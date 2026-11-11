Halálos hőséget is hozhat a szuper El Niño: meglepő változások jöhetnek az időjárásban

Meglepő összefüggést tártak fel a kutatók az El Niño és az időjáráshoz köthető halálozások között. Egy új tanulmány szerint az erős El Niño-időszakok világszerte mintegy 112 681-gyel kevesebb hideghez kapcsolódó halálesettel járnak együtt, miközben a hőség miatt bekövetkező halálozások száma 107 035-tel emelkedik – számolt be a Daily Mail.
A két hatás eredőjeként globálisan 5645-tel kevesebb, hőmérséklethez kapcsolódó halálesetet becsültek, ami mindössze 0,17 százalékos eltérésnek felel meg.
A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ez nem jelenti azt, hogy az El Niño összességében kedvező lenne az emberi egészségre.
Az El Niño hatása: több halálos hőhullám, kevesebb hideg miatti haláleset
Az El Niño egy természetes éghajlati ciklus része, amely általában két-hét évente váltakozó meleg és hideg szakaszokkal jár.
A meleg fázis során a Csendes-óceán középső és keleti, trópusi térségében felmelegszik a felszíni víz. A légkörbe jutó többlethő megváltoztatja a globális időjárási mintázatokat, és növeli a Föld átlaghőmérsékletét.
A Nature Medicine folyóiratban megjelent tanulmány szerzői az 1980 és 2023 közötti halálozási és éghajlati adatokat elemezték. A vizsgálat 125 ország 1667 térségére terjedt ki.
Az eredmények szerint az erős El Niño-időszakokban a melegebb telek miatt általában csökken a hidegnek való kitettség, ezáltal pedig a hideghez kapcsolódó halálesetek száma.
Natalia Shartova, a Barcelonai Globális Egészségügyi Intézet kutatója azonban arra figyelmeztetett, hogy a jelenség nem mindenhol eredményez enyhébb teleket. Az Egyesült Királyságban például az El Niño bizonyos esetekben keményebb téli időjárással járhat.
Egyes térségekben jelentősen emelkedhet a halálozás
A kutatás szerint az El Niño egészségügyi következményei rendkívül egyenlőtlenül oszlanak meg a világban.
Európában az erős El Niño-időszakokhoz 10 759-cel kevesebb hideghez köthető és 1943-mal több hőséghez kapcsolódó haláleset társult. Ez összességében 8816-tal kevesebb, hőmérséklettel összefüggő halálozást jelent.
A Szaharától délre fekvő Afrikában a becsült nettó csökkenés 9969 haláleset, annak ellenére, hogy a hőséghez kapcsolódó halálozások száma 28 961-gyel emelkedik.
Dél- és Délkelet-Ázsiában viszont egészen más a helyzet. A kutatók 75 969-cel több hőséghez kapcsolódó halálesetet és 40 981-gyel kevesebb hideg miatti halálozást azonosítottak, ami összességében 34 988 többlethalálesetet jelent.
A legnagyobb veszélynek a trópusi térségek alacsony és közepes jövedelmű országai lehetnek kitéve, ahol a hőmérséklet viszonylag kisebb emelkedése is súlyos következményekkel járhat.
A közelgő szuper El Niño hatásait még nem lehet pontosan megjósolni
A kutatók hangsúlyozták, hogy az elemzés korábbi El Niño-időszakok adatain alapul, ezért az eredmények nem tekinthetők a következő eseményre vonatkozó előrejelzésnek.
Az egyes El Niño-epizódok időzítése, erőssége és helyi időjárási következményei jelentősen eltérhetnek egymástól.
Joan Ballester Claramunt, a tanulmány koordinátora szerint az eredmények segíthetnek azonosítani azokat a térségeket és évszakokat, amelyekben különösen fontos az egészségügyi felkészülés.
A szakemberek úgy vélik, hogy a regionális figyelmeztetések és a veszélyeztetett lakosságot célzó intézkedések hozzájárulhatnak a hőmérsékleti szélsőségek egészségügyi következményeinek mérsékléséhez.