Az emberelődök fejlődése sokkal összetettebb lehetett, mint korábban gondolták. Egy új tudományos kutatás arra utal, hogy több, eddig ugyanabba a fajba sorolt ősi emberféle valójában különböző fejlődési ágakhoz tartozhatott. A felfedezés alapja egy hárommillió éves fosszília, amely már száz évvel ezelőtt is megváltoztatta az emberi evolúcióról alkotott eddigi elképzeléseket.

Megváltoztathatja az emberi evolúció történetét a tudományos felfedezés (illusztráció, a képen egy neandervölgyi embert ábrázoló jelenet)

Fotó: GORODENKOFF PRODUCTIONS/SCIENCE / GPR

Az úgynevezett Taung-gyermek maradványait 1924-ben fedezték fel Dél-Afrikában. A lelet fontos bizonyítéka lett az emberiség afrikai eredetének, és az Australopithecus africanus faj meghatározásának alapjául szolgált. Egy új tanulmány most 2,96–3,03 millió évesre datálta a fosszíliát.

Megváltoztathatja az emberi evolúció történetét a tudományos felfedezés

A kutatók a gyermek fogazatát, valamint agyának és fogainak fejlődését hasonlították össze más ősi emberfélék maradványaival. Jelentős eltéréseket találtak olyan fosszíliákhoz képest, amelyeket korábban szintén az Australopithecus africanus fajhoz soroltak.

Az eredmények arra utalnak, hogy Dél-Afrikában több különböző emberelődfaj is élhetett, akár egy időben, akár egymást követő korszakokban.

A probléma részben abból ered, hogy a lelet felfedezése után nem határoztak meg egyértelmű feltételeket a későbbi leletek fajhoz sorolására. A kutatók szerint ezért jelenleg egyedül a Taung-gyermek azonosítható teljes bizonyossággal az Australopithecus africanus képviselőjeként.

Hogyan alakíthatta a klímaváltozás az emberelődök fejlődését?

A kutatás szerint az éghajlatváltozás kulcsszerepet játszhatott az emberi evolúció alakulásában. Dél-Afrikában évmilliókkal ezelőtt rendszeresen váltakoztak a csapadékosabb és szárazabb időszakok, amelyek jelentősen átalakították az élőhelyeket. Az emberelődök egyes csoportjai új területekre vándorolhattak, mások elszigetelődtek, és különböző fejlődési utakat jártak be. Később egyes populációk ismét találkozhattak, és akár kereszteződhettek is egymással.