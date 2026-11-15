Hátborzongató felfedezés Csernobilban: új titkokat árult el a világ egyik legveszélyesebb anyaga

Az oroszországi Frumkin Fizikai Kémiai és Elektrokémiai Intézet kutatói korszerű mikroszkópokkal és lézeres elemzési módszerekkel vizsgálták a csernobili atomerőműből származó radioaktív törmeléket.
Az 1986-os robbanás után a negyedik reaktor nukleáris üzemanyaga, valamint a beton, a homok és különböző fémek rendkívül magas hőmérsékleten összeolvadtak.
Az így létrejött anyag a vulkáni lávához hasonlóan áramlott az épület belsejében, majd lehűlve üvegszerű, kőzethez hasonló képződményekké szilárdult.
A kutatók most megállapították, hogy a radioaktív láva jellegzetes fekete-barna színét nagyrészt az anyagba záródott, apró, uránban gazdag részecskék adják.
A vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a törmelékben található cirkonkristályok összetett átalakulásokon mentek keresztül.
Egyes részecskék többször is megolvadhattak, feloldódhattak, majd újrakristályosodhattak a katasztrófa során.
Csernobil: új titkokat árult el a radioaktív láva
A Progress in Nuclear Energy folyóiratban publikált eredmények arra utalnak, hogy a reaktor különböző részeiben jelentősen eltérhetett a hőmérséklet és az olvadt anyag összetétele.
A szakemberek bizonyítékokat találtak arra is, hogy a reaktormag egyes területei már a robbanás előtt rendkívül magas hőmérsékletre hevültek, és bizonyos részek több mint egy percig túlforrósodott állapotban maradhattak.
A katasztrófa egyik legismertebb maradványa az Elefántláb néven ismert, rendkívül radioaktív képződmény, amelyet a megrongálódott erőmű mélyén fedeztek fel.
A kutatás a hozzá hasonló, megszilárdult radioaktív anyagok keletkezésének megértéséhez is hozzájárulhat.
Négy évtized után is veszélyes a csernobili örökség
A vizsgálatok szerint a radioaktív törmelék jelentős része meglepően jó állapotban maradt fenn az elmúlt évtizedek során, bár már megfigyelhetők a kémiai mállás kezdeti jelei.
A kutatók repedéseket, üregeket és szerkezeti gyengeségeket is azonosítottak az anyagban.
Ezek befolyásolhatják, hogyan törik vagy reped meg a radioaktív törmelék a jövőbeni mentesítési munkálatok során.
Egy különálló, korábbi kutatás azt is kimutatta, hogy a reaktorból kiszóródott mikroszkopikus nukleáris üzemanyag-részecskék egy része szinte változatlan állapotban maradt fenn.
A tudósok szerint az új eredmények segíthetnek a radioaktív szennyeződések hosszú távú viselkedésének megértésében, és hasznos tapasztalatokkal szolgálhatnak a japán fukusimai atomerőmű leszereléséhez is.