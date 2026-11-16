Roselyn Campbell, a Purdue Egyetem kutatója 46 olyan koponyát vizsgált meg, amelyek az egyiptomi Abüdoszban, az első dinasztia uralkodóinak sírjai közelében kerültek elő.
A Frontiers in Environmental Archaeology folyóiratban publikált kutatás során 18 koponyán, vagyis a vizsgált maradványok mintegy 39 százalékán azonosítottak jelentős sérüléseket.
A törések jellemzői arra utalnak, hogy azok a halál időpontja körül keletkeztek. Egyes esetekben éles eszköztől származó sérüléseket is találtak, köztük egy olyan vágásnyomot, amely az egyik ember szemét érte.
A kutató szerint a koponyatörések gyors eszméletvesztést, belső vérzést és akár halált is okozhattak.
Ókori Egyiptom: 5000 éves koponyákon találtak erőszakos sérüléseket
Az abüdoszi királysírok körül feltűnően sok kisebb temetkezési hely található. Egyes uralkodók sírkomplexumait több száz melléksír övezte.
Flinders Petrie régész már az 1920-as években felvetette, hogy az itt nyugvó embereket az uralkodók halála után áldozhatták fel, ám akkor nem talált egyértelmű bizonyítékot az erőszakra.
A sírokban egyszerű koporsókat, kerámiaedényeket, rézeszközöket és elefántcsontból készült tárgyakat is feltártak.
Néhány sírjelölőn nevek és tisztségek szerepeltek, amelyek alacsonyabb vagy középszintű hivatalnokokra, illetve kézművesekre utaltak.
A kutatók szerint elképzelhető, hogy az elhunyt uralkodók kíséretének tagjait azért ölték meg, hogy a túlvilágon is szolgálhassák őket.
Az ilyen emberáldozatok ugyanakkor a királyi hatalom demonstrálására is szolgálhattak.
Nem minden haláleset körülménye ismert
A modern igazságügyi módszerek segítségével Campbell olyan sérüléseket azonosított, amelyeket Petrie korábban természetes eredetű károsodásnak vélhetett.
A kutatás azonban nem bizonyítja, hogy mind a 18 ember szándékos emberáldozat áldozata lett volna.
A sérülések egy része széles, lapos tárggyal okozott ütésre utalhat, de a súlyos esések lehetőségét sem lehet teljesen kizárni.
A többi ember halálának oka szintén ismeretlen.
Egyesek természetes módon halhattak meg, mások pedig olyan erőszakos módszer áldozatai lehettek, amely nem hagyott nyomot a csontokon.
A vizsgálatot az is nehezíti, hogy Petrie a feltárások után a csontvázak többségét újratemette. A kutató ezért a Cambridge-i Egyetem Duckworth-gyűjteményében megőrzött koponyákra támaszkodott.
Az eredmények mindenesetre új bizonyítékokkal erősítik meg azt a több mint százéves feltételezést, hogy az első egyiptomi uralkodók temetkezéseit emberáldozatok is kísérhették.