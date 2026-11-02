Mi történik velünk a halál után? Váratlan eredményt hozott egy tudományos kísérlet

Létezik élet a halál után? Újabb kutatás szolgáltatott érdekes eredményeket arról, mi történhet az emberi tudattal a szív leállását követően. Brit és spanyol tudósok azt vizsgálták, hogy az újraélesztett betegek képesek-e emlékezni olyan hangokra, amelyeket akkor hallhattak, amikor a keringésük már leállt.

Élet a halál után? Megdöbbentő felfedezést tettek a tudósok az újraélesztett betegeknél. (A kép illusztráció.)

Fotó: Barta Bálint - Semmelweis Egyetem

A kutatásban több mint 140, szívmegállás szempontjából veszélyeztetett beteg vett részt 13 brit és spanyol kórházban. A kísérlet során az újraélesztés első két percében különböző hangokat játszottak le, majd a túlélők emlékezetét tesztelték.

Élet a halál után? Meglepő eredményt hozott a kísérlet

A résztvevők egy része természeti hangokat, például esőt és madárcsicsergést hallhatott, mások számára pedig külön erre a célra komponált dallamokat játszottak le.

A felépült betegeknek később tíz hang közül kellett felismerniük azokat, amelyeket az újraélesztés alatt hallhattak.

Két vizsgálati csoport átlagosan hat-hét helyes választ adott, ami meghaladta a véletlenszerű találgatással várható eredményt. A harmadik csoport teljesítménye ugyanakkor a véletlen szintjén maradt.

A kutatók azt is megfigyelték, hogy az alacsonyabb agyi oxigénszint egyes esetekben jobb hangfelismeréssel és intenzívebb halálközeli élményekkel társult.

Az eredmények felvetik, hogy a tudatos észlelés bizonyos formái a szívmegállás idején is fennmaradhatnak.

A vizsgálat azonban nem bizonyítja a halál utáni élet létezését. A klinikai halál ebben az esetben visszafordítható szívmegállást jelent, az újraélesztés pedig részben fenntarthatja az agy vérellátását.

A szakemberek szerint a megfigyelések arra is figyelmeztetnek, hogy az újraélesztés alatt álló, látszólag eszméletlen betegek esetében sem zárható ki teljesen a környezet érzékelése.