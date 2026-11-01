Rendkívüli állapotot hirdettek az El Niño miatt – nagyon súlyos a helyzet

Bolívia elnöke, Rodrigo Paz szombaton rendkívüli állapotot hirdetett az El Niño okozta természeti károk miatt. Az intézkedés lehetővé teszi további források felszabadítását és mentőegységek mozgósítását a legsúlyosabban érintett területeken.
El Niño: egyszerre fenyeget aszály és árvíz
Az országot egyszerre sújtja szárazság és áradás. A kormány friss jelentése szerint az aszály Bolívia kilenc közigazgatási egységéből hatban összesen 78 ezer családot érint, és több mint 75 ezer szarvasmarha pusztulását okozta.
Rodrigo Paz szerint a szélsőséges időjárás különösen súlyos következményekkel járhat, ezért valamennyi állami intézmény együttműködésére szükség van.
Az El Niño a Csendes-óceán egyenlítői térségének középső és keleti részén jelentkező felszíni vízfelmelegedés, amely világszerte megváltoztathatja a széljárást és a csapadékeloszlást.
Az ENSZ a héten arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi El Niño példátlan erősségű lehet, és súlyos következményekkel járhat Latin-Amerikában, Afrika keleti és déli részén, Ázsiában, valamint a csendes-óceáni térségben.
Bolívia szomszédságában, Peruban a magas hőmérséklet és az erdőtüzek már legalább 12 ember életét követelték. Chilében eközben Santiago történetének legcsapadékosabb októberét regisztrálták.