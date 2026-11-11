Újabb veszély fenyeget Csernobilban: radioaktív anyagok szivároghatnak ki a megsérült szarkofágból

Egy párizsi nemzetközi donorkonferencián 303 millió euró (110 milliárd forint) felajánlást tettek arra, hogy helyreállítsák a csernobili atomerőmű védőburkának 2025 elején megrongálódott szarkofágját - közölték kedden a francia hatóságok.
Csernobilban radioaktív szivárgás fenyegethet a megsérült szarkofág miatt
A konferenciát a világ hét legfejlettebb ipari országa (G7) külügyminiszteri tanácskozásával párhuzamosan tartották.
A francia pénzügyminisztérium szerint 14 ország, illetve szervezet tett felajánlást, köztük az Egyesült államok, az Európai Unió és külön Németország. Hozzátették, hogy további felajánlásokra is számítanak a következő hónapokban, így például Görögországtól és Hollandiától.
Carsten Schneider német környezetvédelmi miniszter nemrég arról számolt be, hogy Berlin 50 millió euróval kíván hozzájárulni a javítás költségeihez.
Roland Lescure francia pénzügyminiszter október közepén közölte, hogy a G7-ek 260 millió euróval veszik ki részüket.
Az Egyesült Államok már április végén bejelentette, hogy mintegy 100 millió dollárt bocsát rendelkezésre erre a célra, és felszólította partnereit a G7-ben, hogy kövessék példáját.
Az 1986-ban katasztrofális balesetet szenvedett atomerőmű beomlott reaktorát borító új szarkofág a 2022 óta folyó ukrajnai háborúban rongálódott meg. Az amerikai külügyminisztérium figyelmeztetett, hogy javítás híján fennáll a veszélye annak, hogy radioaktív anyagok szivárognak ki a létesítményből – írja az MTI.