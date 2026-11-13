Súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet ez az esti szokás – figyelmeztetnek a kutatók

A késő esti étkezés és az alvási szokások együttesen befolyásolhatják az anyagcsere egészségét – derült ki a houstoni Texasi Egyetem Egészségtudományi Központjának (UTHealth Houston) új kutatásából. A Newswise beszámolója szerint az elhízással élő felnőttek körében azoknál mutatkozott nagyobb anyagcsere-kockázat, akik későn feküdtek le, és a nap későbbi szakaszában étkeztek.
Az iScience tudományos folyóiratban megjelent tanulmány az alvás, az étkezések időzítése, a bélflóra és a szervezet gyulladásos folyamatai közötti összefüggéseket vizsgálta.
A késő esti étkezés és az alvás is összefügghet az egészségügyi kockázatokkal
A kutatók az elhízással élő résztvevők kronotípusát és étkezési szokásait elemezték. A kronotípus azt mutatja meg, hogy valaki természetes módon inkább korán kelő vagy későn fekvő típus.
Az eredmények szerint az úgynevezett éjszakai baglyoknál több, a metabolikus szindrómához kapcsolódó kockázati tényező jelentkezett, mint a korán kelőknél.
A legnagyobb kockázatot azoknál figyelték meg, akik a késői kronotípust késő esti étkezéssel kombinálták.
A metabolikus szindróma olyan állapotok együttesét jelenti, amelyek növelik a szívbetegségek, a stroke és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát.
A bélrendszerben is változásokat figyeltek meg
A szakemberek azt is megvizsgálták, milyen szerepet játszhat a bélmikrobiom és a bélfal működése az anyagcsere-problémák kialakulásában.
A magasabb anyagcsere-kockázattal rendelkező résztvevőknél a fokozott béláteresztés jeleit azonosították. Ilyenkor olyan anyagok is bejuthatnak a véráramba, amelyek normális esetben a bélrendszerben maradnak, és gyulladásos folyamatokat válthatnak ki.
A kutatók egy mikrobiomot célzó beavatkozás hatásait is vizsgálták.
Azoknál, akiknél javult a bélgát működése, megnőtt a kedvező hatású, rövid szénláncú zsírsavakat termelő baktériumok mennyisége.
Faraz Bishehsari, a kutatás vezetője szerint az eredmények arra utalnak, hogy a táplálkozás időzítése is fontos lehet az anyagcsere egészségének szempontjából.
A szakember hangsúlyozta, hogy további kutatások szükségesek annak megállapítására, hogy a biológiai ritmus összehangolása vagy a bélmikrobiom működésének javítása valóban csökkentheti-e a gyulladást és az anyagcsere-betegségek kockázatát.