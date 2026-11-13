Történelmi erősségű El Niño közeleghet: figyelmeztetnek a szakértők

A NOAA Klíma-előrejelzési Központjának (CPC) friss jelentése szerint az El Niño tovább erősödik, és több óceáni mérőszám is kiugró értéket mutat.

El Niño: 60 százalék az esélye a történelmi erősségnek. Fotó: Mario Tama / Getty Images North America

A Csendes-óceán keleti, egyenlítői térségében a tengerfelszín hőmérsékleti eltérése helyenként meghaladta a 4 Celsius-fokot. A Niño-3.4 régióban 2,5, a Niño-3 térségében 3,6, míg a Niño-1+2 régióban 4,4 Celsius-fokos pozitív eltérést mértek.

A felszín alatt még jelentősebb különbségeket észleltek: a Csendes-óceán keleti részén egyes mélységekben a víz hőmérséklete több mint 10 Celsius-fokkal haladta meg az átlagot.

A meteorológusok szerint körülbelül 60 százalék az esélye, hogy az El Niño az október–decemberi vagy a november–januári időszakban elérje vagy meghaladja az 1950 óta megfigyelt korábbi legerősebb események szintjét.

2027 elejéig rendkívül erős maradhat az El Niño

A hivatalos előrejelzés szerint több mint 79 százalékos valószínűséggel erős vagy nagyon erős El Niño-állapot marad fenn a 2027. január és március közötti időszakban.

A modellek alapján a jelenség előbb tovább erősödhet, majd

2027 elején fokozatos gyengülés kezdődhet.

A NOAA hangsúlyozza, hogy az El Niño erősödésével nő a hozzá kapcsolódó időjárási hatások valószínűsége, ezek azonban nem garantáltak.

A meteorológiai szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri az óceán és a légkör változásait. A következő részletes ENSO-előrejelzést december 10-én teszik közzé.