Évtizedek óta használják csaláncsípés ellen, most kiderült, valóban hatásos-e

A csaláncsípés egyik legismertebb népi ellenszere a lórom levele, amelyet sokan az érintett bőrfelülethez dörzsölnek, hogy enyhítsék az égő, viszkető érzést. Bár a módszert régóta alkalmazzák, tudományos bizonyíték alig támasztja alá, hogy a növénynek különleges gyógyhatása lenne – írja a The Guardian.

Sokan esküsznek erre a növényre csaláncsípés ellen, de a kutatók mást mondanak.

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John Tregoning, a londoni Imperial College professzora szerint a lóromlevél használata valóban járhat átmeneti megkönnyebbüléssel, ám ennek hátterében valószínűleg nem a növény sajátos összetevői állnak.

Miért okoz égő, viszkető érzést a csaláncsípés?

Amikor a bőr csalánnal érintkezik, a növény apró szőrei átszúrhatják a bőrfelszínt, és különböző vegyületeket juttathatnak a szervezetbe. Ezek között hisztamin, acetilkolin és szerotonin is található, amelyek égő érzést, viszketést és bőrpírt válthatnak ki.

Felmerülhet, hogy a lórom levele olyan anyagokat tartalmaz, amelyek ellensúlyozzák ezeket a reakciókat.

Tregoning szerint azonban kevés bizonyíték van arra, hogy a növény nedvében olyan vegyületek lennének, amelyek jelentősen enyhíthetik a csaláncsípés tüneteit.

Meglepő oka lehet annak, hogy sokan hatásosnak érzik

A professzor szerint a levél bőrhöz dörzsölése másfajta érzékelési ingert vált ki, amely átmenetileg elterelheti a figyelmet a fájdalomról.

Az idegsejtek ugyanis korlátozott mennyiségű ingert képesek feldolgozni, ezért a dörzsölés hatására csökkenhet az érzékelt fájdalom.

Már a levelek keresése is hozzájárulhat a megkönnyebbüléshez, hiszen ezalatt a csípés okozta rövid ideig tartó fájdalom magától is enyhülhet. A növény nedvének emellett hűsítő vagy nyugtató hatása is lehet.

Ezek a hatások azonban nem kizárólag a lóromlevélre jellemzőek.

Egy kilenc orvostanhallgató bevonásával végzett kisebb kutatásban a lóromlevél és a salátalevél hatását hasonlították össze csaláncsípés esetén. A vizsgálat nem talált érdemi különbséget a két növény között.

Tregoning szerint a lóromlevélnek tulajdonított kedvező hatás legvalószínűbb magyarázata a placebohatás lehet.