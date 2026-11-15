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csernobil

Hátborzongató felfedezés Csernobilban: új titkokat árult el a világ egyik legveszélyesebb anyaga

1 órája
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Négy évtizeddel a csernobili atomkatasztrófa után újabb titkokat tártak fel a tudósok a felrobbant reaktor mélyén keletkezett radioaktív láváról. A Csernobil területén visszamaradt, rendkívül veszélyes anyag mikroszkopikus vizsgálata olyan nyomokat tárt fel, amelyek segíthetnek megérteni az 1986-os katasztrófa során lezajlott folyamatokat.
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csernobilradioaktív törmelékhőmérséklet

Az oroszországi Frumkin Fizikai Kémiai és Elektrokémiai Intézet kutatói korszerű mikroszkópokkal és lézeres elemzési módszerekkel vizsgálták a csernobili atomerőműből származó radioaktív törmeléket.

csernobil
A csernobili radioaktív törmelék egy része stabilabb a vártnál
Fotó: VLADIMIR REPIK / AFP

Az 1986-os robbanás után a negyedik reaktor nukleáris üzemanyaga, valamint a beton, a homok és különböző fémek rendkívül magas hőmérsékleten összeolvadtak.

Az így létrejött anyag a vulkáni lávához hasonlóan áramlott az épület belsejében, majd lehűlve üvegszerű, kőzethez hasonló képződményekké szilárdult.

A kutatók most megállapították, hogy a radioaktív láva jellegzetes fekete-barna színét nagyrészt az anyagba záródott, apró, uránban gazdag részecskék adják.

A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a törmelékben található cirkonkristályok összetett átalakulásokon mentek keresztül.

Egyes részecskék többször is megolvadhattak, feloldódhattak, majd újrakristályosodhattak a katasztrófa során.

Csernobil: új titkokat árult el a radioaktív láva

A Progress in Nuclear Energy folyóiratban publikált eredmények arra utalnak, hogy a reaktor különböző részeiben jelentősen eltérhetett a hőmérséklet és az olvadt anyag összetétele.

A szakemberek bizonyítékokat találtak arra is, hogy a reaktormag egyes területei már a robbanás előtt rendkívül magas hőmérsékletre hevültek, és bizonyos részek több mint egy percig túlforrósodott állapotban maradhattak.

A ferris wheel and a carousel are abandoned 26 May 2003 in the amusement park of the ghost town of Prypyat, adjacent to the Chernobyl nuclear plant. Prypyat which had 45,000 residents was totally evacuated in the first three days after the reactor number four at the Chernobyl plant blew up at 1:23am 26 April 1986, spewing out a radioactive cloud and contaminating much of Europe. An estimated 15,000 to 30,000 people have died in the aftermath. Over 2,5 million Ukranians suffer from health problems related to the Chernobyl blast, with 80,000 of them receiving a pension. AFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)
Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

A katasztrófa egyik legismertebb maradványa az Elefántláb néven ismert, rendkívül radioaktív képződmény, amelyet a megrongálódott erőmű mélyén fedeztek fel.

A kutatás a hozzá hasonló, megszilárdult radioaktív anyagok keletkezésének megértéséhez is hozzájárulhat.

Négy évtized után is veszélyes a csernobili örökség

A vizsgálatok szerint a radioaktív törmelék jelentős része meglepően jó állapotban maradt fenn az elmúlt évtizedek során, bár már megfigyelhetők a kémiai mállás kezdeti jelei.

A kutatók repedéseket, üregeket és szerkezeti gyengeségeket is azonosítottak az anyagban.

Ezek befolyásolhatják, hogyan törik vagy reped meg a radioaktív törmelék a jövőbeni mentesítési munkálatok során.

Egy különálló, korábbi kutatás azt is kimutatta, hogy a reaktorból kiszóródott mikroszkopikus nukleáris üzemanyag-részecskék egy része szinte változatlan állapotban maradt fenn.

A tudósok szerint az új eredmények segíthetnek a radioaktív szennyeződések hosszú távú viselkedésének megértésében, és hasznos tapasztalatokkal szolgálhatnak a japán fukusimai atomerőmű leszereléséhez is.

 

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