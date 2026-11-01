ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
el niño

Rendkívüli állapotot hirdettek az El Niño miatt – nagyon súlyos a helyzet

12 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Rendkívüli állapotot hirdettek Bolíviában a szélsőséges időjárás miatt, miközben a térség más országaiban is súlyos károkat okoznak az időjárási anomáliák. Az El Niño hatásai világszerte érezhetők, az ENSZ pedig arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi jelenség példátlanul erős lehet.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
el niñoszélsőséges időjárásbolívia

Bolívia elnöke, Rodrigo Paz szombaton rendkívüli állapotot hirdetett az El Niño okozta természeti károk miatt. Az intézkedés lehetővé teszi további források felszabadítását és mentőegységek mozgósítását a legsúlyosabban érintett területeken.

El Niño
El Niño: példátlan erejű időjárási jelenségre figyelmeztet az ENSZ.
Fotó: Pexels

El Niño: egyszerre fenyeget aszály és árvíz

Az országot egyszerre sújtja szárazság és áradás. A kormány friss jelentése szerint az aszály Bolívia kilenc közigazgatási egységéből hatban összesen 78 ezer családot érint, és több mint 75 ezer szarvasmarha pusztulását okozta.

Rodrigo Paz szerint a szélsőséges időjárás különösen súlyos következményekkel járhat, ezért valamennyi állami intézmény együttműködésére szükség van.

Az El Niño a Csendes-óceán egyenlítői térségének középső és keleti részén jelentkező felszíni vízfelmelegedés, amely világszerte megváltoztathatja a széljárást és a csapadékeloszlást.

Az ENSZ a héten arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi El Niño példátlan erősségű lehet, és súlyos következményekkel járhat Latin-Amerikában, Afrika keleti és déli részén, Ázsiában, valamint a csendes-óceáni térségben.

Bolívia szomszédságában, Peruban a magas hőmérséklet és az erdőtüzek már legalább 12 ember életét követelték. Chilében eközben Santiago történetének legcsapadékosabb októberét regisztrálták.

 

Szóljon hozzá!