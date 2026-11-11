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csernobil

Újabb veszély fenyeget Csernobilban: radioaktív anyagok szivároghatnak ki a megsérült szarkofágból

1 órája
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Ismét aggasztó hírek érkeztek Csernobilból: a megrongálódott védőburok miatt fennáll a radioaktív anyagok kiszivárgásának veszélye. A nemzetközi közösség most 110 milliárd forintnak megfelelő összeget ajánlott fel a szarkofág helyreállítására, hogy megelőzzék a súlyosabb következményeket.
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csernobilradioaktív anyagszivárgás

Egy párizsi nemzetközi donorkonferencián 303 millió euró (110 milliárd forint) felajánlást tettek arra, hogy helyreállítsák a csernobili atomerőmű védőburkának 2025 elején megrongálódott szarkofágját - közölték kedden a francia hatóságok.

Csernobilban radioaktív szivárgás fenyegethet a megsérült szarkofág miatt
Csernobilban radioaktív szivárgás fenyegethet a megsérült szarkofág miatt
Fotó: KIRILL CHUBOTIN / NurPhoto

Csernobilban radioaktív szivárgás fenyegethet a megsérült szarkofág miatt

A konferenciát a világ hét legfejlettebb ipari országa (G7) külügyminiszteri tanácskozásával párhuzamosan tartották.

A francia pénzügyminisztérium szerint 14 ország, illetve szervezet tett felajánlást, köztük az Egyesült államok, az Európai Unió és külön Németország. Hozzátették, hogy további felajánlásokra is számítanak a következő hónapokban, így például Görögországtól és Hollandiától.

Carsten Schneider német környezetvédelmi miniszter nemrég arról számolt be, hogy Berlin 50 millió euróval kíván hozzájárulni a javítás költségeihez.

Roland Lescure francia pénzügyminiszter október közepén közölte, hogy a G7-ek 260 millió euróval veszik ki részüket.

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Az Egyesült Államok már április végén bejelentette, hogy mintegy 100 millió dollárt bocsát rendelkezésre erre a célra, és felszólította partnereit a G7-ben, hogy kövessék példáját.

Az 1986-ban katasztrofális balesetet szenvedett atomerőmű beomlott reaktorát borító új szarkofág a 2022 óta folyó ukrajnai háborúban rongálódott meg. Az amerikai külügyminisztérium figyelmeztetett, hogy javítás híján fennáll a veszélye annak, hogy radioaktív anyagok szivárognak ki a létesítményből – írja az MTI.

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