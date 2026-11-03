115 millió éves dinoszauruszvér nyomaira bukkanhattak – különleges titkot őrzött az ősi csont

A dinoszauruszvér lehetséges nyomait egy 2008-ban felfedezett brazil ősmaradványban azonosították. A csont egy Aratasaurus museunacionali nevű, kisebb termetű ragadozó dinoszauruszé, amely nagyjából 115 millió éve élt. Az ausztrál Curtin Egyetem kutatói az állat lábcsontjában megkövesedett érjáratokat fedeztek fel, amelyek nagy számban tartalmaztak ellipszoid alakú képleteket. Ezek méretük és elhelyezkedésük alapján vörösvértestekre hasonlítottak.

Aratasaurus museunacionali művészi illusztrációja. Egy ilyen őslény csontfosszíliájában találták meg a dinoszauruszvérre utaló struktúrákat

Fotó: HANDOUT / National Musem of Rio de Janeiro

Tényleg dinoszauruszvért találhattak?

Az elmúlt évtizedekben több kutatócsoporttól érkeztek beszámolók arról, hogy sikerült sejteket és fehérjéket azonosítaniuk dinoszauruszfosszíliákban. Ezeket az eredményeket azonban nehéz volt reprodukálni, és azt sem sikerült kétséget kizáróan bizonyítani, hogy a feltételezett sejtek valóban az őslényekhez tartoztak, és nem későbbi szennyeződés révén kerültek a csontokba.

Az új vizsgálatban ezért nem elégedtek meg pusztán a mikroszkópos megfigyelésekkel, hanem kémiai és molekuláris vizsgálatokat is végeztek. Kliti Grice, a Curtin Egyetem szerves geokémikusa szerint önmagában az, hogy egy mikroszkopikus képlet vörösvértestre hasonlít, még nem igazolja annak biológiai eredetét. Ehhez egymástól független vizsgálatok eredményeire is szükség van.

Első lépésként azt ellenőrizték, hogy a sejtszerű képletek nem gombák vagy más mikroorganizmusok maradványai-e. Ezek az élőlények ugyanis az állat pusztulása után, még a megkövesedés előtt megtelepedhettek a csontokban. A vizsgálatok során azonban nem találtak gombafonalakat, spórákat vagy más, mikroorganizmusokra jellemző képleteket. A geokémiai elemzések olyan ásványi képződmények jelenlétét sem mutatták ki, amelyek megtévesztően sejtszerű alakzatokat hozhattak volna létre.

Vérből származó molekulákat is kimutattak

Az egyik legfontosabb eredmény, hogy a dinoszauruszcsontból kivont anyagban vérhez kapcsolódó molekulákat is azonosítottak. A nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával összekapcsolt tömegspektrometriás vizsgálat kimutatta, hogy a csontkivonatban a hem B volt a meghatározó.

A fosszília elemi összetételét is elemezték. Kiderült, hogy a sejtszerű képletek előfordulása összefüggött a vas, a szén és a nitrogén jelenlétével. Utóbbi elemek a hem alkotórészei is lehetnek.

Összességében a mikroszkópos és kémiai eredmények alátámasztják azt a feltételezést, hogy a csontban valóban az egykori dinoszaurusz vérsejtjeinek maradványai őrződhettek meg.

Hogyan maradhatott fenn 115 millió éven keresztül a dinóvér?

A kutatók szerint a különleges lelet megőrződésében döntő szerepet játszhattak a környezeti feltételek. Az Aratasaurus maradványai sekély vizű, szinte teljesen oxigénmentes környezetben, mikroorganizmusok alkotta bevonatban őrződhettek meg. Az ilyen körülmények kedvezhettek a rendkívül sérülékeny biológiai képletek fennmaradásának.