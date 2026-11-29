A Johns Hopkins Egyetem és az amerikai Országos Öregedéskutató Intézet munkatársai 460, átlagosan 71 éves férfi és nő adatait elemezték, hogy feltárják a D-vitamin és az alvásminőség közötti kapcsolatot.

A magasabb D-vitamin-szint a kutatók megfigyelései szerint hosszabb és kevésbé megszakított alvással járhat együtt.

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A kutatók vérvizsgálatok eredményeit vetették össze a résztvevők csuklóján viselt, az alvás és az ébrenlét időszakainak becslésére alkalmas eszközök adataival.

A D-vitamin-hiány rövidebb alvással járhat együtt

Az életkor és más befolyásoló tényezők figyelembevétele után a kutatók megállapították, hogy a legmagasabb D-vitamin-szinttel rendelkező résztvevők éjszakánként átlagosan csaknem 20 perccel többet aludtak, mint a legalacsonyabb vitaminszintű csoport tagjai. Az éjszakai ébrenléti időszakaik is rövidebbek voltak.

A D-vitamin-hiányos résztvevők esetében átlagosan mintegy 23 perccel rövidebb teljes alvásidőt figyeltek meg.

Az eredmények azért is figyelemre méltók, mert idősebb korban egyaránt gyakoriak az alvászavarok és a D-vitamin-hiány. A rossz alvásminőséget korábbi kutatások a demencia, a cukorbetegség és a szív- és érrendszeri betegségek fokozott kockázatával is összefüggésbe hozták.

A szakemberek a B12-vitamin és az alvás kapcsolatát is vizsgálták, ebben az esetben azonban nem jutottak egyértelmű eredményre.

Adam Spira, a tanulmány vezető szerzője szerint érdemes alaposabban megvizsgálni, hogy a D-vitamin-szint emelésével javítható-e az alvásminőség.

A kutatás ugyanakkor nem bizonyította, hogy a D-vitamin pótlása önmagában javítaná az alvást. Ennek igazolásához további vizsgálatokra van szükség.