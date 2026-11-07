Veszélyes vegyi anyagot találtak az élelmiszerek csomagolásában, a magzatok fejlődésére is hatással lehet

A műanyagokban használt vegyi anyagok egészségügyi kockázatai miatt az iparág az elmúlt évtizedekben több korábbi adalékanyagot újabb vegyületekkel váltott fel. Ezek között van a DINCH is, amelyet a gyártók biztonságosabb alternatívaként mutattak be. Egy friss, szakértők által lektorált tanulmány azonban arra utal, hogy ez az anyag sem feltétlenül veszélytelen.

DINCH: veszélyes lehet a műanyag csomagolásokban használt vegyi anyag Fotó: Unsplash

A New York-i Egyetem Langone Egészségügyi Központjának kutatói több mint 6600 terhesség adatait elemezték. A vizsgálatban részt vevő nők vizeletmintáinak akár 70 százalékában is kimutatták a DINCH jelenlétét. Az eredmények szerint a magasabb kitettség növelte annak kockázatát, hogy a gyermek a terhességi korához képest az átlagosnál kisebb súllyal szülessen.

A kutatók számításai alapján a vegyületnek való kitettség tízszeres növekedése átlagosan 27 grammal alacsonyabb születési súllyal járt együtt. Egy újszülött átlagos súlya körülbelül 3400 gramm. A tanulmány azt is megállapította, hogy a spanyolajkú anyák, illetve az alacsonyabb iskolai végzettségű nők gyermekei nagyobb arányban érintettek.

A korábban biztonságosnak tartott vegyület is kockázatot jelenthet

A DINCH teljes kémiai neve 1,2-ciklohexán-dikarbonsav-diizononil-észter. A vegyületet azért használják, hogy a műanyag rugalmasabb és tartósabb legyen. Megtalálható többek között élelmiszerek csomagolásában, folpackban, műanyag borosdugókban, gyermekjátékokban, orvosi eszközökben, egyes textíliákban és padlóburkolatokban is.

A korábbi kutatások már felvetették, hogy a DINCH bomlástermékei befolyásolhatják a hormonrendszer működését. Állatkísérletek és emberi sejteken végzett vizsgálatok alapján a vegyület megzavarhatja a magzati fejlődést irányító hormonális folyamatokat, valamint gyulladást válthat ki. Ez ronthatja a magzat tápanyag- és oxigénellátását.

A mostani tanulmány az első, amely a DINCH kitettségét alacsonyabb születési súllyal és testhosszal kapcsolja össze. A magzati növekedés elmaradása később is egészségügyi problémákhoz vezethet: a kutatók szerint növelheti többek között a szívbetegségek, az elhízás és a tanulási nehézségek kockázatát.