Halálos hőséget is hozhat a szuper El Niño: meglepő változások jöhetnek az időjárásban

Meglepő összefüggést tártak fel a kutatók az El Niño és az időjáráshoz köthető halálozások között. Egy új tanulmány szerint az erős El Niño-időszakok világszerte mintegy 112 681-gyel kevesebb hideghez kapcsolódó halálesettel járnak együtt, miközben a hőség miatt bekövetkező halálozások száma 107 035-tel emelkedik – számolt be a Daily Mail.

Szuper El Niño: több tízezer haláleset múlhat azon, hol élünk.

Fotó: Ladóczki Balázs – Origo

A két hatás eredőjeként globálisan 5645-tel kevesebb, hőmérséklethez kapcsolódó halálesetet becsültek, ami mindössze 0,17 százalékos eltérésnek felel meg.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ez nem jelenti azt, hogy az El Niño összességében kedvező lenne az emberi egészségre.

Az El Niño hatása: több halálos hőhullám, kevesebb hideg miatti haláleset

Az El Niño egy természetes éghajlati ciklus része, amely általában két-hét évente váltakozó meleg és hideg szakaszokkal jár.

A meleg fázis során a Csendes-óceán középső és keleti, trópusi térségében felmelegszik a felszíni víz. A légkörbe jutó többlethő megváltoztatja a globális időjárási mintázatokat, és növeli a Föld átlaghőmérsékletét.

A Nature Medicine folyóiratban megjelent tanulmány szerzői az 1980 és 2023 közötti halálozási és éghajlati adatokat elemezték. A vizsgálat 125 ország 1667 térségére terjedt ki.

Az eredmények szerint az erős El Niño-időszakokban a melegebb telek miatt általában csökken a hidegnek való kitettség, ezáltal pedig a hideghez kapcsolódó halálesetek száma.

Natalia Shartova, a Barcelonai Globális Egészségügyi Intézet kutatója azonban arra figyelmeztetett, hogy a jelenség nem mindenhol eredményez enyhébb teleket. Az Egyesült Királyságban például az El Niño bizonyos esetekben keményebb téli időjárással járhat.

Egyes térségekben jelentősen emelkedhet a halálozás

A kutatás szerint az El Niño egészségügyi következményei rendkívül egyenlőtlenül oszlanak meg a világban.

Európában az erős El Niño-időszakokhoz 10 759-cel kevesebb hideghez köthető és 1943-mal több hőséghez kapcsolódó haláleset társult. Ez összességében 8816-tal kevesebb, hőmérséklettel összefüggő halálozást jelent.

A Szaharától délre fekvő Afrikában a becsült nettó csökkenés 9969 haláleset, annak ellenére, hogy a hőséghez kapcsolódó halálozások száma 28 961-gyel emelkedik.