A burgonya lehet az egyik legalkalmasabb növény a jövőbeli holdi mezőgazdaság megteremtésére – erre jutottak a NASA támogatásával dolgozó kutatók. Az Oregon Állami Egyetem szakemberei olyan kísérletet végeztek, amelyben a Hold felszínét borító kőzettörmeléket és port utánzó anyagban termesztettek burgonyát.

Burgonya a Holdon: meglepő eredményt értek el a kutatók

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A kutatás eredményeit az npj Microgravity című tudományos folyóiratban publikálták. A vizsgálat során a modoc nevű, korai érésű fajtát használták, amelynek héja vöröses, húsa pedig fehér.

A holdi talaj önmagában nem alkalmas a termesztésre

A kísérlet egyik legfontosabb megállapítása, hogy a holdi talajt utánzó közeg önmagában nem biztosít megfelelő feltételeket a növények fejlődéséhez. A regolitnak nevezett laza kőzet- és porréteg nem tartalmaz nitrogént, ezért szerves anyagok hozzáadása nélkül a burgonya szinte egyáltalán nem fejlesztett gyökereket és gumókat.

A kutatók különböző mennyiségű gilisztakomposztot kevertek a mesterséges holdi talajhoz. Ez a szerves anyag a komposztáló giliszták által lebontott növényi és élelmiszer-hulladékból készül. Már öt százaléknyi komposzt hozzáadása mellett is megjelentek a gyökerek és a gumók, harmincszázalékos aránynál pedig a termés mennyisége elérte a földi talajban nevelt növényekét.

A szerves anyag egy másik problémát is mérsékelhet: a holdi talajban található nehézfémek túlzott felvételét. Ezek ugyanis mérgezőek lehetnek a növények számára, a komposzt azonban csökkenti annak esélyét, hogy a gumók túl sok káros anyagot halmozzanak fel.

A kutatást vezető Aymeric Goyer, az Oregon Állami Egyetem növénybiológusa szerint a burgonya különösen jó választás lehet a holdi termesztéshez. Egységnyi területen sok kalóriát ad, emellett káliumban, C-vitaminban és fehérjében is gazdag, valamint hosszú időre eltelíti az embert.

A Holdon és a Marson is termesztenének élelmiszert

A kísérlet jelentőségét az adja, hogy az Egyesült Államok és Kína is hosszabb távú, akár állandó holdi bázisok létrehozását tervezi a Hold déli pólusának közelében. A NASA 2028-ban szeretné ismét űrhajósokkal elérni a Hold felszínét, Kína pedig 2030 előtt hajtaná végre saját emberes holdraszállását. A tartós jelenléthez azonban olyan rendszerekre lesz szükség, amelyek helyben is képesek élelmiszert előállítani.