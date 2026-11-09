Napi két-három kávéval jelentősen csökkenthető lehet a demencia kockázata

Az amerikai felnőttek egészségi adatait akár 43 éven keresztül követő kutatás szerint azoknál, akik rendszeresen több koffeines kávét fogyasztottak, jóval ritkábban alakult ki demencia, mint azoknál, akik alig vagy egyáltalán nem ittak kávét.

Demencia: napi két-három kávéval jelentősen csökkenhet a kockázat Fotó: ERIC BERACASSAT / Hans Lucas

A kutatók a legkedvezőbb összefüggést napi két-három csésze koffeines kávé esetében találták. A teafogyasztás szintén összefüggést mutatott az alacsonyabb demenciakockázattal és a jobb kognitív teljesítménnyel, ennél azonban napi egy-két csésze bizonyult a legkedvezőbb mennyiségnek.

Jelentős különbséget találtak a demencia előfordulásában

A vizsgálat egyik legfontosabb eredménye, hogy a rendszeresen koffeines kávét fogyasztók körében jóval alacsonyabb volt a demencia előfordulása. A nagyobb mennyiségű kávét fogyasztók között évente 100 ezer emberre vetítve 141 esetet regisztráltak, míg azoknál, akik ritkán vagy egyáltalán nem ittak koffeines kávét, ugyanez az arány 330 volt.

A demencia olyan betegségek összefoglaló neve, amelyek fokozatosan rontják a memóriát, a gondolkodást és a mindennapi tevékenységek elvégzésének képességét. Leggyakoribb oka az Alzheimer-kór, de más idegrendszeri betegségek is vezethetnek hozzá.

A kávéfogyasztás a szubjektív kognitív hanyatlás ritkább előfordulásával is összefüggött. A több koffeines kávét ivók 7,8 százaléka számolt be arról, hogy romlott a memóriája vagy a gondolkodási képessége, míg az alig vagy egyáltalán nem kávézók körében ez az arány 9,5 százalék volt.

A szubjektív kognitív hanyatlás azt jelenti, hogy valaki saját magán érzékeli a memória vagy a gondolkodás romlását, még akkor is, ha ezt hivatalos vizsgálat nem feltétlenül igazolta. Ez önmagában nem jelenti a demencia kialakulását, de fontos jelzés lehet az időskori szellemi állapot változásairól.

A koffeinmentes kávénál nem találtak hasonló összefüggést

A kutatók azt is megvizsgálták, hogy a genetikai hajlam befolyásolja-e az eredményeket. A kedvező összefüggés azoknál is megfigyelhető volt, akik örökletes tényezők miatt nagyobb kockázatnak vannak kitéve a demencia kialakulásával szemben.