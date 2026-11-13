Szívmegállással hozták összefüggésbe az energiaitalokat: aggasztó eredményre jutottak a kutatók

Az energiaitalok és más, koffeint vagy stimulánsokat tartalmazó étrend-kiegészítők fogyasztásával kapcsolatban aggasztó összefüggésekre bukkantak amerikai kutatók. Az American Heart Association 2026-os tudományos konferenciáján bemutatott előzetes eredmények szerint ezek a termékek feltűnően gyakran szerepeltek súlyos szívproblémákról szóló bejelentésekben.
Energiaitalok: 11-szer gyakrabban jelentettek szívmegállást
A kutatók az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság (FDA) adatbázisából 28 345, 2017 és 2025 között benyújtott mellékhatás-bejelentést vizsgáltak meg.
Ezek közül 854 eset kapcsolódott energiaitalokhoz vagy stimulánsokat tartalmazó étrend-kiegészítőkhöz, míg 27 491 más élelmiszerekhez és készítményekhez.
Az elemzés szerint a koffeint vagy más stimulánsokat tartalmazó termékekkel összefüggő bejelentésekben:
- 11-szer gyakrabban szerepelt szívmegállás;
- 4,5-szer gyakrabban szívinfarktus;
- négyszer gyakrabban bizonyos szívritmuszavarok vagy szívdobogásérzés;
- közel háromszor gyakrabban szapora szívverés;
- 2,71-szer gyakrabban mellkasi fájdalom.
Az érintett termékekkel kapcsolatos szív- és érrendszeri bejelentések mintegy 45 százaléka 18–34 éves felnőttekre vonatkozott.
Különösen a fiatalok lehetnek érintettek
Sai Samayamanthula, a Virginiai Egyetem orvostanhallgatója szerint a rendszeres energiaital-fogyasztók könnyen túlléphetik az ajánlott napi koffeinmennyiséget.
Az American Heart Association állásfoglalása szerint a legtöbb felnőtt számára napi 400 milligramm koffein általában még biztonságosan fogyasztható, egyes energiaitalok és edzés előtti készítmények azonban rendkívül koncentráltak lehetnek.
A kutatók felvetették, hogy a fiatalok körében tapasztalt eredményekhez az intenzív edzés előtti fogyasztás, az alkohollal való keverés vagy korábban fel nem ismert szívbetegségek is hozzájárulhatnak.
Fontos azonban, hogy a kutatás nem bizonyította, hogy az energiaitalok szívrohamot vagy szívmegállást okoznak.
Az önkéntes bejelentésekből nem állapítható meg a fogyasztók tényleges kockázata, és más tényezők szerepe sem zárható ki.
A szakemberek ezért további vizsgálatokat és szigorúbb biztonsági megfigyelést sürgetnek.