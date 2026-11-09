Megtalálhatták az ősi Atlantiszt? Több ezer éves város rejtőzik a tenger mélyén

- Megtalálhatták az ősi Atlantiszt?
- Milyen korból származik az elsüllyedt, ősi település?
Egy mintegy 5000 éves elsüllyedt város rejtőzik Görögország partjainál, amelyet egyesek a legendás Atlantisz történetével is összefüggésbe hoznak. Pavlopetri mindössze néhány méterrel a tenger felszíne alatt fekszik, és bár több mint száz éve fedezték fel, a régészek máig számos rejtélyére keresik a választ. Az ősi település felfedezéséről az Indy100 számolt be.
Elsüllyedt város rejtőzik a tenger mélyén
A Peloponnészoszi-félsziget déli partjainál található víz alatti várost először 1904-ben azonosította Folkion Negris geológus. A lelőhely azonban évtizedekig feltáratlan maradt, mígnem Nicholas Flemming óceánkutató 1967-ben újra felfedezte. Egy évvel később a Cambridge-i Egyetem régészeivel hat héten át vizsgálta a 3–4 méteres mélységben fekvő romokat.
A kutatók legalább 15 épületet, utcákat, udvarokat és sírokat térképeztek fel. A tengerfenékről kerámiák, pengék és egy apró bronzfigura is előkerült. A leletek egy részét a Kr. e. 2800 és 1180 közötti időszakra datálták.
A régészeti feltárások 2009-ben új lendületet kaptak, amikor nemzetközi kutatócsoport kezdte vizsgálni az elsüllyedt települést. A szakemberek további 9000 négyzetméternyi épületmaradványt azonosítottak, köztük egy nagy, téglalap alakú csarnokot és egy korábban ismeretlen utca mentén álló épületeket.
A kutatások szerint Pavlopetri már Kr. e. 3000 körül lakott lehetett, és egészen Kr. e. 1100-ig élhettek itt emberek. Fénykorában a város lakossága 500 és 2000 fő között lehetett.
Valóban az ősi Atlantisz nyomaira bukkantak?
Az egyik legnagyobb rejtély, hogy miért került a tenger alá az egykor virágzó település. A pontos okot máig nem sikerült megállapítani, de egyes szakértők szerint földrengés pusztíthatta el a várost. A feltételezett katasztrófa Kr. e. 1000 körül vagy akár Kr. u. 375-ben is bekövetkezhetett.
Pavlopetri jóval régebbi, mint Platón Atlantiszról szóló története. Ennek ellenére egyesek úgy vélik, hogy az elsüllyedt görög város akár a legendás Atlantisz mítoszához is lehet valami köze.
Erre azonban egyelőre nincs bizonyíték. A tenger mélyén fekvő ősi település valódi történetét és pusztulásának körülményeit továbbra is rejtély övezi.