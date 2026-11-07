Veszélyes vegyi anyagot találtak az élelmiszerek csomagolásában, a magzatok fejlődésére is hatással lehet

A műanyagokban használt vegyi anyagok egészségügyi kockázatai miatt az iparág az elmúlt évtizedekben több korábbi adalékanyagot újabb vegyületekkel váltott fel. Ezek között van a DINCH is, amelyet a gyártók biztonságosabb alternatívaként mutattak be. Egy friss, szakértők által lektorált tanulmány azonban arra utal, hogy ez az anyag sem feltétlenül veszélytelen.
A New York-i Egyetem Langone Egészségügyi Központjának kutatói több mint 6600 terhesség adatait elemezték. A vizsgálatban részt vevő nők vizeletmintáinak akár 70 százalékában is kimutatták a DINCH jelenlétét. Az eredmények szerint a magasabb kitettség növelte annak kockázatát, hogy a gyermek a terhességi korához képest az átlagosnál kisebb súllyal szülessen.
A kutatók számításai alapján a vegyületnek való kitettség tízszeres növekedése átlagosan 27 grammal alacsonyabb születési súllyal járt együtt. Egy újszülött átlagos súlya körülbelül 3400 gramm. A tanulmány azt is megállapította, hogy a spanyolajkú anyák, illetve az alacsonyabb iskolai végzettségű nők gyermekei nagyobb arányban érintettek.
A korábban biztonságosnak tartott vegyület is kockázatot jelenthet
A DINCH teljes kémiai neve 1,2-ciklohexán-dikarbonsav-diizononil-észter. A vegyületet azért használják, hogy a műanyag rugalmasabb és tartósabb legyen. Megtalálható többek között élelmiszerek csomagolásában, folpackban, műanyag borosdugókban, gyermekjátékokban, orvosi eszközökben, egyes textíliákban és padlóburkolatokban is.
A korábbi kutatások már felvetették, hogy a DINCH bomlástermékei befolyásolhatják a hormonrendszer működését. Állatkísérletek és emberi sejteken végzett vizsgálatok alapján a vegyület megzavarhatja a magzati fejlődést irányító hormonális folyamatokat, valamint gyulladást válthat ki. Ez ronthatja a magzat tápanyag- és oxigénellátását.
A mostani tanulmány az első, amely a DINCH kitettségét alacsonyabb születési súllyal és testhosszal kapcsolja össze. A magzati növekedés elmaradása később is egészségügyi problémákhoz vezethet: a kutatók szerint növelheti többek között a szívbetegségek, az elhízás és a tanulási nehézségek kockázatát.
Leonardo Trasande, a tanulmány egyik vezető szerzője szerint a vegyi anyagokat még azelőtt megfelelően meg kellene vizsgálni, hogy széles körben elterjednének a lakosság körében.
Újabb példa lehet a veszélyes vegyületek lecserélésére
A kutatás egy szélesebb problémára is rámutat: az ipar időnként úgy vált ki egy egészségügyi kockázatot jelentő vegyi anyagot, hogy helyette egy hasonló szerkezetű, esetleg hasonló hatású vegyületet kezd alkalmazni. Ezt a jelenséget a szakirodalom „sajnálatos helyettesítésnek” nevezi.
A DINCH használata azután terjedt el, hogy az amerikai és az európai hatóságok a 2000-es években korlátozni kezdték egyes ftalátok, köztük a DEHP alkalmazását a gyermekjátékokban és gyermekgondozási termékekben. A német BASF vegyipari vállalat a DINCH egyik jelentős gyártója. A vegyület globális termelése a 2002-es 25 ezer tonnáról 2024-re 400 ezer tonnára emelkedett.
Hasonló folyamat játszódott le a per- és polifluoralkil anyagok, vagyis a PFAS-vegyületek esetében is. Egyes gyártók a különösen veszélyesnek tartott PFOA-t más vegyületekkel, például a GenX-szel helyettesítették, későbbi vizsgálatok azonban utóbbiak esetében is jelentős egészségügyi kockázatokat tártak fel.
A svájci székhelyű Food Packaging Forum kutatói szintén aggályosnak tartják a DINCH használatát és az anyagról rendelkezésre álló egészségügyi adatok hiányát. Vizsgálatok szerint a vegyület az élelmiszerek csomagolásából átjuthat az ételekbe, miközben az európai lakosság körében mért koncentrációja az elmúlt évtizedekben emelkedett.
A kutatók szerint az eredmények erősebb ellenőrzést indokolnak az élelmiszer-csomagolásokban és a háztartási termékekben használt vegyi anyagok esetében. Trasande úgy véli, hogy a vegyületeket már a piacra kerülésük előtt vizsgálni kellene, nem pedig csak azután, hogy egészségügyi problémákkal hozzák őket összefüggésbe.
A fogyasztók a kutatók ajánlása szerint csökkenthetik a kitettséget, ha lehetőség szerint műanyagmentes termékeket választanak. Élelmiszerek esetében érdemes az üvegcsomagolást előnyben részesíteni, a konyhában pedig üveg- vagy faeszközöket használni.