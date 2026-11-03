115 millió éves dinoszauruszvér nyomaira bukkanhattak – különleges titkot őrzött az ősi csont

A dinoszauruszvér lehetséges nyomait egy 2008-ban felfedezett brazil ősmaradványban azonosították. A csont egy Aratasaurus museunacionali nevű, kisebb termetű ragadozó dinoszauruszé, amely nagyjából 115 millió éve élt. Az ausztrál Curtin Egyetem kutatói az állat lábcsontjában megkövesedett érjáratokat fedeztek fel, amelyek nagy számban tartalmaztak ellipszoid alakú képleteket. Ezek méretük és elhelyezkedésük alapján vörösvértestekre hasonlítottak.
Tényleg dinoszauruszvért találhattak?
Az elmúlt évtizedekben több kutatócsoporttól érkeztek beszámolók arról, hogy sikerült sejteket és fehérjéket azonosítaniuk dinoszauruszfosszíliákban. Ezeket az eredményeket azonban nehéz volt reprodukálni, és azt sem sikerült kétséget kizáróan bizonyítani, hogy a feltételezett sejtek valóban az őslényekhez tartoztak, és nem későbbi szennyeződés révén kerültek a csontokba.
Az új vizsgálatban ezért nem elégedtek meg pusztán a mikroszkópos megfigyelésekkel, hanem kémiai és molekuláris vizsgálatokat is végeztek. Kliti Grice, a Curtin Egyetem szerves geokémikusa szerint önmagában az, hogy egy mikroszkopikus képlet vörösvértestre hasonlít, még nem igazolja annak biológiai eredetét. Ehhez egymástól független vizsgálatok eredményeire is szükség van.
Első lépésként azt ellenőrizték, hogy a sejtszerű képletek nem gombák vagy más mikroorganizmusok maradványai-e. Ezek az élőlények ugyanis az állat pusztulása után, még a megkövesedés előtt megtelepedhettek a csontokban. A vizsgálatok során azonban nem találtak gombafonalakat, spórákat vagy más, mikroorganizmusokra jellemző képleteket. A geokémiai elemzések olyan ásványi képződmények jelenlétét sem mutatták ki, amelyek megtévesztően sejtszerű alakzatokat hozhattak volna létre.
Vérből származó molekulákat is kimutattak
Az egyik legfontosabb eredmény, hogy a dinoszauruszcsontból kivont anyagban vérhez kapcsolódó molekulákat is azonosítottak. A nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával összekapcsolt tömegspektrometriás vizsgálat kimutatta, hogy a csontkivonatban a hem B volt a meghatározó.
A fosszília elemi összetételét is elemezték. Kiderült, hogy a sejtszerű képletek előfordulása összefüggött a vas, a szén és a nitrogén jelenlétével. Utóbbi elemek a hem alkotórészei is lehetnek.
Összességében a mikroszkópos és kémiai eredmények alátámasztják azt a feltételezést, hogy a csontban valóban az egykori dinoszaurusz vérsejtjeinek maradványai őrződhettek meg.
Hogyan maradhatott fenn 115 millió éven keresztül a dinóvér?
A kutatók szerint a különleges lelet megőrződésében döntő szerepet játszhattak a környezeti feltételek. Az Aratasaurus maradványai sekély vizű, szinte teljesen oxigénmentes környezetben, mikroorganizmusok alkotta bevonatban őrződhettek meg. Az ilyen körülmények kedvezhettek a rendkívül sérülékeny biológiai képletek fennmaradásának.
Emellett a mangántartalmú ásványok kiválása is hozzájárulhatott a sejtszerű struktúrák megőrződéséhez. A megkövesedés során az ásványi anyagok stabilizálhatták az eredeti képleteket, vagy azok szerkezetét követő másolatokat hozhattak létre.
Grice szerint fontos hangsúlyozni, hogy nem 115 millió éven át változatlan formában fennmaradt vérsejtekről, hanem biológiai struktúrák ásványosodott lenyomatairól beszélhetünk.
További dinoszauruszcsontokat is megvizsgálnának
Amennyiben az eredményeket sikerül megerősíteni, a most vizsgált fosszília lehet a dinoszauruszok feltételezett vérsejtjeinek eddigi legrégebbi ismert példája. A korábbi hasonló leletek legfeljebb körülbelül 80 millió évesek voltak. A kutatócsoport szerint ugyanakkor további vizsgálatokra van szükség. Más, különböző földtani környezetekből és dinoszauruszcsoportoktól származó fosszíliákat is elemezni kell. Ha ezekben is sikerül hasonló molekuláris és mikroszkópos nyomokat találni, az új lehetőségeket nyithat az ősi állatok biológiai sajátosságainak vizsgálatában.
Ehhez nem feltétlenül lesz szükség újabb ásatásokra. A múzeumok és egyetemek gyűjteményeiben ugyanis több ezer olyan ősmaradvány található, amelyeket évtizedekkel ezelőtt gyűjtöttek be, és elsősorban anatómiai szempontból vizsgáltak. E leletek olyan molekuláris, ásványtani és mikroszkopikus információkat is őrizhetnek, amelyek feltárására korábban nem álltak rendelkezésre megfelelő módszerek.
- A kutatás eredményeit a Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) című tudományos folyóiratban publikálták.
A hem a vörösvértestek oxigénszállításában kulcsszerepet játszó molekula.