Súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet ez az esti szokás – figyelmeztetnek a kutatók

A késő esti étkezés és az alvási szokások együttesen befolyásolhatják az anyagcsere egészségét – derült ki a houstoni Texasi Egyetem Egészségtudományi Központjának (UTHealth Houston) új kutatásából. A Newswise beszámolója szerint az elhízással élő felnőttek körében azoknál mutatkozott nagyobb anyagcsere-kockázat, akik későn feküdtek le, és a nap későbbi szakaszában étkeztek.

Az esti étkezés időpontja is befolyásolhatja az egészségünket. Fotó: JAKUB PORZYCKI / NurPhoto

Az iScience tudományos folyóiratban megjelent tanulmány az alvás, az étkezések időzítése, a bélflóra és a szervezet gyulladásos folyamatai közötti összefüggéseket vizsgálta.

A késő esti étkezés és az alvás is összefügghet az egészségügyi kockázatokkal

A kutatók az elhízással élő résztvevők kronotípusát és étkezési szokásait elemezték. A kronotípus azt mutatja meg, hogy valaki természetes módon inkább korán kelő vagy későn fekvő típus.

Az eredmények szerint az úgynevezett éjszakai baglyoknál több, a metabolikus szindrómához kapcsolódó kockázati tényező jelentkezett, mint a korán kelőknél.

A legnagyobb kockázatot azoknál figyelték meg, akik a késői kronotípust késő esti étkezéssel kombinálták.

A metabolikus szindróma olyan állapotok együttesét jelenti, amelyek növelik a szívbetegségek, a stroke és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát.

A bélrendszerben is változásokat figyeltek meg

A szakemberek azt is megvizsgálták, milyen szerepet játszhat a bélmikrobiom és a bélfal működése az anyagcsere-problémák kialakulásában.

A magasabb anyagcsere-kockázattal rendelkező résztvevőknél a fokozott béláteresztés jeleit azonosították. Ilyenkor olyan anyagok is bejuthatnak a véráramba, amelyek normális esetben a bélrendszerben maradnak, és gyulladásos folyamatokat válthatnak ki.

A kutatók egy mikrobiomot célzó beavatkozás hatásait is vizsgálták.

Azoknál, akiknél javult a bélgát működése, megnőtt a kedvező hatású, rövid szénláncú zsírsavakat termelő baktériumok mennyisége.

Faraz Bishehsari, a kutatás vezetője szerint az eredmények arra utalnak, hogy a táplálkozás időzítése is fontos lehet az anyagcsere egészségének szempontjából.