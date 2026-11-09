Megtalálhatták az ősi Atlantiszt? Több ezer éves város rejtőzik a tenger mélyén

Megtalálhatták az ősi Atlantiszt?

Milyen korból származik az elsüllyedt, ősi település?

Egy mintegy 5000 éves elsüllyedt város rejtőzik Görögország partjainál, amelyet egyesek a legendás Atlantisz történetével is összefüggésbe hoznak. Pavlopetri mindössze néhány méterrel a tenger felszíne alatt fekszik, és bár több mint száz éve fedezték fel, a régészek máig számos rejtélyére keresik a választ. Az ősi település felfedezéséről az Indy100 számolt be.

Egy elsüllyedt város nyomaira bukkantak Görögország partjainál, a tenger fenekén. Pavlopetriben bronzkori utcák, házak és sírok kerültek elő a feltárások során. Fotó: Illusztráció Forrás: Unsplash

Elsüllyedt város rejtőzik a tenger mélyén

A Peloponnészoszi-félsziget déli partjainál található víz alatti várost először 1904-ben azonosította Folkion Negris geológus. A lelőhely azonban évtizedekig feltáratlan maradt, mígnem Nicholas Flemming óceánkutató 1967-ben újra felfedezte. Egy évvel később a Cambridge-i Egyetem régészeivel hat héten át vizsgálta a 3–4 méteres mélységben fekvő romokat.

A kutatók legalább 15 épületet, utcákat, udvarokat és sírokat térképeztek fel. A tengerfenékről kerámiák, pengék és egy apró bronzfigura is előkerült. A leletek egy részét a Kr. e. 2800 és 1180 közötti időszakra datálták.

A régészeti feltárások 2009-ben új lendületet kaptak, amikor nemzetközi kutatócsoport kezdte vizsgálni az elsüllyedt települést. A szakemberek további 9000 négyzetméternyi épületmaradványt azonosítottak, köztük egy nagy, téglalap alakú csarnokot és egy korábban ismeretlen utca mentén álló épületeket.