A Nap rejtett ikertestvére 26 millió évente gyilkos üstökösöket zúdít a Földre – és egy új elmélet szerint ez a vörös törpe lehet a dinoszauruszok kihalásának felelőse. Szerencsére még nincs miért aggódnunk, ugyanis Richard Muller, a Kaliforniai Egyetem fizikusának becslése szerint a Nemesis becenevű elméleti ikertestvér következő csapása mindössze 12 millió év múlva lesz.

A Naprendszer peremén rejtőzhet a dinoszauruszok kiirtásának gyanúsítottja. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Jeges üstökösöket hajít felénk a Nap rejtett ikertestvére

Muller szerint a vörös törpe a Naprendszer peremén lebeg, és hatalmas, jeges üstökösöket hajít felénk.

A fizikus elmélete alapján a Nemesis tükrözi a Nap mozgását, miközben a két égitest tökéletes összhangban kering egy közös tömegközéppont körül, szinte mintha össze lennének kötve - éppen ezért nem fedezte még fel senki sem a csillagot. A csillagászok általában az égen való mozgásuk alapján ismerik fel a közeli csillagokat, de a régóta feltételezett Nemesist az teszi egyedivé, hogy az elméletek szerint szinte meg sem mozdul.

Muller állítása szerint ráadásul a tökéletes rejtekhelyet is megtalálta, mivel a csillag a Naprendszer síkjának közelében helyezkedik el, ahol túl messze van és túl halvány ahhoz, hogy szabad szemmel látható legyen, és elvész a számtalan más csillag között. A fizikus szerint azonban a Nemesis 26 millió évente halad el a legközelebb az Oort-felhőn keresztül, amely jeges égitestek billióiból álló hatalmas burok a Naprendszer peremén - ezzel pedig egy üstököszáport indít el, amely akár egymillió évig is eltarthat.

A Naprendszer peremén rejtőzhet a dinoszauruszok kihalásának gyanúsítottja

Az elmélet egy 1982-es tanulmányra nyúlik vissza, amely azt találta, hogy a tengeri fajok kihalási hullámai kísértetiesen szabályos, 26 millió éves ciklusokban tetőznek. Az egyik ilyen csúcspont elméletileg 66 millió évvel ezelőtt következett be, amikor egy űrszikla - feltehetően egy aszteroida - csapódott a mai Mexikó területébe, olyan globális katasztrófát idézve elő, amely kipusztította a dinoszauruszokat.

Walter Alvarez, a becsapódási elmélet mögött álló geológus azonban azt mondta, hogy a tudósok nem tudják megmondani a különbséget aközött, hogy a Földbe csapódott és a dinoszauruszokat megölő dolog egy üstökös vagy egy aszteroida volt.