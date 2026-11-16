Roselyn Campbell, a Purdue Egyetem kutatója 46 olyan koponyát vizsgált meg, amelyek az egyiptomi Abüdoszban, az első dinasztia uralkodóinak sírjai közelében kerültek elő.

Ókori Egyiptom: 5000 éves koponyák árulták el a fáraók sírjainak sötét titkát.

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A Frontiers in Environmental Archaeology folyóiratban publikált kutatás során 18 koponyán, vagyis a vizsgált maradványok mintegy 39 százalékán azonosítottak jelentős sérüléseket.

A törések jellemzői arra utalnak, hogy azok a halál időpontja körül keletkeztek. Egyes esetekben éles eszköztől származó sérüléseket is találtak, köztük egy olyan vágásnyomot, amely az egyik ember szemét érte.

A kutató szerint a koponyatörések gyors eszméletvesztést, belső vérzést és akár halált is okozhattak.

Ókori Egyiptom: 5000 éves koponyákon találtak erőszakos sérüléseket

Az abüdoszi királysírok körül feltűnően sok kisebb temetkezési hely található. Egyes uralkodók sírkomplexumait több száz melléksír övezte.

Flinders Petrie régész már az 1920-as években felvetette, hogy az itt nyugvó embereket az uralkodók halála után áldozhatták fel, ám akkor nem talált egyértelmű bizonyítékot az erőszakra.

A sírokban egyszerű koporsókat, kerámiaedényeket, rézeszközöket és elefántcsontból készült tárgyakat is feltártak.

Néhány sírjelölőn nevek és tisztségek szerepeltek, amelyek alacsonyabb vagy középszintű hivatalnokokra, illetve kézművesekre utaltak.

A kutatók szerint elképzelhető, hogy az elhunyt uralkodók kíséretének tagjait azért ölték meg, hogy a túlvilágon is szolgálhassák őket.

Az ilyen emberáldozatok ugyanakkor a királyi hatalom demonstrálására is szolgálhattak.

Nem minden haláleset körülménye ismert

A modern igazságügyi módszerek segítségével Campbell olyan sérüléseket azonosított, amelyeket Petrie korábban természetes eredetű károsodásnak vélhetett.

A kutatás azonban nem bizonyítja, hogy mind a 18 ember szándékos emberáldozat áldozata lett volna.

A sérülések egy része széles, lapos tárggyal okozott ütésre utalhat, de a súlyos esések lehetőségét sem lehet teljesen kizárni.

A többi ember halálának oka szintén ismeretlen.

Egyesek természetes módon halhattak meg, mások pedig olyan erőszakos módszer áldozatai lehettek, amely nem hagyott nyomot a csontokon.

A vizsgálatot az is nehezíti, hogy Petrie a feltárások után a csontvázak többségét újratemette. A kutató ezért a Cambridge-i Egyetem Duckworth-gyűjteményében megőrzött koponyákra támaszkodott.