A burgonya lehet az egyik legalkalmasabb növény a jövőbeli holdi mezőgazdaság megteremtésére – erre jutottak a NASA támogatásával dolgozó kutatók. Az Oregon Állami Egyetem szakemberei olyan kísérletet végeztek, amelyben a Hold felszínét borító kőzettörmeléket és port utánzó anyagban termesztettek burgonyát.
A kutatás eredményeit az npj Microgravity című tudományos folyóiratban publikálták. A vizsgálat során a modoc nevű, korai érésű fajtát használták, amelynek héja vöröses, húsa pedig fehér.
A holdi talaj önmagában nem alkalmas a termesztésre
A kísérlet egyik legfontosabb megállapítása, hogy a holdi talajt utánzó közeg önmagában nem biztosít megfelelő feltételeket a növények fejlődéséhez. A regolitnak nevezett laza kőzet- és porréteg nem tartalmaz nitrogént, ezért szerves anyagok hozzáadása nélkül a burgonya szinte egyáltalán nem fejlesztett gyökereket és gumókat.
A kutatók különböző mennyiségű gilisztakomposztot kevertek a mesterséges holdi talajhoz. Ez a szerves anyag a komposztáló giliszták által lebontott növényi és élelmiszer-hulladékból készül. Már öt százaléknyi komposzt hozzáadása mellett is megjelentek a gyökerek és a gumók, harmincszázalékos aránynál pedig a termés mennyisége elérte a földi talajban nevelt növényekét.
A szerves anyag egy másik problémát is mérsékelhet: a holdi talajban található nehézfémek túlzott felvételét. Ezek ugyanis mérgezőek lehetnek a növények számára, a komposzt azonban csökkenti annak esélyét, hogy a gumók túl sok káros anyagot halmozzanak fel.
A kutatást vezető Aymeric Goyer, az Oregon Állami Egyetem növénybiológusa szerint a burgonya különösen jó választás lehet a holdi termesztéshez. Egységnyi területen sok kalóriát ad, emellett káliumban, C-vitaminban és fehérjében is gazdag, valamint hosszú időre eltelíti az embert.
A Holdon és a Marson is termesztenének élelmiszert
A kísérlet jelentőségét az adja, hogy az Egyesült Államok és Kína is hosszabb távú, akár állandó holdi bázisok létrehozását tervezi a Hold déli pólusának közelében. A NASA 2028-ban szeretné ismét űrhajósokkal elérni a Hold felszínét, Kína pedig 2030 előtt hajtaná végre saját emberes holdraszállását. A tartós jelenléthez azonban olyan rendszerekre lesz szükség, amelyek helyben is képesek élelmiszert előállítani.
A mostani kísérletben nevelt gumók még aprók voltak, tömegük a tíz grammot sem érte el, és a kutatók egyelőre nem kóstolták meg őket. Goyer ugyanakkor elmondta, hogy egy második vizsgálatban nagyobb edényeket használtak, amelyekben már a boltokban kapható burgonyákhoz hasonló méretű termést is sikerült elérni.
A burgonya mellett más növényekkel is kísérleteznek. Egy márciusban publikált tanulmányban például csicseriborsót neveltek holdi talajt utánzó közegben, de paradicsommal, salátával és hüvelyes növényekkel is folynak vizsgálatok.
A burgonyatermesztés az űrben nem teljesen új ötlet. A Nemzetközi Burgonyaközpont 2017-ben azt vizsgálta, hogy a növény képes-e kihajtani a marsi körülményeket utánzó környezetben. A Nemzetközi Űrállomáson pedig Don Pettit, a NASA űrhajósa korábban egy Spudnik nevű burgonyát is nevelt egy műanyag tasakban.
A holdi mezőgazdaság fejlesztése ráadásul a Földön is hasznosítható technológiákat eredményezhet. David Handy, a kutatás társszerzője szerint az új módszerek olyan térségekben is segíthetik az élelmiszer-termelést, ahol gyenge a mezőgazdasági termőképesség, és a lakosság nagyrészt a máshonnan érkező szállítmányokra támaszkodik. A holdi talajhoz hasonló közegekkel végzett kísérletek a szennyezett földterületek helyreállításához is hozzájárulhatnak.