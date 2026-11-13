Déjà vu: ezért érezzük néha úgy, mintha már átéltünk volna egy pillanatot

A déjà vu francia kifejezés, jelentése: „már láttam”. A jelenség lényege, hogy egy teljesen új helyzetet vagy eseményt ismerősnek érzünk, miközben pontosan tudjuk, hogy valójában még nem éltük át. Előfordulhat például, hogy egy új helyre érkezve úgy érezzük, már jártunk ott, vagy egy beszélgetés során az a benyomásunk támad, hogy előre tudjuk, mit fog mondani a másik.

A déjà vu lényege, hogy egy teljesen új helyzetet vagy eseményt ismerősnek érzünk, miközben pontosan tudjuk, hogy valójában még nem éltük át - Illusztráció

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A Cleveland Clinic szerint az emberek jelentős többsége legalább egyszer megtapasztalja ezt az élményt.

Mi történik ilyenkor az agyunkban?

A déjà vu egyik legelfogadottabb magyarázata szerint az agy emlékezésért és az ismerősség felismeréséért felelős folyamatai között pillanatnyi zavar keletkezik.

Az agyunk úgy jelez, mintha már találkoztunk volna az adott helyzettel, de nem tudunk hozzá konkrét emléket társítani.

Vagyis megjelenik az ismerősség érzése, anélkül, hogy fel tudnánk idézni, honnan származik.

Ebben a folyamatban fontos szerepe lehet a halántéklebenynek és a hippokampusznak. Előbbi többek között az emlékezésben és az információk feldolgozásában vesz részt, utóbbi pedig az új emlékek kialakításában játszik kulcsszerepet. Ha az ezekhez kapcsolódó agyi folyamatok között pillanatnyi félreértés történik, egy új élményt tévesen ismerősnek érzékelhetünk. A kutatók ugyanakkor még nem ismerik teljesen a déjà vu pontos mechanizmusát – írja a Cleveland Clinic.

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Fáradtság és stressz is közrejátszhat a déjà vu jelenségben

A jelenség hátterében nem feltétlenül valamilyen rendellenesség áll. A Cleveland Clinic szakértője szerint a kialvatlanság, a fáradtság és a stressz is befolyásolhatja, hogyan dolgozza fel az agyunk az információkat, és miként működik az emlékezetünk. Migrén esetén szintén előfordulhat déjà vu, egyesek pedig különösen fogékonyak lehetnek rá, ha sokat utaznak vagy élénken emlékeznek az álmaikra.

Mikor érdemes odafigyelni rá?

Az alkalmi déjà vu általában ártalmatlan, és önmagában nem ad okot aggodalomra.

Ha azonban nagyon gyakran jelentkezik, néhány másodpercnél tovább tart, vagy zavartsággal, fejfájással, eszméletvesztéssel, gyengeséggel, esetleg görcsrohamokkal társul, érdemes orvoshoz fordulni.

Bizonyos esetekben ugyanis a halántéklebenyt érintő epilepsziás rohamok egyik tünete is lehet ez a különös ismerősségérzés.