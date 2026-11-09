A halállal nem feltétlenül ér véget minden – különös elmélettel állt elő egy tudós

Van-e élet a halál után?

Mi történik az emberi tudattal a halál során?

Mit tapasztalnak a halálközeli élményeket átélők?

Halálközeli élmények és a túlvilág titkai.

Elképzelhető, hogy az emberi tudat az agyműködés megszűnése után is fennmarad. Erre a különös következtetésre jutott egy Finnországban dolgozó kutató. Pekka Rechardt a halálközeli élmények vizsgálata alapján vetette fel, hogy az élet a halál után tudományos szempontból sem feltétlenül kizárható lehetőség. Az elmélet szerint a tudat létezése nem biztos, hogy teljes egészében az agy működésétől függ.

Élet a halál után? Különös jelenségre keresett magyarázatot a kutató (illusztráció) Fotó: Pixabay

Rechardt elképzelését többek között a halálközeli élményekről szóló beszámolókra alapozza. Egyes szívmegállást túlélő emberek rendkívül élénk, összefüggő tapasztalatokról számoltak be, amelyeket olyan időszakokhoz kapcsoltak, amikor az agy elektromos aktivitása már jelentősen lecsökkent, vagy az EEG-vizsgálatokkal nem volt kimutatható. A kutató szerint ezek a jelenségek felvetik a kérdést, hogy az emberi tudat valóban kizárólag az agyműködés eredménye-e.

Létezhet élet a halál után? Különös jelenségre keresett magyarázatot a kutató

Rechardt szerint a halálközeli élmények egyik legérdekesebb sajátossága, hogy az érintettek beszámolóiban a tudatosság három alapvető jellemzője is megjelenik: a jelenlét érzése, az élénk érzékelés és az események egységes megtapasztalása.

Szerinte, ha ezek a tudatos élmények a megszokott agyi elektromos aktivitás nélkül is fennmaradhatnak, akkor elképzelhető, hogy az öntudat nem függ teljes egészében az agytól.

Elméletében arra is kitér, hogy az ember folyamatosan a jelenben érzékeli önmagát, még akkor is, amikor emlékeket idéz fel vagy korábban nem tapasztalt eseményeket él át. Szerinte az agyi folyamatok leírása önmagában nem ad teljes magyarázatot erre a szubjektív jelenlétérzésre.

A halál után tovább létezhet az emberi tudat

Rechardt elméletének legkülönösebb része egy negyedik térbeli dimenzió létezésének lehetőségére épül, amely a halhatatlanság kérdését is felveti. A kutató szerint elképzelhető, hogy az emberi tudat nem kizárólag az agyhoz kötődik, ezért a testi halál után is fennmaradhatna. Ez azonban nem feltétlenül jelentene örök életet, csupán azt, hogy a tudatos létezés nem szükségszerűen ér véget az agy pusztulásával.

A kutató abból indul ki, hogy az agy különböző területei eltérő információkat dolgoznak fel, az ember mégis egységes élményként érzékeli a körülötte zajló eseményeket. Amikor például valaki egy napsütötte tengerparton sétál, egyszerre érzékeli a látványt, a meleget és a saját gondolatait.

Rechardt feltételezése szerint egy negyedik térbeli dimenzió magyarázatot adhatna arra, hogyan állnak össze ezek az információk egyetlen tudatos tapasztalattá. Elképzelését egy festmény példájával szemléltette:

ahogyan egy kép megsemmisítése nem jelenti az azt szemlélő ember megszűnését, úgy az agy pusztulása sem feltétlenül jelentené a tudat megsemmisülését. A halál ebben az esetben megszakíthatná az agy és a tudat kapcsolatát, miközben a tudatos létezés a testi érzékeléstől függetlenül folytatódhatna.

Az elmélet azonban nem bizonyítja a halál utáni életet. Nem állapítható meg biztosan, hogy a szívmegállást túlélők pontosan mikor élték át a különös tapasztalatokat, az EEG-vizsgálattal nem kimutatható elektromos aktivitás pedig nem jelenti feltétlenül az agyműködés teljes megszűnését – írja a Daily Mail.