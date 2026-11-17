A C-vitamin nemcsak az egészségünk megőrzésében játszhat kulcsszerepet, hanem a gyomorban zajló kémiai folyamatokat is befolyásolhatja. Erre jutottak a kanadai Waterlooi Egyetem kutatói, akik a nitrátok és nitritek szervezetben történő átalakulását vizsgálták. Ezek az anyagok számos élelmiszerben előfordulnak, többek között a szalonnában, a szalámiban és egyes zöldségekben is megtalálhatók. Bár fontos élettani szerepük van, bizonyos körülmények között káros vegyületek keletkezhetnek belőlük.

A C-vitamin megakadályozhatja, hogy a nitritekből és a nitrátokból rákkeltő vegyületek képződjenek az emésztés során

Fotó: FLORIAN GAERTNER / Photothek Media Lab

Mit tesz a C-vitamin a gyomorban a nitrátokkal és nitritekkel?

A gyomorba jutó nitrátok és nitritek olyan kémiai reakciókban vehetnek részt, amelyek során potenciálisan rákkeltő anyagok képződhetnek. A folyamatot nitrozálásnak nevezik. A kutatók már évtizedek óta vizsgálják, milyen kapcsolat lehet ezek között a vegyületek és a daganatos betegségek között, az eredmények azonban sokszor ellentmondanak egymásnak.

Az ellentmondásosság részben a C-vitamin szerepére vezethető vissza.

A kérdés alaposabb vizsgálatához olyan matematikai modellt készítettek, amely végigköveti a nitrátok és nitritek útját a szervezetben. A számítások során a nyálmirigyek, a gyomor, a vékonybél és a vérplazma működését is figyelembe vették.

Az eredmények azt mutatták, hogy a C-vitamin gátolhatja a káros vegyületek képződését.

Ez magyarázatot adhat arra, miért nem jelent ugyanolyan kockázatot minden nitráttartalmú élelmiszer fogyasztása. A spenót például nitrátokat és rengeteg C-vitamint is tartalmaz. A modell szerint a vitamin mérsékelheti azokat a kémiai reakciókat, amelyek összefüggésbe hozhatók a daganatos betegségek kialakulásával.

Érdemes lehet C-vitamint bevenni az étkezés után?

A kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy az étkezések után bevett C-vitamin-készítményekkel is ki lehet-e váltani pozitív hatásokat.

A számítások szerint igen, a C-vitamin szedése pedig főleg azok számára lehet előnyös, akik gyakran fogyasztanak nitrátokat és nitriteket tartalmazó ételeket, például feldolgozott húskészítményeket.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eredmények egyelőre csak matematikai szimulációkon alapulnak. Azt tehát még nem sikerült kétséget kizáróan bizonyítani, hogy az étkezések utáni C-vitamin-szedés valóban csökkenti a daganatos betegségek kialakulásának esélyét. Ennek tisztázásához embereken végzett klinikai vizsgálatokra lesz szükség.