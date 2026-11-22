Az éjszakai égbolton rengeteg olyan égitestet látni, amelyről egy átlagember nem tudná megmondani, hogy bolygó vagy csillag. A csillagászok és az égbolt szerelmesei azonban már évek óta várnak egy "új fény" felbukkanására.

Már évek óta várják a kettőscsillag robbanását a kutatók, de még most sincs pontos dátumuk hozzá

Fotó: MARK PATERNOSTRO/SCIENCE PHOTO L / MPA

Az olyan új, nagy teljesítményű eszközöknek köszönhetően, mint a NASA James Webb űrtávcsöve, messzebbre látunk az űrben, mint valaha. A "Lángoló Csillag", vagyis a T Coronae Borealis (T CrB) várhatóan még a legegyszerűbb távcsövekkel is megfigyelhető lesz - csak éppen azt nem tudják még a csillagászok sem, hogy pontosan mikor.

Már évek óta várják a kettőscsillag robbanását

Az éjszakai égbolton látható legtöbb fényponttal ellentétben a T CrB nem egyetlen csillag, hanem egy fehér törpéből és egy vörös óriásból álló kettőscsillag. A folyamat lényege, hogy a fehér törpe nagyjából 80 éven keresztül anyagot szív el a vörös óriástól. Ez addig fokozódik, amíg a helyzet kritikussá nem válik, és hatalmas robbanáshoz nem vezet. Ez a kitörés a rendszer megszokott fényességének körülbelül ezerszeresét produkálja majd, ami lényegében egy nóvarobbanás.

Bár az eseményt már évek óta figyelik és várják a csillagászok, pontos dátumot továbbra sem tudnak mondani. Egy dologban azonban biztosak: a kitörés hamarosan bekövetkezik. Bradley Schaefer, a Louisiana Állami Egyetem Fizika és Csillagászat Tanszékének munkatársa így nyilatkozott erről: "Mindenki nagyon biztos ebben. Nem tudjuk azonban nagy pontossággal megmérni a fehér törpe felszínére hulló gáz sebességét, és azt a kritikus tömeget sem ismerjük pontosan, amely beindítja ezt a hatalmas termonukleáris robbanást."

A közelgő kitörés időpontja elsősorban attól függ, milyen gyorsan halmozódik fel a kísérőcsillagból érkező gáz a fehér törpén. Amint a tömeg eléri a kritikus határt, a T CrB felrobban.

Elizabeth Hays, az Asztro-részecskefizikai Laboratórium vezetője elmondta, hogy meglepődne, ha 2030-ig várni kellene a kitörésre. Hozzátette: nagyon fontos, hogy pontosan elcsípjék a pillanatot, mert a kettőscsillag ciklusa ezután várhatóan csak a 2100-as években indul újra.

A világ amatőr csillagászai nagyszerű munkát végeznek azzal, hogy a T CrB-t nagyjából egy-két percenként folyamatosan figyelik. Így amikor a csillag körülbelül egy magnitúdóval fényesebbé válik, perceken belül riasztások futnak majd végig az egész világon

- idézte a laborvezető szavait a LadBible.