerültek pattintott kőeszközök szilánkjai, valamint nagy mennyiségű kerámiatöredék is. Ezek a leletek segítenek meghatározni a bronzkori közösségek egykori életterét, és közelebb visznek hétköznapi, valamint szakrális világuk megismeréséhez. A két terület az akkori emberek életében gyakran szorosan összefonódhatott.

A kutatás során azonban nem kizárólag bronzkori emlékek kerülnek elő. A csapat legutóbb egy késő bronzkori településkomplexum felderítése közben egy kora vaskori település nyomaira is rábukkant.